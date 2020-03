Oletko kuin lempeä spanieli vai sähäkkä terrieri? Testaa, mitä koirarotua muistutat luonteeltasi

Hauska testi kertoo, mitä koirarotua muistutat henkisesti.

Tiesitkö, että Suomessa on jo enemmän koiria kuin Helsingissä asukkaita? Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on yhteensä noin 700 000 koiraa. Karvakavereiden suosio ei ole mikään ihme: koira on rakas perheenjäsen, joka vaikuttaa lisäksi positiivisesti omistajansa terveyteen.

Ensimmäinen asia, jota koirasta haaveileva pohtii, on tietenkin se, millainen koira sopisi juuri omaan perheeseen. Vaikka kaikki koirat periytyvät sudesta, ovat koirarodut keskenään todella erilaisia niin ulkonäöltään kuin luonteeltaan. Terrierit ovat yleensä tarmokkaita ja valppaita, bordercolliet älykkäitä, mäyräkoirat melko itsepäisiä. Eikä sovi unohtaa, että rotukoirien lisäksi Suomessakin on tuhansia hurmaavia sekarotuisia.

Sanotaan, että koira ja omistaja näyttävät usein toisiltaan. Sekin on tutkittu, että koiran ja omistajan luonteet voivat muistuttaa toisiaan häkellyttävän paljon.

Oletko koskaan pohtinut, mitä koirarotua muistutat luonteeltasi? Nyt se selviää. Me Naiset laati nimittäin testin, joka paljastaa, mitä koirarotua muistutat henkisesti.

Jos testi ei näy laitteellasi, pääset siihen myös tästä.

