Jonna Erolalla, 22, on vain yksi silmä – syöpä oli silmässä jo, kun hän syntyi

Musta silmäproteesi saa aikaan supinaa, mutta silmä on juuri sellainen kuin Jonna Erola itse haluaa.

Jonna Erola, 22, kaivaa kasan silmäproteeseja kassistaan ja levittää ne pöydälle. Niitä on yhteensä 14 kappaletta. Jokainen niistä on ollut käytössä.

Pienin silmistä on vain noin sentin kokoinen. Sen hän sai jo vauvana. Sittemmin silmä on vaihdettu aina sitä mukaan, kun kasvu on sitä vaatinut.

Syöpä oli silmässä jo, kun Erola syntyi. Laitoksella äiti kiinnitti huomioita siihen, ettei vasen silmä näyttänyt aivan normaalilta. Saman huomasi myös lääkäri lähtötarkastuksessa ja laittoi lähetteen silmäpoliklinikalle.

Alkuun epäiltiin, että silmä on sokea. Tutkimukset paljastivat jotakin paljon pahempaa. Silmä ei ollut vain sokea, se oli myös syövän täyttämä. Pienokaisella todettiin retinoplastooma, silmän verkkokalvon varhaissolusyöpä.

– Se oli todella aggressiivinen. Äidille kerrottiin, että jos se olisi löydetty viikkoa myöhemmin, mitään ei olisi ehkä ollut enää tehtävissä. Se oli jo lähtenyt kiipeämään näköhermoja pitkin aivoja kohti.

Jonna-vauva oli vain kolmen viikon ikäinen, kun koko silmä poistettiin. Hieman myöhemmin myös oikeasta silmästä löydettiin kasvaimia, mutta niiden poistamiseen riitti laserhoito.

” Äiti on kertonut, miten kolmevuotiaana kaupan kärryssä nappasin silmän irti, heitin sen lattialle ja huusin: ’Hyvät ihmiset, älkää häiriintykö. Tehdään tämä täsmällisesti’.”

Huomioita muihin asioihin

Jonna Erola on käyttänyt silmäproteesia aina. Vasta aikuisena hän on ymmärtänyt, että se vaikutti nuoruuden käyttäytymiseen monin tavoin.

Proteesin mustuainen ei liiku. Myös yläluomi on paikoilleen jähmettynyt, sillä vauvana tehdyssä leikkauksessa silmälihas vaurioitui niin, että silmä ei mene lainkaan kiinni. Nämä asiat häiritsivät.

– Pyrin nuorempana saamaan huomion silmästä muihin seikkoihin. Kasvatin hiukset niin, että saatoin niillä peittää toisen silmän. Värjäsin niitä vaikka minkä värisiksi. Käytin erikoisia ja värikkäitä vaatteita ja jo neljännellä luokalla meikkasin aika vahvasti, Erola muistelee.

Erola ei itse muista, koska hän tajusi, että hänen silmänsä on erilainen kuin muilla. Hän uskoo kuitenkin ymmärtäneensä sen jo hyvin varhain. Pieni tyttö löysi siitä keinon herättää huomiota.

– Äiti on kertonut, miten noin kolmevuotiaana istuin kaupan kärryssä. Yhtäkkiä nappasin silmän irti, heitin sen kaupan lattialle ja huusin: ”Hyvät ihmiset, älkää häiriintykö. Tehdään tämä täsmällisesti”, Erola nauraa eikä tiedä, mistä moinen sananvalinta hänen suuhunsa tuli.

Hän myöntää hyödyntäneensä silmää koulussa pieneen vilunkiinkin.

– Inhosin historiaa, joten historian tunnilla vetäisin joskus hiukset terveen silmän eteen, ja nukuin käsillä leukaan nojaten. Opettaja ei huomannut mitään, sillä näytti siltä, että tuijotan eteeni.

Toinen inhokkiaine oli kotitalous. Erola toteaa olleensa ”umpisurkea” ruoan laitossa. Kerran hän paistoi jauhelihaa, mutta se ei oikein sujunut. Hän pyysi opettajan apua.

– Opettaja tuli siihen ja tuhahti, että otas nyt silmä käteen ja katso. Minähän teit työtä käskettyä; otin silmän käteen ja totesin, että tämä ei kyllä yhtään auta.

Opettaja kauhistui ja pyysi tunnin jälkeen sanavalintaansa anteeksi.

Jonna Erolalla on 14 kappaletta silmäproteeseja, joista jokainen on ollut käytössä.

Kova rokkimimmi?

Kun Jonna Erola tuli täysi-ikäiseksi, hän päätti hankkia uuden proteesin. Paikalleen auki jähmettyneestä silmästä ei saanut aidon näköistä millään. Erola halusi omannäköisen silmän ja päätyi täysin mustaan silmäproteesiin.

Nyt hän viihtyy ensimmäistä kertaa silmänsä kanssa ja kokee, että se istuu omaan tyyliin parhaiten. Se kuitenkin yllätti, miten paljon olettamuksia silmä ja lukuisat tatuoinnit saavat aikaan.

– Ihmiset ajattelevat, että olen kova rokkimimmi. Oikeasti olen ihan älyttömän herkkä, itken helposti ilosta ja surusta. Rakastan iskelmiä ja humppaa. En polta enkä juurikaan juo, mikä sekin yllättää monet, hän kertoo nauraen.

Hänen on oletettu olevan moottoripyöräjengiläisen puoliso, ja eräässä taloyhtiössä heidän muuttoaan sinne kauhisteltiin.

– Juoruajille oli varmaan iso pettymys, kun vietimmekin avopuolisoni kanssa aivan rauhallista elämää kahden koiran kanssa.

Erola työskentelee hoiva-avustajana tehostetussa palveluasumisessa ja tulee siellä hyvin toimeen kaikkien kanssa. Muistisairaat vanhukset eivät ulkonäköä juurikaan hämmästele.

– Joku joskus katselee tatuointeja ja toteaa, että sinulla on tuollaisia hienoja koristeita.

Jonna Erolalta puuttuu syvyysnäkö puuttuu ja esimerkiksi metsässä koirien kanssa liikkuessa pitää olla valppaana.

Arjen haasteita

Sokeasta silmästä on ajoittain haittaa arkisessa elämässä. Syvyysnäkö puuttuu, joten kun vaikkapa kahvia kaataa kuppiin, on oltava tarkka. Metsässä koirien kanssa liikkuessa oksien etäisyyttä on hankala hahmottaa, ja harva se kerta oksa räpsähtää suoraan kasvoihin.

– Kaverit ovat joskus hämmentyneet, kun yhtäkkiä suojaudun muka kohti lentävältä linnulta, joka on oikeasti sadan metrin päässä, Erola hymähtää.

– Pyrin myös aina kävellessäni sijoittumaan niin, että avopuolisoni Joona on näkevän silmäni puolella. Kun niin ei ole ollut, olen monet kerrat jatkanut matkaa hänelle jotakin höpöttäen huomaamatta, että hän on vaikkapa pysähtynyt ottamaan valokuvaa. Itsekseen puhuminen tällä ulkonäöllä herättää kyllä huomiota.

Huomio ei kuitenkaan enää haittaa. Jonna Erola ei sitä juurikaan rekisteröi, vaikka puoliso tai ystävät helposti harmistuvat muiden supinasta ja tuijotuksesta. Kyräilyä mukavampaa olisi vaikkapa se, että häneltä kysyttäisiin asiasta suoraan.

– Vastaan mielelläni asiallisiin kysymyksiin.

Hetkessä elämistä

Koska Erola ei ole koskaan elänyt kahden terveen silmän kanssa, hän ei tiedä, millaista elämä olisi, jos hän ei olisi sairastunut syöpään. Hän uskoo kuitenkin, että kaikki koettu on muovannut hänestä sellaisen kuin hän nyt on.

Elämää on varjostanut jatkuva syövän uusiutumisen pelko, joten Erola on oppinut elämään hetkessä ja tekemään liikoja empimättä itselleen mieluisia asioita.

Hän uskoo suhtautuvansa asioihin ja elämään keskivertoa rennommin. Kun joku kauhisteli tatuointeja ja totesi, että hän saattaa katua niitä vanhempana, Erolaa lähinnä nauratti.

– Mitä sitten? Eihän kukaan tiedä, elääkö edes vanhaksi. Miksi miettiä sellaista? Ei tästä maailmasta voi koskaan tietää, Erola hymyilee iloiseen tyyliinsä.