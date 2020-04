Saako etätyö paikat jumiin? Ammattilaisten yksinkertainen ohje voi pelastaa kolotukselta

Koronakriisin myötä etätyöntekijöiden määrä on noussut kovaa tahtia. Työasentoja pitäisi vaihtaa useaan kertaan päivässä. Liikkeelle tulisi pyrkiä mahdollisimman usein.

Suomessa on tällä hetkellä enemmän etätyöntekijöitä kuin koskaan aiemmin, eivätkä työskentelyolosuhteet ole läheskään kaikissa kodeissa ihanteelliset.

Vaikka työasento tuntuisi mukavalta parin tunnin ajan, se ei välttämättä ole viikkokausia kestävässä etätyöputkessa paras mahdollinen. Kun etätyöputki venyy pitkäksi, virheasennot ilmoittavat itsestään esimerkiksi niska-, hartia- ja selkävaivoina.

Yllä olevasta videosta näet muutaman esimerkin etätyöasennoista kotioloihin.

Terveystalon johtava fysioterapeutti Anna Gustafsson kertoo, että etätyöergonomian tärkein ohje on tauottaminen. Asentoa pitäisi muuttaa usein, esimerkiksi noin tunnin välein.

– Aiemmin on mietitty hyvinkin tarkkaan erilaisia optimiasentoja. Nykyään ymmärretään jo paremmin, että kehoa ei voi kuormittaa samassa asennossa todella pitkään. Ykkösasia on se, että työtä on pakko tauottaa.

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Erja Sormunen on samoilla linjoilla. Sormusen mukaan yhtäjaksoinen paikallaan oleminen tulisi pitää mahdollisimman vähäisenä. Mitä vähemmän viettää yhtäjaksoisesti aikaa paikoillaan sitä parempi. Sormunen toteaa kuitenkin, että istumatyöasennossa on muutama tärkeä perusasia.

Työasennoista on hyvinkin tarkkoja kaavioita. Työterveyslaitoksen kuva esittelee niin sanotun perustyöasennon. Tämäkin asento tuntuu todennäköisesti tukalalta, jos paikallaan istuminen jatkuu liian pitkään. Lähde siis liikkeelle ja vaihda asentoa usein.

Pöydän ääressä istuessa jalkojen pitäisi ensinnäkin yltää lattiaan. Jaloille tulisi myös olla riittävästi tilaa pöydän alla. Näytön paikka on suoraan työntekijän edessä ja sopivalla korkeudella, jotta niska pysyy luontevassa asennossa. Liian matalalla oleva näyttö voi saada hartiat ja selän lysähtämään.

– Sopiva näyttöruudun etäisyys on suunnilleen sellainen, että näyttö on ojennetun käsivarren päässä vartalosta. Lisäksi kannattaa huolehtia siitä, että kyynärvarret ovat tuettuina pöytäpintaan ja tilaa on riittävästi, Sormunen listaa.

Helppo ja monesta kodista löytyvä työpiste löytyy keittiön pöydän äärestä. Johtavan fysioterapeutin Anna Gustafssonin mukaan istuvassa asennossa ryhtiin kannattaa kiinnittää huomiota.

– Todennäköisesti tavallinen keittiön tuoli saa istujan valumaan hiukan sellaiseen löhöasentoon. Sohvalta voi ottaa siksi vaikkapa tyynyn alaselän taakse. Moni kokee, että tyyny helpottaa rennon asennon ylläpitämistä, Gustafsson kertoo.

Aikaisemmin työasentoihin on annettu hyvinkin tarkkoja polvikulmia ja etäisyyksiä, mutta käytännössä muutamalla perusasialla pääsee pitkälle.

Eli kertauksena: ryhti kuntoon, näyttö sopivalle korkeudelle, tukea kyynärvarsille ja jalkapohjat lattiaan.

Istuessa selkää voi tukea vaikkapa tyynyllä. Ryhti on tärkeä asia. Huolehdi myös kyynärpäiden tuesta ja siitä, että hartiasi ovat rennot ja niska suora.

Jos jalkojen suoristaminen tuntuu luontevalta, jalkapohjien alle voi asettaa jonkinlaisen tukevan korokkeen.

Anna Gustafssonin mukaan etätyöpäivä on hyvä käynnistää jonkinlaisella liikunnalla, jotta aineenvaihdunta ja verenkierto lähtevät käyntiin.

Myös erikoistutkija Sormunen korostaa työpäivän aikaisen taukoliikunnan tärkeyttä. Tauoilla tehtävien liikkeiden tulisi olla helppoja ja itselle mukavia niin, että niiden tekemisestä tulisi herkemmin säännöllinen tapa. Jumppahetkien merkitystä on vaikea ylikorostaa.

Hyvä vaihtoehto istumatyöpisteelle on seisomapaikka. Anna Gustafssonin mukaan kotona työpisteiden kokoamisessa voi käyttää huoletta luovuutta.

– Työpisteitä voi muokata monella tavalla, ja ihmiset ovat tätä nyt tehneetkin. Melkein kaikilla on lipasto tai jokin hiukan korkeampi pöytä. Seisominen on hyvä vaihtoehto.

– Koronakriisin aikanahan sosiaalisessa mediassa on kiertänyt kuvia, joissa ihmiset ovat tehneet seisomatyöpisteitä laittamalla ruokapöydilleen korokkeita tai käyttäneet silityslautaa ja kirjoja apuna.

Seisomatyöpisteen rakentamisessa voi käyttää luovuutta. Kyynärvarsien tukeminen voi tosin olla haaste. Seisominen on kuitenkin hyvää vaihtelua istumiselle.

Gustafsson kehottaa myös miettimään, mitkä työtehtävät on mahdollista hoitaa pääasiallisen työpisteen ulkopuolella.

– Onko vaikkapa seuraava palaveri mahdollista pitää niin, että sen voisi hoitaa puhelimitse asunnossa liikkuen – tai jopa ulkona kävellen?

Päivän jatkuessa töitä voi tehdä myös puolittaisessa löhöasennossa sohvalla tai vaikka vatsallaan lattialla maaten. Asentoa pitäisi muistaa vaihtaa läpi koko työpäivän.

Hyvässä tilanteessa työergonomia elää aikataulun, tehtävien ja työrutiinien mukana. Työtehtävä vaihtuu minitauon ja vaikkapa lyhyen jumpan kautta ja jatkuu uuteen työasentoon.

Sekä Sormunen että Gustafsson muistuttavat, että omaa kehoa pitää kuunnella. Jos jokin paikka alkaa puutua, se on merkki siitä, että asento ei ole oikea tai työ on jatkunut paikoillaan liian pitkään.

Osan tehtävistä voi hoitaa sohvalla. Laita läppärin alle tukeva alusta ja tue selkäsi. Asennon pitäisi olla rento.

Erikoistutkija Erja Sormunen nostaa vielä muutaman etätyön sujumiseen liittyvän yksityiskohdan.

Ensinnäkin työ ja vapaa-aika kannattaa erottaa toisistaan. Lisäksi työlle on pyrittävä löytämään mahdollisimman rauhallinen ympäristö.

– Valaistus on esimerkiksi yksi sellainen asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Jos valaistus on huono, saattaa huomaamatta muuttaa asentoa väärään suuntaan.

Jos huomaa, että oma työasento tuntuu hankalalta tai työ ei suju kuten aiemmin, asian korjaaminen on syytä aloittaa välittömästi.

– Alleviivaisin malttia. Jo pienilläkin työasennon vaihteluilla ja työn tauottamisella saa aikaan positiivisia vaikutuksia. Kynnys työpäivän aikaiseen aktiivisuuden lisäämiseen, esimerkiksi taukoliikuntaan, tulee olla riittävän matalalla, Sormunen summaa.

Anna Gustafsson muistuttaa puolestaan, että etätöissä liikkumisen määrä voi vähentyä kuin huomaamatta.

– Monet pienet asiat käynnistävät aineenvaihdunnan ja verenkierron. Etätöissä nämä pienet asiat jäävät helposti pois. Jos liikkumisen peruspilarit ovat olleet työpäivän aikana tapahtuvia siirtymisiä, niin voi pian huomata, että askeleita ei tule tarpeeksi. Jos paikat puutuvat, niin se kertoo siitä, että on oltu liian pitkään sellaisessa asennossa, joka ei pidä yllä hyvää fiilistä ja omaa hyvinvointia.

Töitä on toki monenlaisia. Jos työteko vaatii esimerkiksi useiden näyttöjen käyttöä ja pitkiä jaksoja paikallaan istumista, pääasiallinen työpiste kannattaa tietenkin rakentaa mahdollisimman mukavaksi ja tukevaksi.

Mikäli työt painottuvat olosuhteiden tai työnkuvan vuoksi tiettyyn paikkaan ja asentoon, taukojen merkitys korostuu entisestään.