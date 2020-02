Hanna karttoi hiilareita, treenasi ja popsi ”superfoodeja” – mutta unohti tärkeimmän: ”Keho meni entistä stressaantuneempaan tilaan”

Hyvinvointialan yrittäjä Hanna Antti-Poika jakaa uudessa kirjassaan neuvoja onnistuneeseen elämänmuutokseen.

Irtisanoutuminen, oma unelmien yritys Sports Lady, kymmenittäin valmennusasiakkaita ja liikuntatunteja. Sähäkkää somenäkyvyyttä.

Valmentaja, yrittäjä Hanna Antti-Poika oli päättänyt lähteä hyvinvointialalle.

Vauhtia kesti useamman vuoden, mutta lopulta Hanna ei enää voinutkaan itse hyvin.

– Työkuormani kasvoi liian suureksi. En enää palautunut, ja paino alkoi nousta. Lisäksi minulle puhkesi kilpirauhasen vajaatoiminta, 43-vuotias Hanna kertoo.

Helppoa ei ollut muutenkaan. Hanna erosi, ja eron jälkeen hänen äitinsä sairastui keuhkosyöpään ja menehtyi puolitoista vuotta sen jälkeen. Lupaavasti alkanut alanvaihto muuttui taisteluksi – sekä väsymystä että kiloja ja surua vastaan.

Vauhti oli silti kova myös yksityiselämässä.

– Halusin nähdä ystäviä, yritin olla eron jälkeen maailman paras äiti viettämällä paljon aikaa lapsen kanssa. Yritin hemmotella itseäni erilaisin hoidoin ja tein töiden lisäksi liikaa myös kivoja ja tärkeitä juttuja. Se mikä jäi tekemättä, oli lepääminen ja palautuminen. Surua on myös helppo juosta karkuun tekemällä mukavia asioita, näin ei joudu pysähtymään omien ajatusten äärelle. Sen olen tajunnut vasta jälkikäteen.

Hyvinvointi ei tarkoita vain fyysistä treeniä. Levolla ja mielellä on yhtä suuri merkitys, Hanna tietää.

Entistä kovempaa stressiä

Kun painoa alkoi tulla, Hanna lisäsi liikuntaa ja vähensi syömistä, erityisesti hiilihydraatteja. Liikunta oli juoksua ja raskasta punttitreeniä. Hän kokeili kaikkia mahdollisia dieettejä, söi vain ”puhdasta ruokaa” ja yritti erilaisten superfoodien ja lisäravinteiden avulla saada kehon toimimaan.

– Keho meni entistä stressaantuneempaan tilaan, Hanna kertoo.

Silloin, vuonna 2012, hän ei vielä ymmärtänyt unen, palautumisen ja kehonhuollon merkitystä.

Kuutisen vuotta sitten tapahtui jotain merkityksellistä: Hanna törmäsi Aki Hintsan Voittamisen anatomia -kirjaan ja aloitti pilates- sekä kehonhuolto-ohjaajan koulutukset. Hänelle alkoi kirkastua, kuinka isoa osaa palautuminen hyvinvoinnissa näytteleekään.

” Elämäntapamuutos saattaisi onnistua paremmin, jos asioita olisi pohdittu vähän perusteellisemmin. Kukaan ei tahallaan syö liikaa tai liiku liian vähän. Siihen on olemassa aina syy.

Käänteisessä järjestyksessä

Moni elämäntapamuutos saa alkunsa ruokavalion ja liikuntatottumusten muuttamisesta. Vähitellen, kropan muuttuessa alkavat kiinnostaa muutkin asiat, kuten uni ja mielen hyvinvointi, joiden avulla muutoksesta saa kestävämmän ja syvällisemmän.

Mitä jos tekisitkin asiat heti hieman toisenlaisessa, ”käänteisessä järjestyksessä”? Tätä Hanna ehdottaa uudessa kirjassaan Sinä onnistut (Readme.fi).

Käänteisellä järjestyksellä Hanna tarkoittaa sitä, että muutokseen ryhtyvä miettii jo alkuun syvemmin itseään ja elämäänsä. Sisäistää sen, että keho ja mieli ovat yhtä, ja että ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä asioita.

– Elämäntapamuutos saattaisi onnistua paremmin, jos asioita olisi pohdittu vähän perusteellisemmin. Kukaan ei tahallaan syö liikaa tai liiku liian vähän. Siihen on olemassa aina syy.

Esimerkiksi käy vaikka painonpudotus. Moni aloittaa dieetin, mutta ei ajattele sen pidemmälle. Pelkällä tahdonvoimalla saati kärvistelyllä ja kieltolistoilla ei kuitenkaan pitkälle mennä, mikäli haluaa pysyviä tuloksia. Tarvitaan tehokas strategia tai suunnitelma sekä ymmärrystä siitä, kuinka muutos kannattaa toteuttaa.

– Tarvitaan myös itsensä ymmärtämistä ja armollisuutta itseä kohtaan, Hanna muistuttaa.

Kun oppii ymmärtämään sekä itseään että mielen ja kehon yhteyttä, on helpompi noudattaa ruokavaliota ja tehdä liikkumisesta säännöllistä. Silloin muutoksetkin ovat pysyviä.

Tänä päivänä Hanna osaa arvostaa kehoaan.

”Aivan eri ihminen”

Hanna on kiitollinen kaikesta siitä, mitä hän on vuosien varrella oppinut ihmisen kehosta ja mielestä.

– Tällä hetkellä voin sanoa olevani fyysisesti parhaimmassa kunnossa ikinä elämäni aikana. Keho on vahva ja elastinen, ja jaksaa arjen haasteet. Se on tasapainossa ja levännyt ja tuntuu hyvälle. Mieli on iloinen, nauru on palannut elämään. ja osaan suhtautua itseeni armollisesti. Kuuntelen kehoani. Sairastan vähemmän ja kipuja ei ole. Henkisellä puolella voin sanoa olevani aivan eri ihminen kuin 10 vuotta sitten.

Asiat tapahtuvat meitä varten, eivät meille, Hanna uskoo.

Hän haluaa kirjallaan rohkaista ihmisiä toteuttamaan unelmiaan, voimaan paremmin ja tekemään omasta elämästään oman näköistä. Hanna inspiroi ihmisiä myös Sports Lady Instagram-tilillään.

– Hyvinvointi on niin paljon muutakin kuin upea kroppa ja kova kunto. Kaikki alkaa meistä sisältä.