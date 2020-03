Treffikumppanin älytön ehdotus löi naisen ällikällä – suomalaiset kertovat pyynnöistä, joiden härskiydellä ei ole rajaa

Läheisten esittämät, pähkähullut pyynnöt ja vaatimukset herättävät tunteita suomalaisten keskuudessa.

Ihmiset elävät yhteisöissä, pyytävät toisiltaan palveluksia ja tekevät asioita läheistensä eteen. Jossain kohtaa tulee kuitenkin raja vastaan.

Vauva.fi:ssä on jo useamman vuoden ajan käyty keskustelua siitä, millaisia härskejä odotuksia ja vaatimuksia naapurit, kaverit ja sukulaiset ovat joskus iljenneet pyytää. Ketjuun on kertynyt tuhansia viestejä, ja nyt se on jälleen aktivoitunut.

Keräsimme osan käsittämättömistä pyynnöistä, joita suomalaiset ovat arjessaan kohdanneet.

”Toljotin silmät pyöreänä”

”Mulle tuli jännä muusikko vastaan, treffipalstalla tavattiin. Näitä omakustannejulkaisijoita, joita on joka kylässä vähintään yksi, jos ei kolmekin. Musiikki ei ollut mielestäni hyvää eikä kiinnostavaa, koska pidän enemmän tuhdimmasta kamasta. Joka tapauksessa ihan kiva mies, ensitreffit kahvilassa menivät ihan OK, tai niin luulin. Kun olimme juoneet kahvit, mies ehdotti, että hänellä on soittimensa autossa, hän voisi soitella minulle kotonani. Ajattelin, että miksipä ei.

Mies kyseli tarkkaan, millainen akustiikka on asunnossani, ja vastailin hänelle parhaani mukaan. Sitten alkoi tiedustella, kuinka pitkää settiä pitäisi vetää ja alkoi luetella hintoja... Eli keikkahinnat sellaisen puolen tunnin musisoinnista, tunnin keikasta ja niin edespäin. Toljotin silmät pyöreänä. Mies tulkitsi väärin hämmennykseni ja selitti kiireesti, että ei hän siis seksiä ole myymässä, jos sitä luulen. Eli siis oletti, että palkkaan noin vain treffikumppanin musisoimaan. Totesin että ei kyllä nyt tule kauppaa ja lähdin kiireellä. Ei ole soiteltu puolin eikä toisin, ainakaan puhelimella.”

Ystävä kerjäsi tarjoamaan juomia. Valkovenäläisen sijaan hän sai ”vain” kaljan, mikä ei miellyttänyt.

”Koska olen lääkäri ammatiltani, minulle satelee kaikenlaisia härskejä pyyntöjä vähän väliä. Eritoten näitä ilmaisia reseptin uusimisia, joiden suhteen joutuisin syyllistymään laittomuuksiin. Mullahan näet pitäisi olla kirjanpito kaikista potilaistani, joille lääkkeitä määrään. Välillä mietin, ajattelevatko nämä ihmiset yleensä mitään.”

”Postilaatikon tyhjennys” osoittautui työmaaksi

”Minun tapauksessani ei yleensä ole pyydetty vaan pikemminkin käsketty, kun on huomattu, kuinka vaikea minun on sanoa ei. Kaveri pyysi minua käymään tyhjentämässä hänen postilaatikkonsa sillä aikaa, kun hän miehineen oli useamman viikon ulkomailla kesälomalla. Lupauduin, mutta tietämättäni lupauduin samalla myös puutarhanhoitohommiin. Tämä tarkoitti rutikuivana kesänä ruohokentän, kukkapenkkien, keittiöpuutarhan ja ikkunalaatikkoistutusten kastelemista useamman kerran viikossa, eikä millään letkulla, vaan kastelukannulla kantaen tontin ääripäästä.

Sama kaveri soitti reissultaan ensimmäisenä päivänä, antoi ohjeet ja kertoi, missä olivat istutustyökalut. Puutarhapöydälle oli jätetty läjä taimia istutettavaksi, ja ne kuolisivat helteeseen, jollei asiaa hoidettaisi heti. Kuivat kukkaset istutuksista oli nypittävä, jottei puutarha näyttäisi epäsiistiltä. Kaiken kukkuraksi oli luvattu naapurille, jota en ole koskaan edes nähnyt, että kävisin kastelemassa hänenkin tiluksensa siinä samalla vaivalla.”

Pummikaverin pyynnöt ihmetyttivät

”Eräs ystäväni oli aikoinaan kunnon pummi varsinkin alkoholin suhteen. Kun olin ollut matkoilla, piti hänen luokseen aina tuoda pari lonkeroa. Sanoi maksavansa ne myöhemmin takaisin, vaan eipä koskaan maksanut. Myös baarissa aina vinkui, josko voisin tarjota hänelle juomista. Sanoin, että yhden halvan juoman voin ostaa, mutta enempää en pysty. Niinpä hän tokaisi, että voisi ottaa ensimmäiseksi valkovenäläisen, joka siinä pikkukaupungin kapakassa ei ole siitä halvimmasta päästä. Ostin hänelle oluen, jonka hän nyrpeänä veti kurkustaan alas ja sen jälkeen pyysi toista. Kun en tähän suostunut, hän suuttui.

Paras kuitenkin oli, kun olin keskustassa hänelle tuntemattoman kaverini kanssa ja hän soitti umpihumalassa, voisinko tuoda hänelle viinapullon. Sanoin periaatteesta, että minulla ei ole rahaa, koska en ollut saanut edellisiäkään velkoja takaisin. Sitten hän kysyi josko mieheni voisi siirtää rahaa tililleni tai se kaveri kenen kanssa olin, voisi lainata rahaa. En suostunut kumpaankaan.”

”Nuorena 19-vuotiaana tyttönä lainasin henkilötodistustani itseäni pari vuotta nuoremmalle tytölle, jotta hän pääsi juhlimaan vanhojen tanssien jatkoja baariin. Juhlien jälkeen tyttö pyysi, voisiko hän pitää paperini siihen asti, että täyttää 18. En suostunut siihen, joten hän keksi tarinan, että joku oli varastanut paperini hänen takkinsa taskusta. Ilmoitin tylysti, että siinä tapauksessa minä en voi tehdä muuta kuin ilmoittaa varkaudesta poliisille. Yllättäen paperit sitten löytyivätkin seuraavana päivänä jostakin...”

Onko ok, että kollegat toivovat herättämään itsensä aamulla puhelulla?

Kollegat käskivät soittelemaan

”Entinen luokkakaveri, johon en ollut pitänyt yhteyttä sitten valmistumisen, soitti muutaman vuoden jälkeen ja pyysi käyttämään kaupassa. Yhdeltä yöllä. Monellekohan oli soittanut ennen minua, vai miten ihmeessä minä tulin ensimmäisenä mieleen silloin keskellä yötä. En lähtenyt, eikä hän sitten olekaan ollut enää missään tekemisissä. Facebook-kavereistakin poisti tämän jälkeen.”

”Yhdessä työpaikassani kollegat laittoivat myöhään iltaisin viestejä, että soittelisin aamulla ja herättäisin heidät tai tulisin soittelemaan ovikelloa, jos heitä ei näy töissä. Aikuiset ihmiset... En soitellut. Kerran yksi suuttui kun tein hänenkin työnsä, ja palkkakin tuli minulle.”

”Olen laittanut eston heidän numeroilleen”

”Minulla on siirtolapuutarhamökki Helsingissä. Eräät kaukaisemmat sukulaiset ovat sitä mieltä, että se on heidän vapaassa käytössään aina, kun poikkeavat pääkaupungissa. Parhaimmillaan ovat olleet käyttämässä sitä parin viikon ajan. Kerran lupasin majoittaa yön yli, kun heidän hotellinsa oli ”ylibuukattu”. Silloin tyhjensivät ruokakaapit ja veivät pari astiaakin mukanaan. Siis kaikki jauhot, sokerit ynnä muut kuiva-ainetarvikkeet sillä verukkeella, että oli heinäkuu ja arvelivat ”auttavansa kun syksyä vasten tyhjentäisivät kaappeja”. Jep... Olen laittanut eston heidän numeroilleen.”

”Asun Ranskassa, ja entinen luokkakaveri, jota en ole nähnyt 15 vuoteen, halusi, että toisin hänelle rotukissan Espanjasta, muutaman tunnin matkan päässä kodistani, ja lentäisin sitten sen kanssa Helsinkiin ja kuljettaisin sieltä hänelle neljän tunnin päähän. Olin kyllä menossa sinä kesänä Suomeen, mutta bussilla suoraan lentokentälle, enkä aikonut koukata Espanjan kautta hakemaan kissaa. Kuulemma tulee niin kalliiksi yksinään kissa sieltä lähettää lentokoneella, niin olisin ihan hyvin voinut. En sitten kumminkaan voinut.”

Toisen pissahätä ei hetkauttanut kaveria

”Kerran kun olin lapsi, naapurin yksin asuva rouva, joka oli tutustunut äitiini, tuli meille kylään puhelinlaskunsa kanssa ja tyrkytti sitä äitini maksettavaksi, koska hänellä itsellään ei kuulemma ollut varaa maksaa sitä ja hänen mielestään työtön yksinhuoltajamutsini oli niin varakas, että hän voi ihan hyvin maksaa tuntemattomien ihmisten puhelinlaskuja.”

Sisko hommasi läjän vaatteita ja vaati sitten lunastamaan ne alkuperäisellä hinnalla.

”Olimme ystävän kanssa tulossa pidemmältä automatkalta. Hänen aikataulunsa vuoksi ei pysähdelty ajan säästämiseksi, vaikka minun olisi kahvin juonnin seurauksena pitänytkin päästä pissalle. No, ajattelin että pidätän hänen kotiinsa asti ja pääsen siellä. Hänpä kuitenkin ilmoitti pihassa, että heillä on sotkuista, eikä ilkeä siksi ottaa vieraita. Ajattelin hänen sanovan sen muuten vaan, mutta kun sitten kerroin, että olisi oikeasti pakko päästä pissaamaan, totesi hän vain, että onhan tuolla vähän matkan päässä huoltoasemia. Olipa kiva ruuhka-aikana lähteä ajelemaan aivan järkyttävä kupla otsassa.”

Siskon hutiostokset olisi pitänyt lunastaa

”Minulla oli yhdessä Facebook-ryhmässä kuva vauvanpeitosta, ja joku nainen oli halukas ostamaan sen. Kysyin, mitä hän maksaa siitä ja mihin lähettäisin sen. Nainen ilmoitti, että hänen osoitteensa on salainen. Ehdotti, että jos voisin tuoda sen. Välimatkaa oli jotain 400 kilometriä. Kiitos, mutta ei kiitos, mietin. Myöhemmin eräs toinen osti sen peiton. Kun asia selvisi naiselle, siitä nousi meteli. Olin sen muka hänelle luvannut, lähetti uhkausviestejä, mutta laitoin estoon.”

”Siskollani oli aikoinaan tapana ostella itselleen kalliita vaatteita. Suurin osa ostoksista ei sitten ollutkaan enää kotona kivoja. Minun olisi pitänyt lunastaa nämä ostokset häneltä täyteen hintaan. En suostunut, koska en kyseisiä vaatteita olisi itsekään kaupasta ostanut.”

”Isälläni oli viikoittainen saunavuoro aina perjantaisin klo 19–20. Ennen häntä vuorossa oli eräs rouva, joka lähti saunasta aina noin kymmenen minuuttia myöhässä. Koska isäni on ylikiltti, hän ei sanonut yhtään mitään, vaan tuli paikalle aina sen kymmenen yli seitsemän, jottei tarvitsisi odottaa käytävällä. Sitten isän saunavuoron jälkeen tuli joku mies, joka otti tavakseen ilmestyä paikalle aina kymmenen minuuttia etuajassa. Kerran kun olin isän kanssa yhdessä saunassa ja suljin molemmat pukukopit saunavuoron ajaksi, kyseinen mies kehtasi vielä huutaa siellä oven takana ja valittaa, kuinka kehtaamme vielä sulkea ovetkin! Vaikka isä olikin taas sitä mieltä, ettei tulisi riidellä, mulla kilahti sen verran, että tuli sanottua muutama sana. Sen jälkeen miestä ei ole enää näkynyt. Tarinan opetus: täytyy osata pitää puoliaan!”

Ilta-Sanomat ja Vauva.fi kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.