Tuttava pyysi päästä uutta vauvaa katsomaan – mielessä olikin jotain ihan muuta

Uusia ”ystäviä” saattaa ilmaantua elämään juuri silloin, kun itsellä pyyhkii hyvin.

Jos sinulla on esimerkiksi talo ulkomailla, osaat it-hommat tai omistat ison auton, olet ehkä saanut niitä usein: reippaita pyyntöjä lainata omaisuuttasi tai hyödyntää taitojasi.

Tai onko yllättäen elämääsi ilmaantuneella vanhalla tutulla ollutkin muut kujeet mielessä?

Lukijat kertovat:

”Sen jälkeen ei olla tavattu”

Puolituttu soitti ja pyysi saada tulla minun ja mieheni vauvaa katsomaan. Olin ilahtunut ja innoissani laitoin kahvipöytää. Kun nainen tuli, alkoi hirveä meuhkaaminen ja papereiden esittely verkostomarkkinoinnista. Vauvaa ei vilkaissutkaan, ei onnitteluja tai tuomisia vauvalle.

Koko ilta jouduttiin kuuntelemaan, ja olimme hirveän painostuksen alla. Ei aikonutkaan lähteä, vaan hoki jatkuvasti mitä menetämme, jos emme lähde bisnekseen mukaan. Aloin väsyä ja mies pyysi lähtemään. Olin todella pettynyt. Sen jälkeen ei olla tavattu.

Taksikuskin piina

Taksikuskeilla on aina näitä alennusta pyytäviä kavereita, jotka pitäisi viedä puoleen hintaan. Loppui soittelut, kun ilmoitin, että tutuilta tuplat. Tämä on kuitenkin mun ammatti, josta pitäisi saada leipä pöytään.

Parempi kärry

Alkaa olla jo perinne. Joka hemmetin kevät ja syksy raijataan hänen venetraileria satamaan tai takaisin minun vanhalla diisselillä, kun hänen hienolla Teslallaan ei saa vetää kärryä. Lopun ajan vuodesta saankin kiitokseksi kuunnella, kuinka hieno ja ympäristöystävällinen hänen sähkökinnerinsä on.

Ei enää koneiden laittoa

Joskus aikoinaan tuli harrastettua enemmän tietokoneiden parissa oloa. Koneiden laittoa olisi riittänyt. Kävin muutamien puolituttujenkin koneita laittamassa pääosin ruokapalkalla. Jotkut tarjosivat iltapalaa/päivällisen. Joukkoon sattui valtaosin niitäkin, joilta sai vain mehulasin kiitokseksi, kun muu talon väki söi samalla napansa täyteen. Olen nykyisin kieltäytynyt koneiden laitosta.

Siihen loppui ystävyys

Vuosia sitten asuessamme Turussa, ilmoitti vaimoni espoolainen ystävä, että he ovat tulossa Muumimaailmaan ja hotelliin Turkuun. Halusivat tulla meille kello 9 sunnuntaiaamuna syömään aamiaista.

No, koko perhe nousi aikaisin ylös, minä ja tytär siivottiin ja vaimo väänsi karjalanpiirakoita ja kahvia jne. Kello 9.45 soiteltiin sitten perään, missä viipyvät. Vihdoinkin vastasivat, olivat olleet hotellissa aamiaisella! Lupasivat tulla heti. Minä ja tytär häivyttiin, ja vaimo kestitsi ”ystäväänsä” perheineen.

Samalla ihmisellä oli tapana soittaa vaimolleni noin kahden viikon välein ns. niin-puhelu. Eli hän puhui ja kertoi ongelmistaan, vaimoni sanoi puhelimeen tunnin ”niin”. Meidän kuulumiset eivät kiinnostaneet. Tuon sunnuntain jälkeen vaimokin onneksi ymmärsi, millaisista ihmisistä oli kyse.

Kaikkea sitä....

Sain kerran uuden ”ystävän”. Ei mennyt kuin pari viikkoa, kun hän pyysi minua ottamaan nettiliittymän omiin nimiini, koska hänellä oli luottohäiriömerkintä. Kieltäydyin.

Vähän ajan kuluttua joulun tullessa olin hyvällä tuulella ja lupasin ostaa hänelle erinäistä jouluruokaa, jotta voi itse ostaa loput vähät. Kun ojensin ruokakassin ja viinipullon, tyyppi katsoi tavaroita hyvin arvostelevasti ja räknäillen. Sanoi, että maitoa olisi tarvinnut vielä, että voisinko antaa vielä niihin rahat. Hän kun juo paljon maitoa. Sanoin, että sori, nyt on rahat käytetty tämän joulun osalta ja lykkäsin kaksi pullokassia kouraan. Otti ruoat ja pullokassit, ja lähti pettyneenä ja loukkaantuneena.

Emme enää nähneet, koska kotvan kuluttua laitoin välit poikki.

Uusia ”kavereita” mökille

Tuttava, jonka kanssa ei olla juurikaan tekemisissä, otti yhteyttä, kun oli kuullut uudesta vapaa-ajanasunnostani. Kysyi sitä kesäviikoksi perheensä käyttöön. Kerroin, ettei se ole vuokramökki vaan rakennettu omaan käyttöön. Siihen hän sanoi, ettei olekaan tarjoamassa siitä rahaa, olisivat siellä muutenkin vain viikon. Loukkaantui ja on kuulemma haukkunut minut muille tutuille. Ei olla oltu sen jälkeen yhteydessä. Helpotus, kun pääsin sellaisesta hyvän päivän tutusta lopullisesti eroon.

Hyväksikäyttäjiä riittää muitakin eli olen saanut useita uusia ”kavereita” mökin valmistumisen jälkeen. Omat lomat menisi täysin muita passatessa, jos ottaisi nämä kyselijät mökille vastaan.

Reippaalle kesäapulaiselle riittää aina hommia.

Kuin hotellissa

Asumme ulkomailla, ja miehen kotopuolen asukkaat tulevat kaupunkiimme usein liikeasioissa tai pariskunnat ostoksille. Toimimme jonkun aikaa ilmaisena hotellina, jossa aamiaiset ja illalliset olivat odotettuja. Mitään tuomisia tai tuliaisia ei tuotu ja oli hyvä kun kiitoksen sain. Yksikin mies asui meillä viikon, mitään rahoitusta tai apua ruokailuun ei antanut. Oli vielä kiukkuinen kun väitti, että olin pilannut hänen t-paitansa pyykissä. No arvaattekin, että laitoin siihen lopun.

Jatkuvasti vieraita

Ulkomailla asuvana kaikki mahdolliset serkun kummin kaimat ovat tuppaamassa kylään jatkuvasti. Alkuaikoina olin kiltti ja sanoin usein kyllä, mutta sitten opin kantapään kautta, ettei kannata. Itsensä kutsuvat vieraat kun ovat järjestäen niitä, jotka odottavat että otan vapaata duunista ja toimin oppaana ja muutenkin palvelen ja hyysään, maksan ja valmistan ruuat ja pyytävät vielä maksun tuomistaan tuliaisista. Yksi vei kerran tuliaisiksi tuomansa viskipullon mennessään.

Nykyään majoitan vain oikeasti läheisiä ystäviä ja perheenjäseniä, muille annan ystävällisesti hotellivinkkejä eri hintaluokissa. Huvittavin oli serkku, joka halusi tulla meille viikon perhelomalle puolisonsa ja kolmen lapsensa kanssa. Asuimme silloin mieheni kanssa kaksiossa. Loukkaantuivat verisesti kun kieltäydyin asunnon kokoon vedoten.

Lentokenttämajoitusta

Asumme lentokentän lähellä. Maalla asuvat tutut tulevat yleensä edellisenä iltana yöpymään reissuun lähtiessä. Joskus on isompiakin porukoita majoitettu. On jouduttu ostamaan patjoja ja petivaatteita, että kaikille on yöpaikka. Ja ruokittu ja kuljetettu kentälle. Välillä on raskasta, kun itsellä takana tai edessä kova työviikko.

Marjatkin on meinattu viedä pensaista.

Hyväksikäytetty

Kerran eräs kaverini ehdotti, että lähtisimme kaveriporukalla mökkeilemään. Oltiin tunnettu jo kauan eikä vielä yhteistä reissua oltu tehty. Itse opiskelin matkailualaa, joten minut sitten pestattiin kartoittamaan Pohjois-Suomesta tilanne, katselemaan ja kyselemään parhaimmat tarjoukset, ottamaan selvää mitä tekemistä milläkin paikkakunnalla on jne. Käytin tähän kokonaisen päivän.

Kun palasin ehdotusteni kanssa asiaan, kaveri joka ehdotti matkaa, sanoikin että nyt ei käykään, tuli työeste että joku toinen kerta. Kuulin myöhemmin, että hän oli poikaystävänsä kanssa lähtenyt lomalle ja käyttänyt minun suunnitelmiani hyväksi. Ei itse ollut jaksanut käyttää aikaa loman suunnittelemiseen vaan halusi kaiken valmiina. Siihen loppui se ystävyys.

Ei tullut kauppoja

Tein aikoinaan yövuoroa ja aamulla tietenkin halusin aina kotiin nukkumaan. Kaverini ehdotti kerran, että voisin aamulla työvuoron jälkeen tulla lenkittämään heidän koiriaan, ettei perheen rouvan tarvitse herätä sitä varten lapsen kanssa. Itse kaveri oli jo siinä vaiheessa aamulla töissä.

En edes voinut uskoa korviani, että ensin 8–9 tuntia töissä, sitten ajo kaverille 15 km, sitten koirat lenkille, sitten ajo kotiin 20 km, sitten omat koirat lenkille, muu perhe kouluun ja töihin ja jo heti sen jälkeen pääsisin itse nukkumaan. Ei muuten tullut kauppoja.

Kampaajan kohtalo

Kampaaja saa kuulla jatkuvasti näitä pyyntöjä, että tule kylään, ai niin, ja ota sakset mukaan, saat leikata meidän hiukset (ja tietysti ilmaiseksi). Minä saan aivan tarpeeksi tehdä sitä työtä töissä, enkä todellakaan halua kylään mennessä tehdä leipätyötäni, vaan rentoutua kavereiden kanssa.

Kaikkein törkein oli miesystävän tuttu, joka ensi kertaa tavatessamme sanoi: ”Tulkaa kylään, niin saat leikata meidän koko perheen hiukset.” Ikään kuin se olisi joku kunnia, kun SAA leikata ne. Luonnollisestikaan emme koskaan menneet sen tuttavan luona käymään.

Marjavarkaat kuriin

Muutettiin omakotitaloon, jossa oli paljon omenia ja marjapensaita. Tytön kummisedälle aina vähän marjoja annettiin ja hän niistä kovasti kiitteli. No hänpä löysi itselleen naisystävän, joka tiesi marjojen antamisesta. Uusi marjasato ja nainen änkesi itsensä kummin mukaan ja ilmoitti, että nyt kun heitä on kaksi syöjää, ei se määrä viinimarjoja enää riitä, pitää saada enemmän. Annoin kerätä, meillä oli jo marjat säilössä.

Muutama vuosi myöhemmin hän kuuli, kun kerroin hävittäneeni puolet vattupensaista. Kysyi, mistäs he nyt saavat vadelmia, jos olen ollut niin tyhmä, että olen vähentänyt pensaita. Ilmoitin, että varmaan sieltä, mistä kaikki muutkin, joilla ei ole omia marjapuskia. Torilta! Ihan hirveästi ei naista ole meillä näkynyt ja hyvä niin.

Parhaat viisikymppiset

Asuttiin pienessä kaupungissa, he isommassa. Meillä ei mökkiä, heillä oli. Kesällä mentiin viikoksi ”lomailemaan” heidän mökille eli työleirille. Isäukko teki yhtenä kesänä yksin mökin parkkipaikan. Oli saunan rakentamista, keittiön ”laittoa”, vierasmökin rakentamista, venevajaprojektia ja mitä vielä. Ruokaa kannettiin selät väärinä isäntäväelle.

Sukulaismiehen 50-vuotisjuhlissa oltiin orjina koko perhe. Valmisteltiin kemuja mökillä pari päivää isäntäväen ollessa päivät töissä. Äiti juhlapäivänä remmissä aamupalan laitosta (kello 7) seuraavan vuorokauden klo 1–2 aikaan ”yöpalan” laittoon. Siskon kanssa tiskattiin yötä myöten. Isä oli kuskina, kun sahtia ja ”kotonapoltettua” ämpäröineet kylän miehet ja järven vastarannan mökkinaapurit piti saada unten maille ehjinä (ja seuraavana päivänä piti hakea heidät hakemaan autojaan).

Oli kuulemma pitäjän parhaat viisikymppiset ikinä!

Onko sinun ystävällisyyttäsi yritetty käyttää hyväksi? Kerro kokemuksistasi alla kommenteissa.