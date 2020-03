Tekeekö koko ajan mieli syödä? ”Ruoka voi toimia aikuisille kuin tutti pienelle vauvalle” – kysy 4 kysymystä

Lohduttautuminen ruoan ja syömisen kautta on hyvin varhain opittu toimintamalli, joka aktivoituu helposti varsinkin silloin, kun olemme hankalassa tilanteessa ja koemme stressiä, epävarmuutta, pelkoa tai ahdistusta.

Poikkeustilanne voi saada syömiset vinksahtamaan normaalista.

Monen arki on mennyt uusiksi, ja turvaa luovat rutiinit ovat rikki. Se voi näkyä syömisessä.

Se, että koko ajan tekee mieli laittaa suuhun jotain, saattaa kieliä stressistä. Stressi voi lisätä ruokahalua ja napostelemisen hinkua.

Toisaalta syömisen tarve voi kertoa siitä, että tukalia tunteita yrittää ikään kuin syödä pois mieltä vaivaamasta.

– Toisinaan ruoka voi toimia meille aikuisille kuin tutti pienelle vauvalle. Se tuo lohtua, turvaa, rauhaa. Moni meistä on tottunut lohduttautumaan ruoan ja syömisen kautta. Se on usein hyvin varhain opittu toimintamalli, joka aktivoituu helposti varsinkin silloin, kun olemme hankalassa tilanteessa ja koemme stressiä, epävarmuutta, pelkoa tai ahdistusta, sanoo psykologi Katarina Meskanen.

Jatkuva hinku syödä voi olla merkki myös siitä, että arjen syömisrytmi on mennyt sekaisin. Jos normaalista ateriarytmistä ei pidä kiinni, voi olla vaikea tunnistaa aitoa nälkää ja kylläisyyttä. Tällöin saattaa ajautua mielitekoihin ja napostelemaan pitkin päivää.

– Ei tarvitse kärsiä syömishäiriöstä tai ongelmallisesta ruokasuhteesta, että poikkeustilanne aiheuttaa haasteita ja hankaluuksia arkisyömisissä. Kukaan meistä ei ole immuuni syömisen tasapainon järkkymiselle tämänkaltaisessa tilanteessa.

Ruokailurytmi kohdilleen

Säännöllinen syöminen on kaiken a ja o ruokasuhteen tasapainottamisessa. Aamiainen, lounas, välipalat ja päivällinen on edelleen toimiva ateriarunko.

– Aterioiden väliin on hyvä jättää pari tuntia sellaista aikaa, jolloin ei syö eikä myöskään napostele. Syöminen kannattaa keskittää ruokapöydän ääreen eikä napostella samalla kun tekee töitä tai katsoo leffaa. Kun syö, ei tee samalla muuta, vaan keskittyy syömiseen ja siitä nauttimiseen, Meskanen neuvoo.

Ruokatauot ovat ruokailemista ja palautumista varten, ja niistä kannattaa pitää kiinni myös etätöissä.

– Varsinkin tapanapostelemista voi hieman kyseenalaistaa: tarvitsenko minä tätä todella juuri nyt? Olenko nälkäinen vai tekeekö mieleni vain jotain suuhun pantavaa?Kannattaa yrittää herkistää itseään kehon omille signaaleille. Kun opettelee tunnistamaan erilaisia tarpeita ja kehon tuntemuksia, on helpompi olla ajautumatta jatkuvaan napostelemiseen.

Esimerkiksi: jos himoat jatkuvasti herkkuja, pohdi, oletko kenties väsynyt. Kaipaisikohan kehosi oikeastaan lepoa eikä sokeria? Tai ramppaatko jääkaapilla jatkuvasti sen vuoksi, että olet nälkäinen, koska edellisestä kunnon ateriasta on kulunut jo monta tuntia?

– Olisi parempi syödä kunnon ravitseva ateria ja nauttia herkut jälkiruoaksi kuin siirtää nälkää pikkuvälipaloilla.

Pidä kirjaa syömisistä

Joskus apua voi olla siitä, että pitää hetken aikaa kirjaa omista syömisajoistaan, kenties myös syömisistään.

– Kun kirjanpidosta näkee, että edellisestä ateriasta on kulunut jo useampi tunti, on aika syödä kunnon ruokaa tai välipala. Tarvittaessa kännykän voi laittaa muistuttamaan 2–3 tunnin välein siitä, että on aika syödä.

Ehdottomat kiellot eivät yleensä auta vaan pahentavat tilannetta ja altistavat lopulta vain hallitsemattomalle napostelemiselle, jopa ahmimiselle.

Keksi syömisen sijaan muuta mielekästä touhua, vaikka käsillä tekemistä. Silloin on vaikea syödä samalla.

Kannattaa myös miettiä omaa ”ruokasisustustaan.”

– Ovatko herkut heti käden ulottuvillasi kun avaat kaapin oven tai jopa suoraan vieressäsi? Entä jos siirtäisit herkut hieman sivummalle ja laittaisit sen sijaan esille valmiiksi pilkottuja hedelmiä, kasviksia, marjoja tms.? Herkkuja ei tarvitse erityisesti piilottaa, mutta ei niiden tarvitse olla koko ajan käden ulottuvillakaan.

Uudessa ja pelottavassa tilanteessa syöminen voi tuntua lohduttavalta.

Kontrollointi voi luoda turvaa

Muuttunut arki ja maailmantilanteen epävarmuus voivat saada syömisongelmat ja -häiriöt pahenemaan tai puhkeamaan uudelleen.

Jos syömisiä on esimerkiksi ollut taipumus rajoittaa, saattavat pelko ja muut negatiiviset tunteet saada turvautumaan yhä tiukempiin rajoituksiin.

– Kun tilannetta ympärillään ei voi hallita, omien syömisten kontrolloiminen ja rajoittaminen saattaa antaa tunteen siitä, että edes joku asia omassa elämässä pysyy hallinnassa, Meskanen sanoo.

Hallinnan tunne voi olla hetkellisesti helpottavaa.

Toisilla syömisongelma ajaa hakemaan ruoasta lohdutusta, turvaa ja helpotusta ahdistukseen.

– Jos ruoka ja syöminen on ainoa keino säädellä hankalia tunteita, voivat syömiset karata käsistä ja ihminen ajautuu ahmimaan.

” Säännöllinen syömisrytmi pitää huolen siitä, ettei herkkuhimo ryöstäydy käsistä eikä napostelu ryöpsähdä ihan valloilleen.

Pidä kiinni tutuista rutiineista

Jos huomaat, että pyrit hallitsemaan ahdistusta tai tukalaa tunnetta herkuttelemalla, pysähdy hetkeksi itsesi äärelle. Voisitko tehdä itsellesi jotain muuta hyvää?

– Herkut eivät kuitenkaan tuo pidempikestoista helpotusta tukalaan tilanteeseen tai auta ratkaisemaan konkreettisia ongelmia. Oikeastaan päinvastoin: jos herkuttelusta seuraa pettymystä tai syyllisyyttä, on paitsi ahdistunut, myös pettynyt ja syyllistynyt.

Mieti, miten muuten voisit luoda itsellesi turvaa ja tuttuutta.

– Tuttuutta luovat samat vanhat tutut arjen rutiinit, jotka olivat myös ennen poikkeustilaa. Niistä kannattaa pitää kynsin hampain kiinni, siinä määrin kuin se tässä tilanteessa on mahdollista. Nuku riittävästi, syö säännöllisesti, huolehdi jaksamisestasi, jos voit, liiku, pidä yhteyttä ystäviisi, puhu läheistesi kanssa.

Pohdi näitä kysymyksiä

Toistuva tarve helpottaa omaa oloa syömisillä kielii Meskasen mukaan siitä, ettei ole hyvä olla. Se on tärkeä viesti, joka kannattaa kuulla.

Ratkaisuja tilanteeseen voi löytää pohtimalla esimerkiksi näitä kysymyksiä:

Mistä tarve helpottaa omaa oloa kumpuaa? Vaaditko itseltäsi liian paljon ja yrität revetä sekä kotiäidiksi, kotiopettajaksi että tehokkaaksi toimistotyöläiseksi?

Muistatko huolehtia itse omasta jaksamisestasi vai onko illan herkutteluhetki ainoa arjen pelastus?

Onko herkkujen tuoma energialataus ainoa keino jaksaa kuormittavaa, ristipaineista arkea vai voisitko hieman höllätä jossain, esimerkiksi arkiaskareissa?

Miten muuten voisin helpottaa oloani?

On paljon muutakin kuin herkkujen tuoma lohtu: esimerkiksi muut ihmiset etäyhteyden päässä, hyvä kirja, mukaansatempaava elokuva tai peli, käveleminen metsässä, äänikirjojen kuunteleminen, musiikki, kirjoittaminen, piirtäminen ja niin edelleen.

Kannattaa myös tietoisesti rajoittaa ahdistavien asioiden pohtimista.

– Yritä rauhoittaa mieltäsi ja listaa kaikki se, mikä elämässäsi on edelleen hyvin. Jos sinua ahdistavat maailman tapahtumat, älä lue tai katso uutisia viimeiseksi illalla. Rajaa tiedonhakemista vain muutamaan kertaan päivässä. Rajaa tarvittaessa myös somen käyttöä ja muiden viestimien seuraamista. Muista, että teet oman osasi noudattamalla viranomaisohjeita, se riittää. Et voi pelastaa koko maailmaa.

Kun on aika kokata ja syödä, läppäriltä kannattaa korkeintaan katsoa reseptejä ja jättää työasiat sikseen.

Näin pidät kiinni terveellisistä elintavoista – 10 vinkkiä

Uusi tilanne vaatii jokaiselta joustavuutta, sopeutumista ja uuden oppimista.

– Arjesta voi kuitenkin tehdä omanlaistaan, vaikka se onkin mennyt moni paikoin rikki. Kun pystyy löytämään arkeensa rytmiä ja jatkuvuutta, se auttaa turvaamaan omaa jaksamista kaiken kaaoksen keskellä. Pidä kiinni siitä, mistä vaan voit.

Näin huolehdit terveellisistä elintavoista: