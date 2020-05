Saako valmistujaiskutsusta kieltäytyä poikkeustilanteessa? Tapakouluttaja neuvoo poikkeusajan juhlaetiketissä

Kevät ja kesä ovat täynnä perhejuhlia. Koronaviruksen takia monia kuitenkin epäilyttää edes pieniin tilaisuuksiin osallistuminen.

Jääkaapin ovessa odottaa kutsu heinäkuisiin häihin. Myös serkku olisi valmistumassa ylioppilaaksi, eikä juhlia ole peruttu. Koronavirus kuitenkin pelottaa.

Edellä mainittu tilanne on tällä hetkellä monelle suomalaiselle tuttu. Hallitus on linjannut, että kesäkuun alusta lähtien Suomessa sallitaan jälleen maksimissaan 50:n hengen kokoontumiset. Silti taudin leviämisen vaara on olemassa sallitunkin kokoisissa juhlissa.

Onko sukurientoihin ja kaverien juhliin siis pakko mennä, vai loukkaantuuko järjestäjä perumisesta?

Aiotko osallistua juhliin tänä kesänä? Tai harmittaako kutsusta kieltäytyminen? Onko asiasta tullut jopa sanomista? Kerro siitä kommenttikentässä!

Tapa- ja tyylikouluttaja Mirva Saukkola huomauttaa heti alkuun, että juhlia järjestäessä tulee ennen kaikkea noudattaa hallituksen ohjeita. Sen lisäksi kannattaa muistaa, että ihaniksi suunnitellut juhlat voivat muuttua koronan takia painajaiseksi.

Hän nostaa esimerkiksi yritysjohtaja John Hartwallin syntymäpäivät. Helsingin Sanomat kertoi, että maaliskuussa koronaan menehtynyt entinen toimitusjohtaja Hartwall sai tartunnan omissa syntymäpäiväjuhlissaan.

– Nämä ovat tärkeitä rajapyykkejä ihmisen elämässä, mutta jos tapahtuisi jotain dramaattista, niin ylioppilas- tai hääpäivä ei jää kauniina muistona mieleen, Saukkola sanoo.

Tapa- ja tyylikouluttaja Mirva Saukkola kehottaa muistamaan päivänsankareita, vaikka ei juhliin pääsisikään paikalle.

Juhlakutsusta kieltäytyessä hän kehottaa vetoamaan vallitsevaan tilanteeseen ja hallituksen suositukseen välttää kokoontumista.

– Kutsusta on hyvä kiittää ja muistaa päivänsankaria kivalla onnittelulla. Se voi olla vaikka lähetin viemä kukkakimppu tai käsin tehty kortti.

Saukkola näkee juhlaetiketin päävastuun olevan kuitenkin järjestäjillä.

– Varmasti kaikki haluaisivat kokea tärkeän päivän juhlakalun kanssa, mutta ehkä se ei ole tässä tilanteessa järkevää tai vastuullistakaan.

Monia mietityttää, tulisiko kesähäihin osallistua, vaikka vierasmäärä olisikin alle 50.

Vaihtoehtoja poikkeusajan juhliin on kuitenkin olemassa: sukulaisten kanssa voi kilistellä esimerkiksi videopuhelun välityksellä. Isovanhempien kanssa voi myös tavata ulkotiloissa, turvavälit muistaen.

Saukkola ehdottaa jakamaan juhlan kahteen osaan.

– Varsinaisena päivänä tavataan ulkotiloissa sekä videon välityksellä. Kunnon juhliin palataan sitten myöhemmin, kun tilanne sen mahdollistaa.

Vieraita kannattaa kuitenkin ilahduttaa esimerkiksi lakkiaiskuvalla, vaikka he eivät paikalle pääsisikään.

Tämän vuoden ylioppilaat eivät hae lakkiaan koulun lavalta.

Lahjalistojen kanssa Saukkola kehottaa noudattamaan maltillisuutta.

– Nyt kun juhlat jäävät niin sanotusti traileriksi tulevasta, niin ei kannata virittää lahjatoivomuksia huippuunsa.

Vaikka juhlat jäisivät laimeiksi, on tärkeää muistaa, että niiden syy on yhä voimassa.

– Juhlia ei ole peruttu, eikä valmistumista ole mitätöity. Se on ihan yhtä tärkeä saavutus, mutta juhlat pitää vain hoitaa nyt eri tavalla.

Juttua korjattu 19.5. klo 13.21. Kesäkuun alusta alkaen sallitaan maksimissaan 50:n hengen kokoontumiset, ei yli 50:n hengen kokoontumiset, kuten jutussa virheellisesti kerrottiin.