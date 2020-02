Oletko sinäkin törmännyt ”ilmaniistäjään”? Kysyimme lääkäriltä, onko lenkkipolkujen ällöttävä tapa terveysriski

Nenäliina ei ole ulkoillessa aina lähettyvillä, ja silloin moni turvautuu nopeaan niistokonstiin. Onko siinä mitään järkeä?

Oletko sinäkin kohdannut ”ilmaniistäjän”? Sen tyypin, joka edelläsi pyöräillessään päättää pikaisesti tyhjentää nenässään kirnuavat räät matkan varrelle, sulkee sormella toisen sieraimensa ja töräyttää pientareelle.

Ilmaan niistämiseen törmää erityisesti vilkkailla lenkkipoluilla, laduilla ja muissa ulkoiluympäristöissä. Sikäli ymmärrettävää, että nenä tukossa tai räkää valuen on turhauttavaa urheilla.

Taustalla on luonnollinen, kaikille tuttu ilmiö. Räkää muodostuu tavallista runsaammin ulkona liikkuessa siksi, että ilma on kylmä ja kuiva. Se kuivattaa limakalvoja, minkä seurauksena liman eritys lisääntyy. Tapahtumaketjun tarkoituksena on huuhdella bakteerit pois nenästä, mutta lähinnä räkänähän se meille näyttäytyy.

Nenän toki voisi peittää liikunnan ajaksi, jotta limakalvot eivät pääsisi kuivumaan, mutta useimmille nenän pyyhkäisy ja ilmaniistely on vaivattomampi ratkaisu.

Tapa voisi olla verrattavissa syljeskelemiseen, joka pikaisen kyselykierroksen perusteella tuntuu vähentyneen – ehkä runsaan paheksunnan vuoksi. Rään töräytteleminen hallitsemattomasti ympäristöön ei kuulosta yhtään vähemmän ällöttävältä, hyvistä tavoista puhumattakaan.

”Eihän se kauhean siisti tapa ole”

Ilmaniistämisen voisi myös kuvitella saavan taudinaiheuttajat liikkeelle. Mitä sanoo asiantuntija?

– Ei se ulkona tietysti hirveästi haittaa, vaikka pisaroita voi lentää laajallekin. Ulkoilmassa se kuitenkin haihtuu aika nopeasti. Mutta eihän se kauhean siisti tapa ole, sanoo Terveystalon yleislääkärinä työskentelevä Toni Vänni.

Vännillä on itselläänkin kokemusta ilmaniistäjistä.

– Kerran olin kävelemässä kotoa töihin, kun eräs nuori herra päätti niistää siinä matkalla. Onhan se aivan vastenmielistä, hän nauraa.

– Infektioriski on varsin pieni, mutta kyllä paperi on kuitenkin siistimpi.

Ilmaniistämiseen saattaa Vännin mukaan liittyä myös riski niistäjälle itselleen. Tavallisesti nenäliina hillitsee puhalluksen voimaa jonkin verran, mutta jos liinaa ei ole, voi tyhjennyksen ilmanpaine aiheuttaa sisäisiä vaurioita. Tutkimuksissa rankan niistämisen on todettu vahingoittaneen esimerkiksi nielun limakalvoja ja korvaa.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Me Naisissa. Voit lukea sen täältä.

Lue myös:

Moni niistää tukkoisen nenän väärin – kirurgi kertoo, miten homma pitäisi oikeasti hoitaa

Flunssakausi on taas täällä – lääkäri kertoo keinot, joilla flunssaa voi ihan oikeasti ehkäistä

Näin koti kannattaa siivota flunssakaudella – Marttojen parhaat siivousniksit pöpöjen ehkäisyyn

Miksi ihmeessä miesten polkupyörissä on tanko, mutta naisten ei? Ikuisuuskysymykseen saatiin nyt vastaus