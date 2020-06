Tarkistuslista, jonka avulla asetat oikeasti motivoivan liikkumistavoitteen

Tavoitteiden on silti aina syytä olla joustavia – kukaan ei pysty täydellisyyteen.

Eräs kuuluista valmentaja totesi aikoinaan: ”Harjoittelu ilman tavoitteita on kuin ampuisi tarkkuutta laput silmillä.”

Vaikka tämä esimerkki on kilpaurheilusta, aloitteleva kuntoilija ja arkiliikkuja on samassa tilanteessa, jos tavoitteita ei ole tai ne on asetettu väärin.

Onneksi tavoitteenasettelu ei ole vaikeaa. Jo muutamalla helpolla konstilla laadit tavoitteet, jotka lisäävät motivaatiotasi ja auttavat sinua saavuttamaan haluamasi!

”Haluan liikkua enemmän!” – vai jotain muuta?

”Haluan liikkua enemmän” on hyvä ajatus. Mutta tavoitteena se jättää liikaa asioita avoimiksi. Kuinka paljon ”enemmän” oikeastaan on? Mistä tiedät, oletko saavuttanut tavoitteesi? Kuinka lähdet käytännössä toteuttamaan tavoitettasi? Siksi kannattaa aloittaa hyväksi havaitusta tavoitteen SMART-listasta.

S-kirjain tulee sanasta specific, eli tarkka. Mitä ”liikkua enemmän” -tarkalleen ottaen sinulle on? Olisiko se esimerkiksi kävely töihin kolmena päivänä viikossa?

M-kirjain tulee sanasta measurable, eli mitattava. ”Liikkua enemmän” on edellisen kohdan jo toteuduttua mitattavissa. Merkkaa kalenteriisi ruksilla jokainen päivä, jolloin kävelit. Mittaaminen on tässä tapauksessa helppoa!

A-kirjain tulee sanasta attainable, eli saavutettava. Tämä kohta täyttyy yleensä hyvin, jos kyse on liikkeen lisäämisestä arkeen. Esimerkki tätä periaatetta rikkovasta tavoitteesta on esimerkiksi 40 kilon painonpudotus 80 kiloisella, keskikokoisella miehellä. Tuollainen tavoite ei ole saavutettavissa ilman vakavia fyysisiä vaurioita tai jopa hengenlähtöä.

R-kirjain tulee sanasta realistic. Mieti, onko tavoite kohdallasi realistinen. Muista tässä, että liian helpot tavoitteet latistavat tutkitusti motivaatiota. Mutta niin tekevät myös liian haastavat tavoitteet. Mieti aluksi, mikä olisi taso, joka haastaisi sinut selkeään muutokseen nykyisistä arkirutiineistasi, mutta jättäisi toisaalta varaa myös siihen, että voit lisätä tavoitteesi haastavuutta tulevaisuudessa.

T-kirjain tulee sanasta time-specific. Jos asetat tavoitteeksi kolme työmatkakävelyä viikossa, osa tästä kohdasta on jo toteutunut. Laita kuitenkin myös tälle kokonaistavoitteelle aikaraami. Esimerkiksi näin: Kävelen töihin kolme kertaa viikossa 1.10. asti. Sen jälkeen laadin uuden, innostavan tavoitteen.

Kaikki liike on hyvästä. Ja jos tavoitteena on ”Haluan enemmän liikettä arkeen”, ensimmäinen askel on otettu. Mutta tavoitetta kannattaa tarkentaa, että se motivoisi paremmin.

Lisävinkkejä tavoitteenasetteluun

Kun olet laatinut tavoitteesi liikkeen tai liikunnan lisäämiseen, kirjaa se ehdottomasti ylös. Tarkastele tavoitetta säännöllisesti ja laadi jokin seurantajärjestelmä, jolla pystyt seuraamaan tavoitteesi toteutumista. Esimerkin työmatkakävelyssä tavoitteen toteutumisen seuranta onnistuu mukavasti esimerkiksi kirjaamalla kalenteriin kävelykerrat.

Muista myös, kenties tärkeimpänä lisävinkkinä, että tavoitteiden pitää aina olla joustavia ja kukaan ei pysty täydellisyyteen. Jos jollakin viikolla jäät syystä tai toisesta yhteen tai kahteen kertaan, se ei ole epäonnistuminen, vaan täysin asiaan kuuluva poikkeus. Seuraavalla viikolla sitten taas kohti kolmea kertaa!

