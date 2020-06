Näin erilaiselta treenattu vatsa voi näyttää vuorokauden ajasta ja asennosta riippuen – neljä naista osoittaa kuvillaan

”Menkat ja niistä tulevat muutokset kropassa ovat täysin luonnollinen asia, ja mielestäni on mahtavaa, että niistä puhutaan ääneen”, sanoo Miisa.

Neljä naista näyttää, kuinka erilaiselta naisen vatsa voi näyttää erilaiselta vuorokaudenajasta ja asennosta riippuen.

Kuten niin monen muun naisen, myös bikinifitnessiä harrastavan Iiriksen, 28, vatsan muoto ja koko riippuu täysin päivästä.

– Vatsa on aamuisin litteimmillään silloin, kun en ole vielä syönyt mitään. Heti kun syö, muuttuu vatsan muotokin.

– Olen myös vuosien ajan kärsinyt ärtyvän suolen oireyhtymästä (IBS), mikä oireillessaan näkyy valtavana vatsan turvotuksena. Oireet pahenevat stressin ja tiettyjen ruoka-aineiden yhdistelmästä, mutta pystyn nykyään pitämään oireet kurissa stressinhallinnalla sekä ruokavalinnoillani.

Syömishäiriö vaikutti omakuvaan pitkään

Iiris on nuorena sairastanut vakavan syömishäiriön, ja hän kamppailikin toipumisprosessin aikaan kehokuvansa kanssa kauan. Nykyään hänelle on omaan vartaloonsa neutraali ja hyväksyvä suhde.

Iiris kuitenkin tiedostaa, etteivät kaikki pysty hyväksymään omaa vartaloaan ja vertailevat tästä syystä itseään somekuviin.

– Asiasta puhuminen on tärkeää, koska somessa sekä muussa mediassa edelleen näytetään varsin yksipuolista kuvaa hyväksyttävästä vartalosta.

Iiris haluaakin muistuttaa, että sama vartalo, ja myös sporttinen sellainen, voi näyttää erilaiselta eri kuvakulmista ja eri asennoissa.

– Kun seisoo tai istuu hartiat lysyssä, pullistuu vatsakin entistäkin edemmäs. Vatsaruttuja taas tulee kun istuu tai kumartuu.

–Olen oppinut suhtautumaan vartalooni hyväksyvästi liikunnan avulla: tyytyväisyyden sekä pystyvyyden tunne on lisääntynyt, kun huomaa, mihin kaikkeen kroppa treenissä kykenee.

”Vertailin itseäni jatkuvasti”

Liikunnallinen Jenna, 24, on treenannut itselleen vatsalihakset, mutta aina ne eivät kuitenkaan näy yhtä selkeästi.

– Aamuisin tyhjä vatsa on luonnollisestikin litteämpi, jolloin myös esimerkiksi vatsalihakset pilkistävät esiin selkeämmin. Mitä enemmän vatsalihaksia on edellisenä päivänä tai ennen kuvan ottoa treenannut, sitä selkeämmin ne erottuvat.

Päivän ensimmäisen aterian jälkeen ero on kuitenkin jo selkeä.

– Myös kuukautiset muokkaavat kehoa hetkellisesti, jolloin useimmiten on jatkuvasti tai ainakin herkemmin turvonneempi. Tietenkin myös poseeraus ja valotus luovat oman muutoksensa siihen, miltä vartalo näyttää. Itselläni on myös säännöllinen lääkitys ja siinä tapahtuvat muutokset vaikuttavat siihen, miltä vartalo joinakin päivinä näyttää.

–Ylävasen kuva on sellaisena normiaamuna, kun en ole pariin päivään treenannut vatsalihaksia. Yläoikea kuva on kuukautisten aikana, alavasen kuva taas on otettu sellaisena päivänä, kun olen edellisten päivien aikana treenannut vatsaa. Alaoikea on vatsatreenien ja aamupalan jälkeen otettu kuva.

Jenna kertoo olleensa oman kehonsa suhteen aikaisemmin hyvin kriittinen ja pakkomielteinen.

– Vertailin itseäni jatkuvasti somesta näkemiini kuviin ja ruoskin itseäni siitä, etten näytä samalta. Halusin aina olla hieman laihempi, lihaksikkaampi ja kiinteämpi. Aloin kuitenkin tietoisesti täyttämään someani erikokoisilla vaikuttajilla, jotka kuvaavat omaa vartaloaan rehellisesti ja aidosti sellaisena kuin se sillä hetkellä sattuu olemaan.

Vatsalihakset erottuvat erityisesti aamuisin.

Jenna tietää, että myös asento vaikuttaa siihen, miltä timmikin vatsa näyttää kuvissa.

”Meidän kaikkien vartalot muuttuvat elämäntilanteiden mukaan”

Nykyään Jenna tiedostaa, kuinka paljon sosiaalisen median kuvat voivat huijata.

– Näemme somessa jatkuvasti kuvia täydellisistä vartaloista, mutta unohdamme, että on niin helppoa luoda hetkellisesti illuusio siitä, miltä joku toinen ihminen näyttää. Ja sitten me koitamme saada itsemme näyttämään siltä joka päivä ja joka hetki. Se on mahdotonta.

Jenna itse onkin löytänyt uudenlaista armoa omaa kehoaan kohtaan.

– Pienin askelin olen matkalla kohti sitä ihmistä, joka hyväksyy ja rakastaa itseään ja omaa vartaloaan juuri sellaisena kuin se on, päivästä, kellonajasta ja asennosta riippumatta. Meidän kaikkien vartalot muuttuvat elämäntilanteiden mukaan ja se on täysin ok!

”Sisällä on kuin jätti-ilmapallo”

24-vuotias Miisa kertoo kroppansa muuttuvan erityisesti kuukautisten aikaan.

– Oma vatsani on aika herkkä ja etenkin kuukautisten alussa se turpoaa aina ilmapalloksi. Normaaleina päivinä yleensä aamulla olo on kevyt ja iltaa kohden vatsa saattaa olla aika turvoksissa ja tämä on täysin normaalia

Miisan mielestä on tärkeää tuoda esille aiheita, jotka saattavat olla monille tabuja.

– Menkat ja niistä tulevat muutokset kropassa ovat täysin luonnollinen asia ja mielestäni on mahtavaa, että niistä puhutaan ääneen!

”Kuin rantapallo”

Myös Päivin, 31, vatsan ulkonäköön vaikuttaa vuorokaudenaika.

– Ja muutenkin olo kropassa on aina kevyempi aamulla kuin illalla, vaikka yrittäisikin syödä kevyesti päivän aikana.

– Välillä maha on illasta kuin rantapallo! Päivi jatkaa.

Perheenäiti on huomannut myös asennon vaikuttavan vatsan ulkonäköön.

– Olen viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana laihduttanut lähemmäs 40 kiloa, joten sen seurauksena mahassa on jonkin verran löysyyttä ja kroppa näyttää hyvin erilaiselta seistessä kuin istuessa.