Ninni, 30, koki parhaan ystävänsä kanssa käsittämättömän surun ja kirkkaimmat onnen hetket – sitten hän sai lapsen, ja kaikki muuttui

Ninnille tärkeä ystävyyssuhde kariutui kaksi ja puoli vuotta sitten. Se tuottaa vieläkin surua.

Kahdentoista vuoden ajan Ninni, 30, kertoi ystävälleen kaiken.

Läheinen suhde alkoi siitä hetkestä, kun Ninni tutustui ystäväänsä 16-vuotiaana heidän mennessään samaan kouluun.

– Heti ensimmäisenä päivänä tuntui kuin hän olisi ollut siinä aina. Ei ollut sellaista asiaa, josta emme olisi voineet puhua. Nauroimme, itkimme, hautasimme kummankin miehen reilu parikymppisinä, yhdessä. Vaikka asuimme 100 kilometrin päässä toisistamme, pidimme tiiviisti yhteyttä ja tapasimme aina kun voimme.

Sitten Ninni sai lapsen.

– Mutta se ei sopinut ystäväni suunnitelmiin. Puhuimme vielä pitkiä puheluita lapsen ollessa vauva, mutta sitten lapsi kasvoi, emmekä saaneetkaan enää puhua niin ”rauhassa” kuin ennen.

Eräänä päivänä Ninni huomasi sosiaalisesta mediasta ystävänsä olevan pitkällä vapaalla.

– Soitin hänelle ja kysyin, miksei hän ole ilmoittanut vapaistaan. Oltaisiin voitu nähdä, viettää aikaa kuin ennenkin. Kaikki kiteytyi hänen vastaukseensa: ”Mitäs menit synnyttämään!”

– Ihminen, joka oli vierelläni aina kun häntä tarvitsin, tiesi, että parikymppisenä minulle kerrottiin, etten voi saada lapsia. Hän ei silti pystynyt olemaan iloinen puolestani.

Lapsi on Ninnin mukaan parasta, mitä hänelle on elämässä tapahtunut. Lapsen saanti ei silti muuta kaikkea.

– Vaikka sain lapsen, olen se sama ihminen kuin ennenkin.

Suru yhä läsnä

Kun Ninni meni kihloihin, ystävä ei ollut juhlimassa hänen kanssaan.

– Menetin parhaan ystäväni, sielunsiskoni.

Ystävän menettäminen jätti tyhjiön.

– Kun jotain järisyttävää tapahtui, ei ollutkaan enää kenelle soittaa. Iloisetkin asiat muuttuivat haikeudeksi, ja monesti tippa on vierähtänyt poskelle.

Välillä Ninni miettii vieläkin, mitä ystävälle kuuluu.

– Monet ajattelevat varmasti, että ei se ollut todellinen ystävä kun noin sanoi. Mutta kyllä hän oli. Hän on vain erilainen kuin minä. Olen edelleen surullinen, että menetin hänet.

Toiset jäävät matkan varrelle

Ystävyys on herkkä suhde, joka voi myös rikkoutua. Se sattuu. Tämän on todennut myös Äidin puheenvuoro -YouTube kanavaa ylläpitävä Inari Fernandéz.

Kun Inari oli 12-vuotias, eräs ystävä jätti hänet selittämättä. Se syöpyi loppuiäksi mieleen. Aikuisiällä hän on joutunut laittamaan kaksi ystävyyssuhdetta poikki.

– Ne ovat kipeitä hetkiä. Ystävästä voi olla jopa vaikeampaa erota kuin poikaystävästä, koska ystävyyteen ei ikään kuin liity oikeutta erota, Inari sanoi jutussamme.

Oikean ystävän kanssa voi Inarin mukaan olla oma itsensä ja luottaa ystävän tukeen.

– Kaikkien kanssa ei kuitenkaan kuljeta samaa matkaa koko elämää tai joka päivä. On ihan ok, että on olemassa ystäviä eri tilanteisiin ja elämänvaiheisiin.

Toisten kanssa matka jatkuu koko elämän, toiset jäävät matkan varrelle.

