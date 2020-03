”Aina kun ystäväni saa uuden poikaystävän, hän katoaa” – psykologi kertoo, miten asiaan kannattaisi suhtautua

Jokaisella itsellään on vastuu siitä, että omat ihmissuhteet tyydyttävät.

– Yksi vanhimmista ystävistäni on loistavaa seuraa – kunnes hän saa poikaystävän. Kun se tapahtuu, hän katoaa, harmittelee eräs nainen Guardian-lehdessä.

Tilanne on monelle tuttu.

Mutta mitä pitäisi tehdä, jos ystävä on tavattavissa vain silloin kun hän on sinkku?

– On hyvä kuulostella, millaisia vaikutuksia ystävyyssuhteella on omaan elämään. Jos tuntuu, että luottamus on heikko ja pelko ystävän ”menettämisestä” tämän tulevalle kumppanille on häiritsevä, voi asiasta puhuminen ystävän kanssa olla paikallaan, sanoo Väestöliiton psykologi Jaana Ojanen.

Jokaisella on itsellään vastuu ja vapaus siitä, että omat ihmissuhteet tyydyttävät.

– Mikäli tarpeet eivät ystävän kanssa kohtaa, voi olla viisautta etsiä uusia ystäviä täyttämään vaille jääviä sosiaalisia tarpeita, Ojanen sanoo.

Avoin keskustelu auttaa myös ystävyyssuhteissa.

Viisautta vaalia moninaisia suhteita

Parisuhde on usein ihmisen tärkein suhde, joten Ojasen mukaan on ymmärrettävää, että sitä priorisoidaan etenkin suhteen alkuvaiheessa.

– Viisautta on silti ylläpitää ystävyyssuhteita parisuhteen rinnalla. Yksi ihminen ei voi täyttää kaikkia sosiaalisia tarpeita.

Parisuhteellekin tekee hyvää, kun elämässä on oman kumppanin lisäksi muitakin ihmisiä.

Omalta ystävältä voi aina kysyä myös sitä, mitä hän itse ystävyydeltä odottaa ja toivoo. Elämäntilanteista ja persoonallisuuden piirteistä riippuen ystäviin kohdistuvat tarpeet voivat olla eri ihmisillä erilaisia.

” Stressaantuneena suunnitelmien teko ystävien tai deittailukumppanin kanssa voi tuntua työläältä, vaikka suhteessa itsessään ei olisi vikaa.

Haastavaa sitoutua

Parisuhdekuvioista huolimatta tapaamisen sopiminen ystävän kanssa voi nykymaailmassa tuntua vaikealta.

Joko treffien iskeminen kalenteriin on ehkäilyä tai kaveri peruu sovitut tapaamiset aina viime hetkellä. Mikä siinä on, että tapaamisen sopimisesta on tullut niin vaikeaa? pohti Me Naiset jutussaan.

– Aikoinaan internetin ja sittemmin somen myötä on mahdollista, että vaihtoehtoisten menovinkkien määrä on lisääntynyt ja tietoisuus vaihtoehdoista on lisääntynyt. Tällöin voi olla vaikeampaa sitoutua, Ojanen pohtii.

Esimerkiksi Facebook-tapahtumien ehkä-vaihtoehto on juurtunut ihmisten mieliin myös elävässä elämässä. Ihmiset roikkuvat ehkä-tilassa aivan viime hetkiin saakka, arveli toimittaja Anna Wilkman kolumnissaan.

Toisaalta treffien sopimisen vaikeuteen saattaa olla aivan pätevä syy, jota pitäisi yhtä lailla ymmärtää. Taustalla voi olla paljon muutakin kuin pelkkää sitoutumisen pelkoa: esimerkiksi uupumusta, kiirettä, väsymystä, ahdistusta tai jokin sairaus.

– Stressaantuneena päättämättömyys lisääntyy ja suunnitelmien teko ystävien tai deittailukumppanin kanssa voi tuntua työläältä, vaikka suhteessa itsessään ei olisi vikaa. Olisikin hyvä pyrkiä ymmärtämään sitoutumiseen kykenemättömän ystävän käyttäytymisen syitä ennen kuin päätyy loukkaantumaan.