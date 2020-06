Elätkö ”herkän narsistin” kanssa? Terapeutti listaa 5 merkkiä, joista ihmistyypin voi tunnistaa

Kaikki narsistit eivät ole helposti tunnistettavia mahtailijoita. Tietyt merkit voivat silti kieliä häiriöstä.

Millainen kuva mieleesi piirtyy, kun kuulet sanan narsisti?

Huomion keskipisteenä paistatteleva tyyppi, joka leuhkii kovaan ääneen omilla saavutuksillaan? Todennäköisesti.

Ujo ja vetäytyvä tyyppi? Tuskin.

Silti sellaisiakin on olemassa. Terapeutti ja antropologian tohtori Claire Jack kirjoittaa Psychology Todayssa, että niin kutsutut herkät narsistit eivät pintapuolisesti vastaa yleistä kuvaa narsisteista. Toisin kuin paremmin tunnetut ”mahtailevat narsistit”, he ovat tyypillisesti ujoja ja pidättyväisempiä.

Herkällä narsistillakin on kuitenkin narsistien uskomukset ja tarpeet. Hän kokee olevansa erityinen ja uskoo, että on yksinkertaisesti parempi ihminen kuin muut. Herkän narsistin todellinen luonne vain ei näy yhtä selkeästi ulospäin, vaan on ikään kuin piilossa suojakuoren alla. Suoranaisen röyhkeän käytöksen sijaan heidän narsisminsa näkyy ennemminkin passiivis-aggressiivisuutena ja tunnetason etäisyytenä.

Tämä tekee häiriön tunnistamisesta vaikeaa. Mahdotonta se ei kuitenkaan ole. Jack listaa viisi merkkiä, joista tietää olevansa parisuhteessa herkän narsistin kanssa. Vaikka Jack puhuu parisuhteesta, samoja merkkejä voinee tarkkailla muissakin läheisissä ihmissuhteissa.

1. Herkkä narsisti laittaa itsensä aina ykköseksi

Herkkä narsisti voi olla hyvin itseriittoinen. Hän edellyttää, että hänen tarpeisiinsa vastataan – ne tulevat aina tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä.

Suhteessa saattaa mennä hyvin niin kauan kuin annat kumppanillesi kaiken hänen kaipaamansa rakkauden ja huomion, mutta annas olla, jos joskus tarvitsisit itse apua. Voi nimittäin olla, ettei herkkä narsisti kykene antamaan sitä sinulle.

Hän ei huomioi sinun tarpeitasi, vaan ne työnnetään sivuun. Koska hän laittaa itsensä etusijalle, hän ei välttämättä kuuntele sinua aidosti tai ymmärrä, kuinka tärkeästä asiasta kertomassasi on kyse.

Kaikki tämä voi olla nöyryyttävää, turhauttavaa ja satuttavaa.

2. Herkkä narsisti on todella vaativa

Suhde herkän narsistin kanssa on todella kuluttava, koska hän vaatii tunnetasolla paljon. Herkkä narsisti tarvitsee jatkuvaa huomiota, suoranaista jumalointia ja hauraan omanarvontuntonsa pönkittämistä. Häntä täytyy vakuutella jatkuvasti, joten parisuhde on luultavasti todella työläs.

3. Herkkä narsisti sotkee sinut ihmissuhdeongelmiinsa

Muutkin herkän narsistin ihmissuhteet ovat todennäköisesti melkoisessa solmussa: suhteet perheenjäseniin ja ystäviin voivat olla manipulatiivisia tai ylipäänsä mutkikkaita. Hänen kumppaninaan tuskin voi välttyä joutumasta osaksi tätä vyyhtiä. Herkkä narsisti pakottaa valitsemaan, kenen puolella olet. Ainoa ”oikea valinta” on aina hänen – silloinkin, kun olisit oikeastaan toista mieltä.

4. Herkkä narsisti taitaa manipulaatiotekniikat

Suhde herkän narsistin kanssa voi olla intohimoinen ja intensiivinen. Hän saattaa tunnustaa ikuista rakkauttaan ja toistella, kuinka paljon sinua tarvitsee. Hän voi saada sinut tuntemaan olonsa suorastaan korvaamattomaksi, eikä se suinkaan ole vain hyvä asia.

Rakkaudenosoituksia kun ei kuulu, jos et tanssi hänen pillinsä mukaan. Jos olet jostain eri mieltä, herkkä narsisti saattaa häipyä silmänräpäyksessä. Hän osaa myös manipuloida sinut muuttamaan mieltäsi ja taipumaan tahtoonsa käyttämällä sellaisia ilmaisuja kuin ”tiedän, ettet oikeasti rakasta minua”.

5. Elämä herkän narsistin kanssa saa ”varpailleen”

Herkkä narsisti on äärimmäisen herkkä kritiikille. Niin herkkä, että pelkäät jatkuvasti sanovasi jotain, mikä saattaisi saada hänet pois tolaltaan ja aiheuttaa voimakkaan tunteenpurkauksen. Sellaiseen voi johtaa täysin reilu ja oikeutettukin kommentti.

Herkän narsistin taipumus ylireagointiin opettaa sinut sensuroimaan omaa puhettasi. Suhde voi tuntua siltä, että joudut koko ajan olemaan varpaillasi, mikä on pidemmällä aikavälillä todella kuluttavaa.

Yhteenvetona terapeutti Claire Jack sanookin, että yhteiselolla herkän narsistin kanssa on samanlaiset vaikutukset kuin suhteella mahtailevan narsistin kanssa. Hyvä uutinen on se, että herkät narsistit vaikuttavat hakeutuvan todennäköisemmin avun piiriin.

Artikkeli on julkaistu alun perin Me Naisissa. Löydät alkuperäisen jutun täältä.

Lue myös:

Saatko 5 kyllä-vastausta? Näillä kysymyksillä mahdolliset narsistit seulotaan Suomessa tarkempiin tutkimuksiin

Mitä tapahtuu, kun eroaa narsistista? Asiantuntijat kertovat

Onko läheisesi mestari kääntämään asiat päälaelleen? Asiantuntija listasi 5 hälytysmerkkiä, joista vaarallisen manipuloinnin voi tunnistaa

Luuletko olevasi introvertti? Saatatkin olla kaappinarsisti