Susanna, 30, kipuili pituutensa ja painonsa kanssa vuosia, mutta löysi hyvinvoinnin ja päätyi sporttimalliksi – ”Älä anna muiden mielipiteiden lannistaa”

Lukioaikoina Susannaa, 30, kutsuttiin ”Pikku-Suskiksi”. Samassa kaveripiirissä oli kolme Susannaa, hän kaikista lyhin.

Silloin lempinimi ei Susannaa sen ihmeemmin haitannut, mutta aikuisuus toi mukanaan kipuilun sekä pituuden että painon kanssa. Susanna koki usein olevansa ”liian lyhyt ja liian iso” – etenkin kun kyse oli hänelle rakkaasta asiasta, liikunnasta.

– Olen harrastanut lajeja, joissa koin, että pituudesta olisi ollut hyötyä. Päälajini on nuorempana ollut taitouinti, jossa kilpailin maajoukkuetasolla. Tässä lajissa pitkät ja hoikat jalat olisivat olleet eduksi, näitä minulla ei ollut. Joukkueessa löysin pienen kokoni puolesta paikkani ”heitettävänä” eli olin aina heitoissa ja nostoissa se, jota nostettiin.

Menestyväksi soolouimariksi Susanna koki kuitenkin olevansa liian lyhyt. Hän on 159 senttiä pitkä.

Syömishäiriöllä vaikutusta pituuskasvuun

Suurimmat kamppailut pituuden – ja ennen kaikkea painon – kanssa Susanna kävi nuorena. Hän sairastui 12-vuotiaana anoreksiaan.

Sairaus alkoi salakavalasti muutaman kilon painonpudotuksena.

– Olin tuolloin vielä lapsenpyöreä. Hoikistunut olemus sai osakseen ihailua ja siitä lähti kierre, joka vei sairaalahoitoon asti.

Anoreksian taustalla on monta syytä, kuten elämänkokemukset ja alttius sairastua.

– Eniten tunsin tuolloin, etten kuulu joukkoon ja koulukiusaaminen kasvatti tätä tunnetta. Olen aika varma, että nuorena sairastettu anoreksia on vaikuttanut pituuskasvuuni, ennustepituuteni on ollut kuitenkin lähes kuusi senttiä pidempi.

Sairaalahoidon jälkeen Susanna kävi pitkään kontrolleissa. Todellinen toipuminen alkoi vasta hoitojen jälkeen.

– Äitini on ollut minulle aina todella rakas ja läheinen. Hän on vahva nainen, joka puolustaa, kannustaa ja auttaa aina kun tarvitsen. Hänellä on ollut iso rooli toipumisessani.

Susanna on ohjannut ryhmäliikuntatunteja jo yli 12 vuotta. Siinä pituus ei ole kynnyskysymys.

Liikunta auttoi toipumisessa

Suurimmat edistysaskeleet toipumisessa tapahtuivat, kun Susanna löysi taitouinnin ja pääsi mukaan kilpailevaan joukkueeseen.

– Löysin itselleni lajin, josta oikeasti nautin. En treenannut enää ulkonäköni eteen ja kuluttaakseni kaloreita, vaan suorituskyvyn. Haaveilin maajoukkuepaikasta ja jotenkin vain päätin, että sinne pääsen. Halusin kehittyä ja voittaa joukkueeni kanssa.

Niin mielekästä liikunta oli, että Susanna päätyi työskentelemään sen parissa sekä ohjaajan että viestintä- ja markkinointitehtävissä. Lisäksi Susanna opiskelee liikuntajohtamista ammattikorkeakoulussa.

Uusimpia hurahduksia on juoksu. Susannalla on takanaan jo kaksi maratonia.

– Tavoitteenani on parantaa aikaa, joten olen entistä valppaampi kehoni tuntemuksista.

Välillä hän on tosin miettinyt, olisiko pidemmillä jaloilla jolkottelu helpompaa.

Esiintymisestä intohimo

Vastapainoa juoksulle tuo tanssi. Susanna on mukana keikkailevassa Deja-vu Dancers -showtanssiryhmässä, jossa on kaiken pituisia tanssijoita. Tanssissa viehättää itseilmaisu.

– Käyn tanssiryhmämme treenien lisäksi tanssimassa lattareita ja sainpa tammikuussa 30-vuotissyntymäpäivälahjaksi lahjakortin Twerk-tunneille. Tanssin kautta pääsee ilmaisemaan jotain, mitä ei välttämättä sanoin osaa kuvata.

Esiintymiset ovat suuri intohimo. Susanna on lavalla kuin kotonaan.

– Rakastan esiintymistä, olen aina rakastanut, vaikka pienenä olin todella ujo. Se on jännä, miten lavalla epävarmuutta ei jotenkin ole. Ehkä sitä esiintyessä kokee näyttävänsä vain tietyn, esiintyvän puolen itsestään, eikä olekaan niin haavoittuvainen. Yläkouluikäisenä nautin myös todella paljon näyttelemisestä, mutta eteenpäin en sitä haavetta koskaan vienyt vaan urheilu vei mukanaan.

Tanssimaailmassakin on kuitenkin ollut ristiriitansa.

– Toisinaan koin, että pidemmät jalat olisivat tuoneet näyttävyyttä. Olisin ehkä hypännyt korkeammalle, ja piruetit olisivat näyttäneet upeammilta. Alkuun koin myös olevani kömpelö, mutta ahkera harjoittelu tuotti tulosta. Harrasteryhmissä jokaiselle löytyy aina paikkansa.

Susanna viihtyy hyvin myös kameran edessä.

Sporttimalliksi

Susanna rohkaisee kaikkia toteuttamaan itseään kropan mitoista huolimatta.

– Ole armollinen itsellesi, äläkä anna pituuden, painon tai muiden mielipiteiden lannistaa. Kehon mittasuhteet eivät estä harrastamasta sitä mistä tykkäät, ja voimaa, kestävyyttä tai taitoja voi kehittää minkä kokoisena tai ikäisenä tahansa.

Häneltä itseltään on vaadittu sitkeyttä myös siinä, että tiet ovat auenneet sporttimallikeikoille.

– Olen toki saanut monta kertaa ”valintamme ei kohdistunut sinuun” -vastauksen, mutta silloin kun minut on valittu mukaan kuvaukseen tiedän, että he halusivat nimenomaan minut.

Tällöin ei kannata enää miettiä, onko oikean pituinen tai kokoinen vai ei.

– Onnistuneet otokset tuovat mukanaan hyvän fiiliksen, ja olen totta kai ollut ylpeä, jos olen päässyt kasvoksi isoon kampanjaan brändille, jota arvostan. Sporttisia kuvauksia tekisin mielelläni edelleenkin, mutta lyhyenä mallina olen aina saanut itse tehdä töitä sen eteen, että olen kuvauksiin päässyt.

Mielekkäät liikuntamuodot löytää Susannan mukaan vain kokeilemalla. Yllättävästäkin lajista voi tulla mieluinen.

Hyvää huolta omasta kehosta

– Nykyään pidän tärkeämpänä sitä, mitä kehoni pystyy tekemään kuin se, miltä se näyttää. Valehtelisin kuitenkin jos väittäisin, ettei painolla ole itselle mitään merkitystä, Susanna sanoo.

Oman kehonkuvan sekä kehon hyväksymisen kanssa saa tehdä yhä töitä.

– Jokaisella naisella on varmasti päiviä kun keho ei tunnu ”omalta” ja vaatteet puristavat, vaikka juuri eilen fiilis oli täysin eri.

– Tällaisina päivinä pyrin pukemaan päälle mukavat vaatteet ja tekemään oloni kaikin puolin mahdollisimman mukavaksi. Kevyt lenkki tai muu liikunta auttavat. Jos tällaiselle huonolle päivälle osuu ryhmäliikunnan ohjauksia, tuntemukset jäävät taka-alalle aina viimeistään silloin, kun laittaa mikrofonin päähän ja astuu lavalle.

Susanna on sisäistänyt sen, että jokaisella on vain yksi keho, ja siitä kannattaa pitää hyvää huolta. Säännöllinen ja monipuolinen ruokavalio, liikunta ja lepo ovat tärkeitä.

– Unta olen tarvinnut aina, mutta mitä vanhemmaksi tulen, huomaan levon ja riittävän unen tärkeyden entistä selkeämmin. Nykyään priorisoin unta todella paljon, sillä jos en saa nukuttua hyvin, vaikuttaa se kaikkeen. Treeni ei kulje, ja tulee syötyä epäsäännöllisemmin ja huonommin.

Yhdellä elämän osa-alueella pituudesta ei Susannan mukaan ole ollut mitään haittaa, päinvastoin. Kyse on parisuhteista.

– Uskon, että on helpompaa olla lyhyt nainen, kuin lyhyt mies. Muutaman kerran olen saanut kuulla pitkiltä ystäviltäni, että on epäreilua kun näin lyhyt nainen vie pitkät miehet. Itse nautin siitä, että korkkarit jalassa olen edelleen huomattavasti miestäni lyhyempi.