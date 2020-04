Inttikaveri soitti ja pyysi pistäytymään – mielessä oli jotain ihan muuta kuin vanhojen muistelu

Ihmisillä tuntuu olevan pokkaa esittää toisilleen mitä ihmeellisempiä pyyntöjä. Kokosimme härskit pyynnöt.

No olipa sillä otsaa!

Kerroimme aiemmin mitä uskomattomimmista pyynnöistä, joita ihmiset ovat toisilleen esittäneet. Mitä sanoisit esimerkiksi siitä, jos työkaverisi pyytäisi sinua soittamaan ja varmistamaan, että hän varmasti herää aamulla töihin? Tällaiseenkin on törmätty.

Lisää erikoisia kokemuksia suomalaisilla piisaa:

Jaffapullo 15 kilometrin päähän

”Ajoin noin 15 kilometrin päästä viemään sairaalaan jaffapulloa tutulleni, jonka 7-vuotias tytär oli sairaalassa (ei hengenvaarassa). En tuntenut sairaalaa tai sen lähistöä, joten painostettuna suostuin. Paikalle päästyäni huomasin, että sairaalassahan on kanttiini auki ja kadun toisella puolella kauppa.

Siinä samassahan sen jaffan olisi hakenut, kun tuttu tupakalla kävi. En muista maksoiko jaffa, mutta bensarahaa en ainakaan saanut. Jonkun oman menonkin tämän takia peruutin. Vieläkin muistan, miten otti päähän.”

Inttikaverilla muut mielessä

”Puolituttu inttikaveri soitteli muutaman vuoden päästä armeijan loppumisesta. Kertoi, että olisi tulossa käymään Espoossa, ja haluaisi pistäytyä kahvilla. Kun en oikein tuntenut koko ukkoa, en kutsunut sitä kotiini, vaan sovin kahvit huoltoasemalle.

Tavattuaan alkoi esitellä jotakin verkostomarkkinointihommaa. Olisi pitänyt alkaa myymään pesuaineita sen tiimissä. Kieltäydyin kohteliaasti. Lopuksi se vielä kyseli rahaa bensaan, kun oli joutunut ajamaan Jyväskylästä pääkaupunkiseudulle vuokseni.”

Suoranaista hyväksikäyttöä

”Keittiölattian laatoitus. Ensin kolme tuntia eri liikkeissä, sitten materiaali hänelle kotiin. Selvitys työn sisällöstä ja ajoista. Työ tehdään myöhemmin, koska enemmän aikaa on noin kolmen viikon päästä.

Nainen soitti viikon päästä ja sanoi, ettei tarvitse tulla, koska hän löysi jonkun, joka tekee halvemmalla, mutta lainaanko kaikkia välineitä mitä työssä tarvitaan? Vastasin, että tuntuu kuin yrittäisit käyttää minua hyväksi. Hän sanoi, että hän ei ole sellainen ihminen.”

Jatkuva autolaina

”Olemme suurperhe, joten autommekin on sen mukainen. Toki siitä saa penkit alas tai pois. Mutta istuimissa on tilaa 9 hengelle. Kesäisin pitäisi aina puolituille tai tuttujen kavereille saada auto viikonlopuksi polttarikäyttöön ja loppuvuodet muuttoihin. Toki ohessa muuttoavuksi tai polttareihin kuskiksi.

Toissakesänä saimme joka viikonlopulle autonlainauspyynnön kesä- ja heinäkuulle, enkä edes valehtele kun sanon, että joka viikonlopulle pyydettiin.

Välejä on mennyt poikki, kun emme tähän suostu. Tarvitseehan meidänkin liikkua viikonloppuisin ja autosta on kuluja ilman että sitä rikotaan. Kerran meinaan saatiin auto takaisin ilman kuskin peiliä, ja muutamat oksennukset on itse pesty autosta.”

Kännikyytiä keskellä yötä

”Olin juuri tullut perjantaina iltavuorosta kotiin. Aivan puhki pitkän työmatkan ja rankan viikon jälkeen. Pistin suoraan pitkälleen.

Kahden aikaan yöllä pärähti puhelin soimaan. Soittaja oli vanha koulukaveri. Ajattelin, että mikä hätä sillä on tullut, kun tähän aikaan soittaa. Vastasin. Kaveri tukkihumalassa, olisi pitänyt saada kyyti yli sadan kilometrin päähän toiselle paikkakunnalle jonkun naisen luo ja takaisin. Vähän aikaa olin hiljaa ja kehotin ottamaan taksin. Oli viimeinen kerta, kun hänelle vastasin puhelimeen.”

Yökyläilijöitä jonoksi asti

”Asuin ulkomailla. Vieraita olisi tullut yökylään vaikka joka viikko. Sanoin kaikille, että pe–su sopii, kun viikon ja kahden vierailut alkoi puuduttaa. Kaikille samat säännöt, reilua, eikö? No ei. Verisesti loukkaannuttua kun pe–ti ei sopinut. Vai oliko se to–ti?

Harmi. Ei jaksa jatkuvasti kestitä. Eikö ne ymmärrä, että kaiken maailman vieraita on jonoksi asti?”

Joku raja!

”Kaverini, ei mikään läheinen ystävä, kysyi kerran ammatillista neuvoa. Se johti siihen, että afterworkeillakin piti palata hänen asioihinsa. Hän myös soitti kerran perjantai-iltana. Kerran hän pyysi ’lounaalle, ja mulla ois myös yks kirje, jota voisit vilkaista’.

Odotin, että hän tarjoaa minulle kahvit, lounaan, tai mitä tahansa muuta apua tai korvausta kaikkina kertoina, joina hänet tapasin. Kun lähetin lopulta laskun palveluksistani, sain sellaiset reklamaatio-oksennukset, uhkailut, facebook-blokkaukset ja muut päälleni että huhuh. Olin muka valehdellut, että hän oli kärkkäästi pyytänyt palveluksiani, ja että meillä ei ollut kirjallista sopimusta. Ihminen on tunnetusti aika hankala ja räyhää omista oikeuksistaan, mutta ei halua maksaa muille tehdystä työstä.”

Toisenlaista välittämistä

”Olin sairaalassa selkäleikkauksessa, ja niin olivat samassa huoneessa muutkin sidottuja vuoteeseen muutaman päivän. Paitsi se yksi, jolta käsi oli mennyt sirkkelillä. Hän kysyi aina aamulla kaikilta, että voiko tuoda baarista lehtiä, limpparia tai mitä sieltä löytyykään. Isossa sairaalassa hän käveli varmaan yli kilometrin suuntaansa ja toi toiveiden mukaiset ostokset. Erikoista tässä oli, että hän ei missään tapauksessa halunnut niistä rahaa.

Mies oli auttamassa yhdellä terveellä kädellään meitä, ja piti huumoria yllä. Hyvä huumorintaju ja aina iloisella päällä heppu, joka on menettänyt toisen kätensä ja jossa oli varmasti kovia särkyjä. Kun hän oli hoidossa, ihmeteltiin, kuka hän oikeastaan on, kun ei halua rahaa ostoksista ja toi aina enemmän kuin pyydettiin.

Tapasin hänet sattumalta kerran kadulla ja hän oli täsmälleen samanlainen. Kaikki hyvin ja elämä mahdollisuuksia täynnä. Jotkut vaan ei anna kolhujen lannistaa.”

