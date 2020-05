Syötkö hyvää siksi, että tulisi parempi mieli? Näin saat katkaistua tavan vuoksi herkuttelun

Jos herkutteluun alkaa liittyä syyllisyyttä, pettymystä tai pakonomaisia piirteitä, se on voinut muuttua ongelmalliseksi.

Suklaata, jäätelöä tai pizzatilaus illalla. Poikkeusaikana monen tekee mieli herkutella tavallista useammin.

– Kun mielihyvän lähteet arjessa vähenevät ja elämänpiiri kapeutuu, moni etsii lohtua ja turvaa ruoasta ja herkuista. Se on täysin ymmärrettävää, sanoo syömisen psykologiaan erikoistunut psykologi Katarina Meskanen.

Herkuttelu tai ruokaan turvautuminen voi olla myös vanha tapa, joka poikkeusoloissa nousee pinnalle uudestaan.

– Se, että tekee mieli herkutella, saattaa kieliä stressistä ja siitä että tukalalta tuntuvat tunteet pyrkivät pintaan, jolloin niitä ikään kuin yrittää syödä pois mieltä vaivaamasta.

Stressi kasvattaa ruokahalua ja lisää herkuttelun halua erityisesti silloin, jos suhde herkkuihin on alunperin jollain lailla ongelmallinen.

Kiinnitä huomiota erityisesti yhteen asiaan

Milloin herkuttelu sitten muuttuu itselle haitalliseksi tavaksi? Psykologin mukaan erityisesti yhteen asiaan kannattaa kiinnittää huomiota.

– Kannattaa olla herkillä sen suhteen, jos syömiseen alkaa liittyä syyllisyyttä, pettymystä, tai muita hankalia tunteita. Ne voivat kieliä ongelmasta.

” Herkuttelemista ei tarvitse nollata tai kompensoida. Siitä ei saisi seurata kontrolloimista eikä sen jälkeen ole suositeltavaa ryhtyä lakkoihin tai laihduttamaan.

Myös se voi olla merkki ongelmallisesta tavasta, että herkutteluun alkaa liittyä pakonomaisia piirteitä: ajatukset pyörivät jatkuvasti syömisen ympärillä, herkuttelua on vaikea lopettaa tai herkkuja tulee syöneeksi huomattavasti enemmän kuin oli aikomus.

– Jos tuntuu, että herkkuihin pakenee omaa arkea, on tärkeää pysähtyä miettimään tilannetta. Mitä muuta voisi tehdä olon helpottamiseksi kuin ostaa herkkuja, ja miten arjesta saisi siedettävämmän?

Herkuista voi tulla automaatio

Tunnesyömisestä tai lohtusyömisestä puhutaan silloin, kun syömisellä yritetään säädellä tunteita.

– Useimmiten kyseessä ovat hankalalta tuntuvat tunteet, joiden käsittelemiseksi ei ole sillä hetkellä riittävästi keinoja tai voimavaroja.

Meskanen lisää, että toisaalta paljon syödään myös mielihyvähakuisesti – jotta saataisiin iloa ja nautintoa elämään.

Ruoka ei kuitenkaan ratkaise taustalla olevia tunteita tai ongelmia, vaan ainoastaan tukahduttaa niitä ja vie hetkeksi ajatukset pois mieltä vaivaavista aiheista.

– Herkkujen mieltä kohentava vaikutus on vain väliaikainen, se ei kestä kauaa. Siihen päälle voi vielä seurata pettynyt ja syyllistynyt olo.

Meskanen sanoo, että mitä useammin turvautuu herkkuihin, sitä enemmän tulee vahvistaneeksi toimintamallia. Vähitellen reaktio automatisoituu, jolloin muut tavat rauhoittaa oloa tai kohentaa mielialaa alkavat ikään kuin surkastua pois.

– Saattaa jopa syntyä valheellinen uskomus, että herkut ovat ainoa keino selviytyä tilanteesta.

”Ei tarvitse nollata tai kompensoida”

Jos herkuttelu on lipsahtanut liian suureen rooliin tunteiden säätelyssä, asia kannattaa huomata, mutta psykologin mukaan mitään erityisiä korjausliikkeitä ei tarvita.

– Herkuttelemista ei tarvitse nollata tai kompensoida. Siitä ei saisi seurata kontrolloimista eikä sen jälkeen ole suositeltavaa ryhtyä lakkoihin tai laihduttamaan.

Mitä useammin turvautuu herkkuihin, sitä enemmän tulee vahvistaneeksi toimintamallia.

Meskanen muistuttaa, että ehdottomat kiellot eivät yleensä auta vaan jopa pahentavat tilannetta, koska ne altistavat hallitsemattomalle napostelulle ja jopa ahmimiselle.

– Ylipäätään en suosittelisi minkään ison laihdutusurakan tai ruokaremontin aloittamista poikkeusoloissa. Sen sijaan suosittelen opettelemaan säännöllisen syömisen rytmiä, kuuntelemaan kehon nälkä- ja kylläisyysviestejä ja syömään niitä kunnioittaen.

Näin lopetat tunnesyömisen:

1. Etsi muitakin mielihyvän lähteitä kuin ruoka

On normaalia hakea lohtua ruoasta, mutta sen ei kannata olla ainoa tapa helpottaa oloa. Jos huomaat, että herkuttelu on pääasiallinen keinosi olon kohentamiseen, ala miettiä voisiko esimerkiksi puhelu ystävälle tai metsäkävely piristää tai rentouttaisiko kuuma suihku. Myös ruoan laittaminen läheisten kanssa ja yhdessä syöminen voi tuoda lohtua ja turvaa sekä mielekkyyttä päivään.

2. Tarkista ateriarytmi

Poikkeusaikana arjen normaali syömisrytmi on mennyt monella sekaisin, jolloin on vaikea tunnistaa aitoa nälkää ja kylläisyyttä. Jos päivän syömiset eivät enää erotu omiksi kokonaisuuksikseen, on vaikea erottaa nälkää mieliteosta. Erota ateriat ja jätä niiden väliin pari tuntia, jolloin et syö etkä myöskään napostele.

3. Harjoittele intuitiivista syömistä

Poikkeusoloissa tulee vietettyä enemmän aikaa itsensä kanssa, mikä voi olla otollista aikaa opetella intuitiivista syömistä. Harjoittele herkistymistä kehon signaaleille, nälälle ja kylläisyydelle, ja opettele tunnistamaan erilaisia tarpeita ja tuntemuksia. Joskus herkkuhimon taustalla on väsymystila: kaipaat nopeaa energiaa herkuista, vaikka parempi olisi huolehtia levosta ja palautumisesta. Toisinaan olo on nuutunut ja vetämätön, jolloin keho kaipaa liikettä ja energisointia eikä suinkaan herkkuja.

4. Ole lempeä itsellesi

Ankaruuden ja vaativuuden sijaan ole itsellesi armollinen ja salliva. Syyllisyys on huono kumppani syömiselle. Sen sijaan, että otat tiukan linjan, mieti, miten voisit tasapainotella ruokasuhteessasi niin, ettei tulisi ylilyöntejä eikä ääri-ilmiöitä.

5. Varaa herkuille oma aika ja paikka

Jos herkut ovat koko ajan käden ulottuvilla, siirrä ne hiukan sivummalle. Vaihda tilalle valmiiksi pilkottuja hedelmiä, kasviksia ja marjoja. Herkuttelulle voit varata oman hetken päivästä, esimerkiksi aterian jälkeen. Päätä sopiva määrä ennalta ja keskity vain herkuista nauttimiseen äläkä tunne siitä syyllisyyttä.

Vinkit antoi psykologi Katarina Meskanen.