Kaveri pyysi auttamaan vaatteen korjaamisessa – mielessä olikin ihan toisen luokan toimenpide

Monelle on tuttu se ”ystävä”, jolla on asiaa vain silloin, kun hän haluaa jotain.

Joillakin on vain otsaa pyytää kanssaihmisiltä mitä ihmeellisimpiä palveluksia.

– Miniä ilmoitti tarvitsevansa kesämökkiämme lainaksi, koska oli sopinut kavereittensa kanssa pitävänsä siellä pitkän viikonlopun bileet. Otimme ilmoituksen huumorilla ja vastasimme, että siellä on silloin mummin (äitini) vanhustenpiirin kesäjuhla. Miniän kavereitten ilmeet oli aika lailla maksamisen arvoisia, kun pyyhälsivät torstai-iltana paikalle kesken parhaan virrenveisuun.

Tässä yksi esimerkki osastoon uskomattomat ehdotukset, joista on käyty vilkasta vaihtoa Vauva-fi:ssä. Joskus kanssaihmisten toiminta menee aika härskiksi.

– Minulla on kotona purkissa kolikoita, joita minä ja mieheni laitamme sinne molemmat silloin tällöin, kun jää taskun- tai laukunpohjalta. Purkki oli ennen eteisessä lipaston laatikossa. Kunnes ex-ystävä oli meillä käymässä. Hän käveli pokkana purkille ja otti rahaa. Huomasin ja kysyin, että mitä ihmettä hän puuhaa. Sanoi, että kai hän voi 10–15 euroa ottaa, kun on vähävarainen opiskelija ja meillä on ”kaapit täynnä rahaa”.

Lopputuloksena oli dramaattinen poistuminen paikalta ja Facebook-päivitys pihistä ystävästä, joka ei voi auttaa nälkäistä ystäväänsä.