Äänekästä seksiä vessassa, törkyä keittiö täynnä – tällaisia ovat kamalat kämppikset

Suomalaiset avautuvat kimppakämppäkokemuksistaan.

Rakkaat ja raivostuttavat kämppäkaverit. Kämppikset, kanssa-asujat! Monella on heistä kokemusta. Joku päätyy kimppakämppään lähtiessään opiskelemaan, toinen asuu yhteisössä vielä varttuneempanakin.

– Muistan vieläkin ne puolimetriset hiukset jääkaapin vihanneslaatikossa. Ja kämppiksen poikaystävän, joka asui solussa. Ja sen, kuinka aina haistoin jo eteisestä oliko se kämpässä, eräs nainen muistelee Vauva.fi:ssä.

Pitääkö kämppikselle kertoa omat asiat kuin ystävälle? Pitääkö hänen kanssaan viettää aikaa vai voiko ”vain asua” yhdessä? Aina yhteiselo ei joka tapauksessa ota sujuakseen.

– Kämppis oksensi ensin aamuyöstä 15 minuuttia huuto-oksennusta ja marssi sen jälkeen jääkaapille juomaan suoraan minun mehutölkkini suusta. Tämä on vain pisara meressä, mutten ehdi nyt kirjoittaa. Myöhästyn muuten töistä, sillä minun täytyi ulkoiluttaa hänen koiransa (se olisi muuten kussut hädässään sisälle), yksi keskustelija kertoo.

Hän vannoo, että päässä naksahti viimeisen kerran.

– Alan etsiä töiden jälkeen uutta kämppää.

”Erittäin estoton henkilö”

Eräs keskustelija kertoo, että hänen kämppiksensä poikaystävä tuli soluasuntoon aina viikonlopuksi.

– Äänekästä seksiä, varasivat kylppärin välillä pitkäksi ajaksi ja panivat sielläkin. Poikaystävä kulki munasillaan yhteisissä tiloissa. Ruuat ja astiat saivat olla rauhassa, siivousvuorotkin sujuivat jne., mutta se, että omassa kodissa asui säännöllisesti tuntematon, mutta erittäin estoton henkilö oli todella rasittavaa.

Lemmekästä pariskuntaa seurasi ”epäsiisti bilettäjä”.

– Tälle kämppikselle kaikki yhteisissä tiloissa oleva oli yhteistä, joten vähitellen aloin säilyttää kaikkea omassa huoneessani, jopa kylmäsäilytettävät ruuat tuuletusikkunalla.

Käsienpesu – tai pikemminkin pesemättömyys – kuumentaa tunteita.

Käsien pesu unohtui...

– Minulla on ollut nyt kaksi kämppistä, joista kumpikaan ei ole osannut käsienpesun jaloa taitoa. Ensimmäinen oli suorastaan katastrofi tässä suhteessa: hän ei edes omistanut käsisaippuaa! Yritin olla ajattelematta kaikkia niitä ovenkahvoja, joita hän on kakkosella käynnin jälkeen sorkkinut pesemättömillä käsillään. Muutaman kerran sain jopa kuurata pönttöä hänen oksennuksistaan/ripuleistaan, eräs keskustelija kertoo.

Nykyinen kämppis on toisenlainen.

– Hän jopa noukkii suihkun viemäristä irtohiuksensa ja omistaa saippuaa, mutta ainakaan pissalla käynnin jälkeen hän ei siihen koske. Minä olen taas päätynyt vessankuuraajaksi, sillä häntä eivät pissatipat pöntön reunalla häiritse. Kaiken kukkuraksi hänellä on poikaystävä, jonka tähtäämistarkkuudessa ei ole kehumista.

Joskus kämppäkaveri saattaa olla vähän liiankin innokas siivoamaan.

– Ystävälläni oli aikoinaan kämppis, joka viikoittain pesi kloorilla ja juuriharjalla huoneensa ja yhteisiä tiloja. Katku oli sanoinkuvaamaton.

Kehnon kämppiksen tunnusmerkkejä?

Eräs nainen pohtii, neuvotellako vai muuttaa suosiolla pois soluasunnosta, koska kämppis tekee kaikkea alla olevaa:

On sotkuinen ja siivoaa laiskasti jälkiään keittiössä

Tekee ruokaa myöhään illalla (klo 23–00), ja tästä tulee melua

Jättää tavaroitaan minne sattuu yhteisiin tiloihin lojumaan

Ei osallistu vessapaperin, saippuan ja muun ostamiseen

On haluton tutustumaan ja sanomaan muuta kuin moi

Lista tuo erään naisen mieleen vanhat muistot eli sotkuisen kämppiksen.

– Hyvin nopeasti opin pitämään omat tavarani omassa huoneessani. Lautaset, ruokailuvälineet (tiesi kyllä mitkä olivat minun ja mitkä hänen), vessapaperit, saippuat jne. Käytti tavaroitani eikä ikinä pessyt niitä. Hänen törkyään oli keittiö täynnä. Oman huoneensa lattia pursui valmisruokapakkauksia ja haisi aivan kamalalle.

Nainen yritti jutella siivousvuoroista, mutta siitä ei ollut hyötyä.

– Asuin hänen kanssaan puolisen vuotta ja häivyin asunnosta. Muut tilat paitsi huoneeni jäivät ihan jäätävään kuntoon.

Minä ensin -meininkiä

Niin tuttua, eräs opiskelija sanoo.

– Sotkun lisäksi jälleen tänä aamuna sain lähteä yliopistolle hampaat pesemättä.

Vessaankin pääsi vasta yliopistolla, sillä kämppis oli kylpyhuoneessa niin pitkään.

– Monesti ei pääse illallakaan suihkuun, kun koko kylppäri on täynnä pyykkejä kuivumassa. Ei siis ajattele yhtään ketään muuta kuin itseään. Muuttanut just kotoa pois eikä tajua ostaa mitään vessapaperia yms. ennen kuin huomautan, että alkaa loppua ja sun vuoro ostaa. Jääkaapissa on jugurtteja, jotka ovat menneet vanhaksi joulukuussa.

– Mä niin odotan, että pääsen lähtemään tästä kämpästä.

Kahta sorttia

Yksi keskustelija muistelee kahta hyvin erilaista kämppäkaveriaan.

– Toinen jätti kaikki roiskeet aina vessan reunoille, tiskivuoret lavuaariin, räiskäleet pitkin pintoja keittiössä, ja välillä oli jotain roskia tiputeltu (ja jätetty) lattiallekin lojumaan. Tyypin huone näytti aina sille kuin joku olisi voinut just käydä ryöstämässä paikan.

– Toinen kämppis oli taas niin tarkka, että tuli aina valittamaan ja oikein kädestä pitäen näyttämään, kuinka pitää siivota hänen mielestään ”oikein”. Tuli urputtamaan siitäkin, kun en jaksanut repiä jostain mehupurkeista muovisia osia irti (muitakin kuin korkkia) ja lajitella niitä tarkkaan kierrätykseen. Ja kaikki purkit piti aina lytätä niin tarkkaan jne. Oli muutenkin kauhea kyylä ja yritti aina väkisin sekaantua minun ja sotkurin elämään.

