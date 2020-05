Treenimotivaatio hukassa kotona? 3 superhelppoa kikkaa, joilla sinäkin innostut ja aktivoidut

Kotia ei useinkaan liitetä fyysiseen aktiivisuuteen vaan lepoon. Asiaan voi kuitenkin vaikuttaa hyvin yksinkertaisilla keinoilla.

Harjoittelu tai fyysisen aktiivisuuden lisääminen kotioloissa ei ole aina helppoa. Kotia kun ei aina liitetä näihin asioihin, vaan lepoon. Mutta ei hätää, yksinkertaiset kikat auttavat tutkitusti lisäämään liikettä myös kotioloissa.

Koti kutsuu lepoon

Olet ehkä kuullut joskus tämän lentävän lauseen: ”Tee treeniä kotona, se on tosi hyvä vaihtoehto alussa. Ei tarvitse lähteä erikseen minnekään kuntosaleille.”

Tämä vinkki on ihan ok. Mutta se pitää sisällään erään syvän sudenkuopan. Nimittäin ympäristö on aina eräänlainen tapojen laukaisija. Kotiympäristö liitetään usein huilaamiseen, telkkarinkatseluun ja lepäilyyn. Siksi monien on hankala motivoitua kotitreeniin tai arkiaktiivisuuden lisäämiseen kotona ja saada niitä käyntiin. Onneksi asiaan voi vaikuttaa!

Treenin jatkuvuutta ja treenimotivaatiota tutkittaessa on huomattu, että erilaisilla pikku kikoilla kotitreeni tai arkiaktiviteetti tulee aloitettua helpommin. Kokeile näitä ja huomaat innostuvasi aivan eri tavalla.

1. Laadi muistilappuja

Tämä konsti voi kuulostaa kuluneelta, mutta se tutkitusti toimii. Jos kiinnität vaikkapa jääkaapin oveen tai vessan peiliin lapun, joka muistuttaa tekemään kotitreenin maanantaina ja torstaina kello 18, on tutkitusti todennäköisempää, että myös teet sen.

2. Tee liikuntasopimus

Kirjallinen liikuntasopimus lisää treenikertojen määrää ja tukee treenin jatkuvuutta. Eikä sopimukseen tarvitse laittaa muuta kuin vaikkapa ”Minä, Matti Meikäläinen, sitoudun tekemään kaksi viikoittaista lihaskuntotreeniä kotona 1.10. asti”. Sitten vaan allekirjoitus alle!

Yksinkertaiset konstit lisäävät tutkitusti treenin ja fyysisen aktiivisuuden jatkuvuutta. Mutta vain, jos käytät niitä säännöllisesti!

Tällaisia kirjauskikkoja esimerkiksi suoramarkkinoijat ovat käyttäneet jo vuosikymmeniä. Olet ehkä itsekin kirjannut jotain tai täyttänyt mainoslapun testiä tai kyselyä.

Kun aloitat aktiviteetin jollain tasolla, olet jo sitoutunut siihen. Samoin johdonmukaisuuden periaate on meillä ikään kuin sisäänrakennettuna. Sopimukset laittavat meidät toimintaan, ja haluamme olla sanamme mittaisia.

3. Tee ympäristöstä motivoiva

Voit kohottaa treenimotivaatiota leikkaamalla vaikkapa lehdistä innostavia kuvia tavoitteeseesi liittyen. Se voi olla vaikkapa tietynlainen liikunnallisempi elämäntapa tai kropan ulkomuotokin. Liimaa ne sitten isolle paperiarkille. Jos haluat myös syödä terveellisemmin, tässä motivaatiokartassa voi olla myös vaikkapa terveellisten ruokien kuvia. Pääasia on, että valitset sinua motivoivia kuvia.

Nykyaikana voit toki napata niitä myös internetistä ja printata paperin. Voit tehdä useammankin julisteen, ja kun treenitilasi on täytetty näillä, ne antavat heti tiedostettuja ja alitajuisia viestejä uudesta tavasta.

Vinkit toimivat myös liikkeen lisäämisessä arkeen

Muista, että voit käyttää näitä vinkkejä myös muun kuin kotiharjoittelun tukemiseen. Ja nämä toimivat tosiaan myös silloin, jos pyrit vain lisäämään liikettä arkeesi – vaikkapa ottamaan enemmän askelia tai nousemaan muutamat raput päivässä.

Sitten vain kokeilemaan, ja kotiharjoittelu tai aktiivisempi arki käyntiin!

