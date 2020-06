Somea työkseen tekevä Roosa, 23, vietti viisi päivää ilman puhelinta ja läppäriä ja oivalsi nämä viisi asiaa

Roosa Rahkonen, 23, on huomannut, että on tärkeää viettää säännöllisesti aikaa täysin ilman somea.

Koronakeväänä moni on tuijotellut näyttöjä enemmän kuin koskaan ja pitänyt ahkerasti yhteyttä ihmisiin.

Mieleen saattaa jo juolahtaa seuraavanlaisia ajatuksia: ”Saisinpa olla omassa rauhassa, läheisten kesken ja palautettua arjen rutiinit kohdilleen, unohtamatta rentouttavaa tekemistä!”

Yksi toimiva ratkaisu tilanteeseen on somepaaston pitäminen. Se on helppoa ja ilmaista – ja mikä parasta, sen voi toteuttaa, vaikka varsinaista lomaa ei olisi tiedossakaan. Lyhytkin somepaasto tuo kenen tahansa elämään paljon hyvää ja pieniä, mutta tärkeitä oivalluksia.

Somea paljon työkseen käyttävällä helsinkiläisellä bloggaaja Roosa Rahkosella, 23, on tästä kokemusta. Rahkonen on toteuttanut jo muutamia useamman päivän somepaastoja, jolloin hän on ollut kokonaan ilman älylaitteita.

Kokemukset ovat olleet niin onnistuneita, että Rahkonen on ottanut somepaastot säännölliseksi tavaksi. Hän on oivaltanut myös niiden kautta paljon pieniä asioita, joilla jokainen voi vaikuttaa somen täyteiseen arkeensa.

– Suosittelen kaikkia kokeilemaan somepaastoa. Sen aikana oppii ja oivaltaa paljon itsestään ja omista tarpeistaan. Itse olen laittanut puhelimen ja tietokoneen autoon somepaaston ajaksi.

Taannoin Jämsän-mökillä ollessaan Roosa oli viisi päivää ilman puhelinta ja tietokonetta. Hän listaa viisi syytä, miksi älylaitteeton aika mökillä tai kotioloissa todellakin kannattaa.

Roosa on huomannut, että somen käytön radikaali vähentäminen on hänelle avain palautumiseen.

1. Opit tunnistamaan, mikä on liikaa

Roosa Rahkonen on blogannut kahdeksan vuotta. Vuosien saatossa viestintää Helsingin yliopistossa opiskeleva Roosa on ottanut käyttöönsä myös muut somealustat, kuten YouTuben ja Instagramin. Seuraajamäärät ovat kasvaneet roimasti, ja nykyisin Roosa tekee somea myös työkseen. Työpäivien aikana somessa tulee vietettyä kuutisen tuntia, vapaa-ajalla noin kolme.

– Vaikka somessa on paljon hyvää, olen jo kauan tiedostanut, että some aiheuttaa minussa myös valtavasti stressiä. Jatkuvat puhelimen äänet, vertailu muihin ihmisiin ja somesta pikaisesti saatava mielihyvän tunne aiheuttavat ylivireystilan. Somea käyttäessä tuntuu myös, että olen koko ajan töissä, koska työn ja vapaa-ajan ero hälvenee. Monet ihmiset käyttävät esimerkiksi samaa puhelinta sekä töissä että vapaalla.

Roosa oivalsi mahdollisuutensa vähentää somenkäyttöä ja pitää somepaastoja terapian ansiosta. Terapeutti kysyi osuvasti nuorelta naiselta, oliko tämä ymmärtänyt olevansa somen takia koko ajan töissä. Aiemmin burn outin kokenut Roosa oivalsi nopeasti, että somen käyttöä tulisi vähentää – ja mikä parasta, siihen ei vaadittu mitään muita kuin omia toimia.

– Kun olen pitänyt läppärin ja tietokoneen monta päivää kiinni, ymmärrän joka kerta, etten oikeastaan edes tarvitse niitä jokaiseen hetkeen. Syyt siihen, miksi ja milloin somea haluaa käyttää, kirkastuvat. Uskon myös, että ihmisen ei todella tarvitse olla koko ajan tavoitettavissa ja käytettävissä.

2. Keho ja mieli palautuvat

Joka kerta somepaaston alkaessa Roosa tiedostaa, että parikin päivää saattaa kulua, jotta keho ja mieli rentoutuvat oikeasti. Mitä pidempään stressi ja ylivireystila ovat jatkuneet, sen vaikeampi on rentoutua nopeasti – vaikka ympärillä olisi kuinka seesteinen kesäympäristö tahansa.

– Aluksi someton aika saattaa tuntua oudolta. Käsi hapuilee puhelimelle, ja tekisi mieli kuvata maisemia tai googlettaa näyttelijän nimi, jota ei juuri sillä hetkellä satu muistamaan.

Pian keho ja mieli kuitenkin tottuvat.

– Tarkkailen leposykettäni älysormuksella, ja se laskee aina, kun stressitaso pienenee. Saan myös paremmin nukuttua, kun en vietä iltoja scrollaamalla puhelintani sinisen valon loistaessa. Somepaasto vaikuttaa ainakin itselläni erittäin vahvasti kehon palautumiseen. Kaikkein parhaiten palaudun siten, että otan itselleni somevapaita päiviä.

– Someton loma on oiva mahdollisuus myös käsitellä vaikeita tunteita ja asioita. Ne voivat jäädä arjessa helposti kohtaamatta, kun niitä voi paeta someen. Ikävien tunteiden käsitteleminen ei ole helppoa, mutta se ehdottomasti kannattaa, koska pakenemalla niitä ne vain kasvavat.

3. Saman energian voi käyttää muuhun

Monia saattaa vaivata tai jo etukäteen mietityttää somettomalla lomalla tylsyyden kohtaaminen. Jos somessa viettää vapaa-ajalla vaikkapa kolme tai viisi tuntia, mihin ihmeeseen saman ajan voi sitten käyttää? Kannattaako somelomaa jatkaa, vaikka tylsyys vaivaisi?

Ehdottomasti, sanoo Roosa Rahkonen.

Ensinnäkin, tunteja tulee päivään enemmän. Kännykän näpläilyyn saattaa huomaamattaan kuluttaa tunteja, joten päivät tuntuvat somepaastossa ihmeellisen ja ihanan pitkiltä.

– Saman ajan ja energian, jonka käyttää someen, voi ehdottomasti käyttää myös muuhun tekemiseen. On esimerkiksi ihana ajatus kaivaa esiin mielenkiintoinen kirja, ja ajatella uppoutuvansa siihen samalla intensiteetillä kuin puhelimeen. Lopulta se käy lähes huomaamatta. Myös luonnossa liikkuminen tai päiväkirjan kirjoittaminen ovat hyvä tapa kuluttaa aikaa.

Jos on suuntaamassa mökille, Roosa suosittelee pakkaamaan mökkikassiin mielenkiintoisia kirjoja. Hän itse lukee somelomilla mielellään self help -kirjoja, ja tekee työssään myös paljon hyvinvointiaiheisia sisältöjä.

Roosa rentoutuu mökillä esimerkiksi kirjoja lukemalla. Viimeksi hän luki kannesta kanteen Maaret Kallion Lujasti lempeä -kirjan.

4. Turhat paineet katoavat

Roosa on huomannut, että kun somesta ottaa irtioton, katoavat myös sen tuomat paineet.

– Yleensä ensimmäiset kaksi päivää kuluvat siihen, että keho ja mieli oikeasti oppivat rentoutumaan ja keskittymään olennaiseen, ympärillä olevaan. Sen jälkeen huomaakin, että ei oikeastaan vertaile itseään toisiin ja painelee metsikössä lippalakki päässä välittämättä siitä, miltä esimerkiksi näyttää.

Roosa kertoo myös, että ei tunne poisjäämisen tunnetta eli ”fomoa” silloin, kun on käyttämättä somea.

– Kun mitään vertailukohteita ei ole, ei tule sellaisia ajatuksia. Someton loma on myös lomaa muiden elämästä.

Roosa vinkkaa, että ennen somettoman loman pitämistä kannattaa vastata odottaviin sähköposteihin ja kurkata muutkin viestiboksit. Näin ne ovat hieman tyhjempänä, kun loma loppuu ja on aika palata somen äärelle.

5. Somepaasto inspiroi jatkamaan

Ensimmäistä sometonta lomaa Roosa vietti ollessaan matkalla vuosi sitten. Sen jälkeen hänelle oli itsestään selvää, että sometonta aikaa olisi vietettävä oman hyvinvoinnin takia säännöllisesti.

– On tärkeää tietää, millainen somenkäyttö sopii itselle, ja erilaisia keinoja somen vähentämiseen voi kokeilla testaamalla. Vaikeuksia tai tylsyyttä ei kannata pelätä. Itse olen huomannut, että somen käytön vähentäminen säännöllisesti on itselleni hyväksi ja haluan jatkaa sitä.

Roosa on arjessaan joka viikko kaksi päivää ilman somea. Hän on huomannut, että oikeastaan hän itse on ainoa, joka asian edes huomaa. Läheiset tai seuraajat eivät ole asiasta huomautelleet – ainakaan negatiivisesti.

Tänä kesänä Roosa päätti lisätä sometonta aikaa entisestään. Hän päätti työpäivien päätyttyä jättää älypuhelimensa toimistolle ja siirsi SIM-korttinsa vanhaan Nokian puhelimeen, jolla ei voi seikkailla internetissä. Näin työt eivät seuraa kotiin, ja Roosa uskoo ystävien kyllä tavoittavan hänet soittamalla, jos asiaa tulee.

– Mitään ongelmia ei ole ilmennyt. Olen myös tehnyt havainnon, että tututkin ovat alkaneet ilmestyä ajoissa paikalle sovittuun aikaan, koska minulle ei voi enää laittaa WhatsAppissa viestiä, että on myöhässä, Roosa nauraa.