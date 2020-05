Nainen kertoi odottavansa vauvaa – anopin viiltävä kommentti jäi ikuisesti mieleen

Onko sinulle sanottu jotain, joka jäi pysyvästi painamaan mieltä?

”Kerroin anopille odottavani vauvaa. Oli miehen jälkeen ensimmäinen ihminen, jolle uutisen kerroin. Seuraavana aamuna tuli puhelu anopilta: ’Vielä sen ehtii saada pois. Eihän siskosi vielä tiedä eikä äitisikään? Se on tässä vaiheessa vain kasa soluja, ei mikään ihminen.’ Yllättävä suhtautuminen tietoon, että saa lapsenlapsen.”

Näin eräs nainen muistelee Vauva.fi-sivustolla. Lisää muistoja ikuisesti mieleen jääneistä tökeröistä kommenteista jutun lopussa.

Jotkut kommentit, joita ihminen kohtaa elämänsä aikana, tuppaavat jäämään mieleen vuosiksi, jopa vuosikymmeniksi.

Psykologi Marika Vilén Terveystalosta korostaa, että vuorovaikutuksessa syntyy usein väärinkäsityksiä.

Sanoilla voi tarkoittaa hyvää mutta tuottaa vahingossa pahaa, ja ihmisten tulkinnat voivat poiketa toisistaan merkittävästi.

Toisinaan kehuksi tai tsempiksi tarkoitettu lausahdus voi muuttua kuulijan korvassa ylemmyydentuntoiseksi tokaisuksi tai vähättelyksi.

– Sanoilla voi toki loukata myös tietoisesti, mutta sellainen tilanne kertoo enemmän itse sanojasta kuin kuulijasta. Ihmiset haluavat loukata toisia monista eri syistä ja hyvin usein siksi, että itsellä on paha olo. Joskus loukkaus on tarkoitettu kannustukseksi muutokseen, mutta viekin viimeiset voimat, Vilén toteaa.

Solvaukset osuvat kipupisteisiin

– Jokainen voi myös joskus möläyttää jotain, jota ei tarkemmin ajateltuna edes tarkoita. Vuorovaikutukseen kuuluvat inhimilliset virheet. Kun pyytää aidosti anteeksi sanomisiaan, on mahdollista vapauttaa toinen sanojen vallasta, Vilén lisää.

Terveystalon vastaava psykologi-psykoterapeutti Lotta Heiskanen puolestaan toteaa, että erityisen loukkaavina ihmisen mieleen voivat jäädä ohittamiset ja loukkaantumiset tilanteissa, joissa eniten toista olisi tarvinnut mutta joissa toinen ikään kuin pettää tämän odotuksen.

– Tällaiset pettymykset voivat jäädä määrittämään ihmissuhdetta ja kalvamaan pitkäaikaisina pettymyksinä, Heiskanen sanoo.

– Joskus jokin, mitä toinen sanoo, osuu henkilökohtaisiin kipupisteisiimme, esimerkiksi muistoihin menneisyyden kokemuksista. Yleisinhimillisiä kipupisteitä voivat olla esimerkiksi hylätyksi tai torjutuksi tulemisen kokemukset ja pelot.

Psykologi sekä psykoterapeutti-opiskelija Maarit Grönroos Terapiatalo Quusta mainitsee, että jos jokin kommentti jää kaihertamaan pitkäksi aikaa, sen sanoja on usein läheinen ihminen.

– Toisin sanoen esimerkiksi vanhempi, sukulainen tai hyvä ystävä. Hän saattaa olla myös auktoriteettihahmo, kuten opettaja, ”luokan kovis” tai itseä vanhempi ihminen. Tai sitten luotettu ihminen, jonka kanssa takana voi olla jo pitkä ihmissuhde, Grönroos summaa.

Myös Vilén painottaa, että sanat ovat valtaa, ja niiden vaikutus korostuu, kun sanojana on lapsen vanhempi, parisuhteen toinen osapuoli, joku muu läheinen, opettaja tai esimies.

– Sanat ovat voimakas kasvatuksen väline. Vanhemman sanat toimivat peilinä lapsen minäkuvalle. Haukkuessaan lastaan esimerkiksi laiskaksi tai arvostellessaan muutoin lasta vanhempi saattaa yrittää peitellä omaa epävarmuuttaan, Vilén linjaa.

Toisten sanat voivat Grönrosin mukaan järkyttää meitä etenkin silloin, kun käsikirjoitus tavallaan muuttuu.

– Ihminen odottaa usein hyväntahtoisena myötätuntoista, kannustavaa kommenttia, mutta saakin märän rätin naamalle eli torjuntaa tai suoraa pilkkaa. Yllätys havahduttaa aivot tilanteeseen.

– Voi kokea torjuntaa, häpeää erilaisuudesta, arvottomuutta, kateutta. Itselle positiivinen asia voidaan kääntää negatiiviseksi. Hyvin voimakas tunne voi auttaa asiaa jäämään vahvana muistona mieleen. Mieleen voi jäädä paljon kysymyksiä: miksi toinen sanoi niin, onko hän aina ajatellut minusta noin ikävästi, voinko enää luottaa häneen? Voi kokea häpeää siitä, että miksi edes meni luottamaan kyseiseen ihmiseen ja epäillä, onko kaikki hänen myönteinen sanomansa valhetta, Grönroos pohdiskelee.

Suomessa kehutaan liian vähän

Vilénin mukaan ilkeät kommentit saattavat osittain juontaa juurensa siihen, että suomalaiset vierastavat turhaa kehumista.

– Suomessa läheisiä kehutaan aivan liian vähän, vaikka nimenomaan läheisiltä saadut kehut vahvistavat eniten itsetuntoa ja lisäävät henkisiä voimavaroja. Välittämistä viljelevät sanat voivat auttaa selviämään vaikeimmistakin elämänvaiheista, hän pohtii.

– Välittämiseksi koetaan usein jo se, että kysytään toiselta ”miten voit?” tai tehdään tarkentavia kysymyksiä hänen kerronnastaan eli osoitetaan kiinnostusta. Mitä enemmän suhteessa on sellainen tunne, että tulee kuuluksi ja on rakastettu tai tykätty, on mahdollista antaa anteeksi sellaisiakin sanoja, jotka ovat saattaneet loukata, Vilén toteaa.

”Vielä tänä päivänä mietin”

Myös Vauva.fi-palstalaiset ovat jakaneet mieleenpainuneita lausahduksia, joita läheiset tai tuntemattomat ovat laukoneet. Keräsimme osan niistä.

”Ex-poikaystävä sanoi sängyssä, että ’sä näytät tälleen alaviistosta ihan sialta’ ja nauroi päälle. Vielä tänä päivänä mietin, miltä näytän mieheni silmiin sängyssä, vaikka hän ei ole minua koskaan loukannut.”

”Yläasteella ulkonäöstään todella epävarma ’ystäväni’ kysyi minulta vakavissaan, että aionhan minä tehdä aikuisena jotain nenälleni. En tiedä kantautuiko hänen korviinsa, että minua huudeltiin Nenäksi koulussa ja sen ulkopuolella silloin. Ihan kaunis minusta lopulta tuli ilman nenäleikkausta.”

”’Sulla on iso perse’, sanoi yläasteella vuotta vanhempi poika. Tämän jälkeen en ole koskaan käyttänyt lyhyitä paitoja, vaan aina roikkuu paita takapuolen päällä.”

”Kuinkahan sinä noilla ylileveillä lättäjaloilla mahdat elämässä pärjätä?”

”Sairastin syömishäiriötä, opiskelin vielä lähihoitajaksi ja olin työharjoittelussa. Tunnustin ruokatauolla eräälle hoitajalle sairauteni ja hän sanoi: ’Mun ihan terve tyttö on sua paljon laihempi.’ Irvisti perään. Jäi mieleen ja sai kyllä laihduttamaan kahta kauheammin.”

”Alle ala-asteikäinen ollessani isoisä sanoi että ’susta ei oo mitään muuta kun haittaa!’ Myöhemmin samainen isoisä jaksoi muistuttaa, ettei musta ikinä tule yhtään mitään.”

”’Sinulla on hikiset kädet, minkä takia en voi pakettia avata.” Yksi entisen poikakaverini lukuisista möläytyksistä. Olin ostanut hänelle kalliin lahjan syntymäpäiväksi, mutta tuo on kyllä yksi törkeimmistä loukkauksista.”

”Yläasteen jumppatunnilla opettaja rupesi meille pojille saarnaamaan lättäjaloista, siihen tietenkin liittyi julkinen jalkojen tarkastus. Olin jo silloin isokokoinen ja isojalkainen. Paniikki kohosi, kun tiesin, että todella olen pahasti lättäjalka. Minä sitten tulin oikein esimerkiksi niistä lättäjaloista. Kommentti oli: ’Kuinkahan sinä noilla ylileveillä lättäjaloilla mahdat elämässä pärjätä? Ainakin armeijassa tulee vaikeaa, jos sinne pääset. Etkä tassilattialla tyttöjä hurmaa.’ Ja tästä lähtien sitten olin se luokan virallinen lättäjalka, joka aina pukuhuoneessa pakotettiin näyttämään hassuja jälkiä, joita iso ja holviton jalka märkänä lattialle jätti.”

”Älä hymyile niin, että hampaat näkyy”

”’Noista kahdesta (tytöstä) näkee, että heistä tulee kauniita naisia’, totesi äitini, kun katsoi 7. luokan luokkakuvaani. Kuvassa olin toki minäkin. Kiitos vain.”

”’Mitä se sussa oikein näki’, ystäväni sanoi, kun kerroin yhden yhteisen tutun olleen ehkä vähän ihastunut minuun.”

”Opettaja otti minut luokan eteen seisomaan ja luki ääneen otteita aineestani. Nauroi ääneen ja oli tikahtua kirjoitusvirheille. Lopuksi kertoi, ettei minun kannattaisi enää ikinä kirjoittaa mitään, kun olin niin huono.”

”Minulle sanottiin elämäni ensimmäisessä työpaikassani ensimmäisenä aamuna, että ’sieltä saapuu vajaat kaksimetriä velttoa sekatyömiestä’. Muistan tämän edelleenkin, vaikka siitä on jo vierähtänyt 20 vuotta. Nykyisin olen samalla alalla itse yrittäjänä enkä mielestäni ole kovinkaan laiska, mutta tuo kommentti kummittelee edelleen alitajunnassa.”

”Minulla on isot ja vinot etuhampaat, jotka oiottiin ala-asteella raudoilla. Oikomisen jälkeen koulukuvaa otettaessa hymyilin iloisesti ja kuvaaja sanoi: ’Älä hymyile niin, että hampaat näkyy.’ Tuloksena oli kuva, jossa puristan huulet tiukasti kiinni. Hampaat suoristuivat mutta menivät uudestaan vinoon, ja vinossa ovat edelleen, mutta hymyilen aina leveästi, koska se on minulle luontaista.”

