Tutkimus: Vuodet eron jälkeen ovat vaaran aikaa – jopa itsemurhariski kasvaa reilusti

Uuden tutkimuksen mukaan itsemurhan riski on eronneilla kolminkertainen liitossa pysyneisiin verrattuna.

Avio- tai avoliiton päättyminen nostaa itsemurhan riskiä sekä riskiä kuolla alkoholinkäytöstä johtuviin syihin. Suurimmillaan riski on heti eron jälkeisinä vuosina, selviää uudesta tutkimuksesta.

Sekä eronneilla naisilla että miehillä itsemurhan riski oli tutkimuksen seuranta-aikana yli kolminkertainen liitossa pysyneisiin verrattuna.

Miehillä itsemurhan riski oli erityisen korkea kahden eroa seuranneen vuoden aikana, kun taas naisilla riski pieneni ajan mukana hitaammin.

Alkoholikuolleisuudessa eron vaikutus näkyi selvemmin miehillä.

– Miesten on usein ajateltu reagoivan psyykkiseen rasitukseen riskikäyttäytymisellä, ja alkoholia voidaan yrittää käyttää yhtenä keinona selvitä erosta, arvioi sosiologian yliopistonlehtori, Niina Metsä-Simola Helsingin yliopistosta.

Miksi avioero voi olla niin kova paikka ihmiselle?

– Eroa pidetään vahvasti stressaavana elämänkokemuksena. Siihen liittyy myös usein monia muitakin muutoksia, kuten asuinpaikan vaihto ja lasten huoltajuusjärjestelyistä sopiminen, jotka saattavat lisätä stressiä.

Ihmisillä on käytössään vaihtelevasti voimavaroja sopeutua muutoksiin. Millaisia, siihen tutkimus ei suoraan vastannut. Eronneet ovat kuitenkin keskimäärin sosioekonomisesti huonommassa asemassa liitossa pysyviin verrattuna, mikä selittää osin kohonnutta itsemurhakuolleisuutta.

Tutkimuksessa seurattiin rekisteriaineistojen avulla yli 300 000 työikäistä suomalaista, jotka olivat vuosina 1995–2012 vähintään kolme vuotta kestäneessä avio- tai avoliitossa. Kuolleisuusriski oli selvemmin koholla avioliiton kuin avoliiton päättymisen jälkeen.

Ero voi pahentaa mielenterveysongelmia

Kuolema voi olla eron äärimmäinen seuraus.

– Eron yhteydessä myös mielenterveyden ongelmat lisääntyvät, ja psyykenlääkityksen käyttö on huomattavasti yleisempää kuin pitkään liitossa pysyvillä.

Aiemmissa tutkimuksissakin on havaittu, että siviilisäädyllä on yhteys elämäntapoihin, esimerkiksi alkoholin liialliseen käyttöön. Liiallinen alkoholinkulutus on avio- tai avoliitossa elävillä muita harvinaisempaa.

Varsinkin naisilla eroprosessia edeltävät mielenterveyden ongelmat ovat yksi syy eron jälkeiseen kohonneeseen itsemurhariskiin.

– Vaikka jo aiemmin on havaittu, että puolisoiden mielenterveyden ongelmat lisäävät parien eroriskiä, niiden vahva yhteys eron jälkeen kohonneeseen itsemurhariskiin yllätti, Metsä-Simola sanoo.

Lisää huomiota terveydenhuollossa

Erojen vaikutus mielenterveyteen ei välttämättä tule terveydenhuollossa riittävästi huomioiduksi.

– Hoito on usein varsin yksilökeskeistä, eikä lyhyellä lääkärivastaanotolla ole välttämättä aikaa paneutua potilaan elämäntilanteeseen kovin laajasti. Onneksi tässäkin on tapahtunut kehitystä. Parisuhteen ja terveyden välisestä yhteydestä on käyty viime aikoina laajaa keskustelua, ja esimerkiksi viime vuoden Parisuhdepäivien teemana oli sairaus ja parisuhde.

Joillakin alueilla potilaiden hoitoa on myös systemaattisesti kehitetty siihen suuntaan, että läheiset ovat hoitoprosessissa mukana.

Mikäli erotilanne tuntuu vaikealta, kannattaa hakea apua. Esimerkiksi apuaeroon.fi -sivustolta löytyy paljon tietoa ja erilaisten apua tarjoavien tahojen yhteystietoja.

Oletko sinä läpikäynyt avioeron? Mikä siinä oli vaikeaa, miten selvisit? Kerro kokemuksistasi kommenttikentässä tai lähetä tarinasi: noora.valkonen@iltasanomat.fi