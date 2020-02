4 todella hyvää syytä syödä kauraa – hellii vatsaa ja myös painonhallinta voi helpottua

Kaurapuuro on terveellinen klassikko.

Kaura kuuluu niihin harvoihin ruoka-aineisiin, joilla on useita hyväksyttyjä terveysväitteitä.

Harvalla ruoka-aineella on neljää hyväksyttyä terveysväitettä, sanoo molekulaaristen elintarviketieteiden apulaisprofessori Kaisa Linderborg Turun yliopiston biokemian laitokselta. Kauralla on.

Tutkitusti kaura vaikuttaa suotuisasti kolesteroliin kahdella tapaa, verensokeriin sekä suoliston toimintaan.

– Kauran käyttöön on mukava kannustaa, koska sillä on todennettuja ja EU:n tasolla hyväksyttyjä terveysväitteitä ja se on kotimaista ruokaa, Linderborg sanoo.

Täysjyväviljat ovat tunnetusti terveydelle edullisia, ja kaura on lähes aina täysjyvää. Täysjyväviljojen suotuisat vaikutukset liittyvät siihen, että niissä on paljon kuitua.

Kauran kuidusta poikkeuksellista tekee se, että suuri osa siitä on vesiliukoista beetaglukaania, jolla on erityisiä terveysvaikutuksia. Kauran lisäksi beetaglukaania on myös ohrassa, mutta vehnässä ja rukiissa sitä ei ole.

Kauratuotteiden valikoima on monipuolistunut viime aikoina valtavasti. Kun aiemmin kaurapuuro oli monelle luontevin tapa käyttää kauraa, nykyään leipähyllyissä on useita erilaisia kauraleipiä ja kaurasta tehdään esimerkiksi proteiinivalmisteita, kuten nyhtökauraa.

Tuorepuurosta on tullut monen suosikki perinteisen puuron sijaan, ja yhä useampi lorauttaa kahviin maidon sijaan kaurajuomaa.

Kaurajuoma on uusi suosikki.

Miten kauraa kannattaa syödä?

Jos haluaa saada kauran terveyshyötyjä, onko mitään eroa siinä, missä muodossa kauraa käyttää?

– Tästä ei ole yksiselitteistä tutkimusnäyttöä. Monipuolinen kauran käyttö kannattaa, Linderborg suosittelee.

Vaikka kaurasta on tullut viime aikoina varsinainen trendiruoka, asiantuntija korostaa, että terveellisen ruokavalion voi koostaa monella tavalla.

– Myös muut täysjyväviljat ovat terveellisiä, ja tasapainoiseen ruokavalioon mahtuu hyvin esimerkiksi sekä kauraa että ruista.

Ruokavaliota ja sen terveellisyyttä tuleekin aina tarkastella kokonaisuutena.

– Mikään yksittäinen ravintoaine ei koskaan ratkaise kokonaisuutta, hän muistuttaa.

” Kaura myös sopii monelle herkkävatsaiselle, jolle esimerkiksi ruis ja vehnä aiheuttavat oireita.

4 hyvää syytä syödä kauraa

1. Kolesteroli pysyy paremmin kurissa

Kaksi kauran hyväksytyistä terveysväitteistä koskee kolesterolia: kaura edistää veren kolesterolitasojen pysymistä normaalina, ja sen sisältämä beetaglukaani alentaa kolesterolia. Beetaglukaani vaikuttaa haitalliseen LDL-kolesteroliin, koska se muodostaa veden kanssa geelin, joka estää kolesterolin imeytymistä elimistöön.

Korkea kolesterolitaso on sydän- ja verisuonitautien riskitekijä.

– Säännöllinen kauran käyttö auttaa ehkäisemään sydän- ja verisuonitautia osana tasapainoista ruokavaliota ja elämäntapaa, Kaisa Linderborg sanoo.

2. Verensokeri pysyy tasaisempana

Kolmannen hyväksytyn terveysväittämän mukaan kauran beetaglukaani auttaa vähentämään veren glukoosipitoisuuden eli sokeritason kohoamista aterian yhteydessä. Vaikutus perustuu siihen, että beetaglukaani hidastaa mahan tyhjenemistä ja ravintoaineiden imeytymistä suolessa.

Verensokerin nopeat nousut ja laskut, joita seuraa esimerkiksi suurista määristä sokeria tai muuta kuituköyhää hiilihydraattia, vaikuttavat vireystilaan ja aiheuttavat väsymystä. Verensokeripiikit ovat myös rasite elimistölle.

3. Suolisto hyötyy kauran kuidusta

Neljäs terveysväittämä koskee suolistoa. Sen mukaan kauran kuitu lisää ulostemassaa. Tämä parantaa vatsan toimintaa, mikä on suoliston hyvinvoinnille tärkeää.

Muista viljoista eroavan ravintoainekoostumuksensa ansiosta kaura myös sopii monelle herkkävatsaiselle, jolle esimerkiksi ruis ja vehnä aiheuttavat oireita.

4. Painonhallinta voi olla helpompaa

Kauran beetaglukaani saattaa olla hyödyksi myös painonhallinnassa.

– On viitteitä siitä, että tasainen verensokeri lisää kylläisyydentunnetta paremmin kuin nopeasti korkealle nousevat ja laskevat veren sokeritasot. Suoraa yhteyttä painonhallintaan ei ole kuitenkaan terveysväitteen tasolle todistettu, Linderborg kertoo.