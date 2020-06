Yksi kuva kertoo, uhkaako sinua nestehukka – huolestuttavimpia merkkejä ei välttämättä edes itse tajua

Helteillä kannattaa pitää vesipullo jatkuvasti käsillä.

Tiesitkö, että ihminen voi hikoilla helteellä jopa 12 litraa päivässä? Siksi on tärkeä huolehtia riittävästä nesteytyksestä, Terveystalosta muistutetaan.

Lämpötilan kohotessa keho hikoilee ensin moninkertaisesti, mutta tottuu sitten kuumuuteen. Runsas hikoilu voi tuntua kiusalliselta, mutta yleisesti ottaen se on terveen kehon tärkeä tapa viilentää itseään.

Ihminen tarvitsee tavallisesti noin 1,5 litraa vettä päivässä, mutta hikoillessa keho kaipaa runsaampaa nesteytystä. Hien mukana keho menettää nesteiden lisäksi jonkin verran myös suolaa, joten kivennäisvesi on välillä hyvä juomavaihtoehto. Yksi käypä kikka on nauttia juomaa, jossa on mukana elektrolyyttejä, esimerkiksi suolaa.

Nesteytyksen tarve on kesäkuumalla yksilöllinen. Jano on helteellä jo liian myöhäinen merkki nesteytyksen tarpeesta.

Virtsan väri kertoo

Nestehukan ja lämpöuupumuksen oireet muistuttavat humalaa: väsyttää, kognitiiviset kyvyt heikentyvät ja tajunnan taso voi jopa laskea. Siksi nestehukkaa ei alkoholia nauttiessa aina huomaa.

Virtsan väri kertoo nestetasapainosta paljon: jos virtsa on tavallista tummempaa ja tarvetta vessavierailuille tuntuu olevan harvemmin kuin yleensä, on juonut liian vähän vettä. Virtsan tummankeltainen väri näyttää, että nesteytys on jäänyt aivan retuperälle.

Hikoilun loppuminen on jo huolestuttava nestehukan merkki.

Joka toinen lasillinen vettä

Oluet ja siiderit eivät auta ylläpitämään hyvää nestetasapainoa, vaan kuivattavat kehoa lisäämällä virtsaamisen tarvetta. Terassilla istuessa onkin fiksu muistaa tämä nyrkkisääntö: juo joka toinen lasillinen vettä.

Riittävän nesteytyksen lisäksi ruoka auttaa neste- ja suolatasapainon ylläpitämisessä. Hyviä välipaloja ovat esimerkiksi nestettä ja kivennäisaineita sisältävät hedelmät ja vihannekset.

Vanhukset ja muut koronaviruksen riskiryhmät ovat erityisen alttiita helteen vaikutuksille.

– Nyt on tärkeää pitää huolta vanhuksista ja riskiryhmiin kuuluvista. Heille kannattaa soitella usein ja varmistaa riittävä nesteytys sekä mukavan viileät kotiolot, yleislääkäri Emilia Lagus Terveystalosta sanoo.