”Minusta tuntuu, että hän pitää minua itsestäänselvänä” – kokeile asiantuntijan neuvoja, jos tämä kuulostaa sinunkin suhteeltasi

Jokainen tarvitsee tunteen siitä, että oma kumppani ymmärtää, arvostaa ja haluaa kuunnella.

Pitää vähän selvittää päätä, nainen aloittaa keskustelun Vauva.fi:ssä.

”Mies ilmoitti, ettei aio pitää kesällä lomaa samaan aikaan kanssani, koska kesällä ei todennäköisesti voi tehdä mitään. Pitää lomat sitten syksyllä, kun minä olen jo töissä.

Kotona on ruoka valmiina, kun hän tulee töistä, laitan astiat lähes aina ja hoidan pyykit. Molemmat käyvät töissä, minä vain pääsen aikaisemmin kotiin. Mies ei oma-aloitteisesti esimerkiksi tartu imuriin, sitä pitää pyytää.”

Seksissäkään yhteistä säveltä ei löydy. Kirjoittajan mukaan mies ei pidä romantiikasta, kaikki ”siirappinen” ällöttää. Nainen tekee aloitteen seksiin, mies haluaisi vähemmän.

”Yritän itse huomioida hänet arjessa useinkin, laitan ruuan valmiiksi, keitän kahvia aamulla, teen hänelle lempiruokaa ja niin edelleen.”

Kirjoittajan mukaan kumppanin mukavuudenhalu menee sen edelle, että tämä tekisi toiselle mieluisia asioita. Kumppani ei juurikaan kehu kirjoittajaa tai esimerkiksi hänen ulkonäköään.

”Sanoo rakastavansa kyllä ennen nukkumaanmenoa ja silloin halailee paljon. Illalla sohvalla olen hänen kainalossaan, mutta siinä toimii minulle lähinnä patjana, eikä edes pidä minusta kiinni. Kuitenkin aina siihen pyytää. Toki hän käy välillä kaupassa, tankkaa auton ja vaihtaa renkaat, tarjoaa apuaan ruoanlaittoon jne. Mutta minusta tuntuu, että hän pitää minua itsestäänselvänä.”

Parilla on hauskaa yhdessä ja kirjoittajan mukaan ”kaikki on hyvin”, mutta hän on alkanut miettiä, saako suhteelta sitä mitä tarvitsee.

”Kun otan asian esille, mies ärsyyntyy ja huomaan, että hänellä tulee puolustusreaktio esille. Vaikka kuinka nätisti yritän kertoa miltä tuntuu.”

Mitä tehdä, jos kumppani tuntuu pitävän itsestäänselvyytenä?

– Ihmisillä on suhteissaan kovin erilaisia tapoja ilmaista kiintymystä, sanoo seksologi Tiina Vilponen Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksesta.

– En lähtisi oman pään sisällä tekemään johtopäätöksiä ja toimimaan vain oletusten pohjalta. Toisen käytöksen syitä ei kannata lähteä arvailemaan, vaan ottaa puheeksi.

Sen sijaan omat tuntemukset kannattaa ottaa rehellisesti esille.

” Arjen pienillä positiivisilla huomionosoituksilla ja keskusteluilla on monesti merkitystä, koska silloin voi kokea itsensä huomioiduksi ja yhteys pysyy auki. – seksologi Tiina Vilponen

Lähesty myönteisesti

Keskustelun voi avata kertomalla omista tarpeista ja toiveista.

– Sillä on merkitystä, miten asiat ottaa puheeksi. Myönteiset lähestymiset esimerkiksi aloituksilla ”Pidän siitä, kun” tai ”Mitä ajattelet siitä, että?” ovat parempia kuin sanoa ”Et koskaan” tai ”Aina sinä vain”.

Tällainen keskustelutapa kunnioittaa toista.

– On myös hyvä kysyä ja olla aidosti kiinnostunut siitä, mitä kumppanille kuuluu, Vilponen muistuttaa.

Toimivissa parisuhteissa oleellista on se, mihin kiinnitetään huomiota ja mitä vahvistetaan.

– Koemmeko olevamme samalla puolella? Mitä hyvää suhteessa voi lisätä ja vahvistaa? Mikä yhdistää meitä? Onko suhteessamme riittävästi luottamusta ja turvan tunnetta?

Kun luottamus on vahva, vaikeistakin asioista on helpompi puhua. Toisinaan tarvitaan ammattiapua avaamaan keskusteluja ja näkökulmia.

Muista oma hyvinvointi

Kokemus itsestäänselvyydestä voi johtua esimerkiksi siitä, että kumppaneiden välillä on etäisyyttä ja puhumattomia asioita tai heidän tarpeensa eivät kohtaa.

– Sekin on mahdollista, että oma tai kumppanin jaksaminen on kovilla, mikä heijastuu sekä vuorovaikutukseen että tunneilmastoon. Arjen pienillä positiivisilla huomionosoituksilla ja keskusteluilla on monesti merkitystä, koska silloin voi kokea itsensä huomioiduksi ja yhteys pysyy auki.

Jokaisen kannattaa pitää huolta myös omasta hyvinvoinnistaan. Sitä ei voi vierittää toiselle.