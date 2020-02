Pienillä muutoksilla jopa 8 kiloa rasvaa pois ruokavaliosta – katso helpot esimerkit

”Pieni määrä voita on ruokavalion kokonaisuuden kannalta aika merkityksetön juttu”, sanoo ravitsemusterapeutti Anette Palssa.

Kirnuvoita, perunoita, vihanneksia, jäätelöä... kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa paljasti hiljattain ruokavalionsa.

Kaikkiruokaisen Elomaan mustalla listalla on vain yksi asia: kevyttuotteet.

– Ostan rasvaisinta juustoa, koska kyllä siinä voileivässä pitää makua olla. Sitten vain katsotaan, ettei sitä laiteta liikaa leivän päälle, Elomaa sanoi.

Kevyttuotteissa on vähemmän energiaa, rasvaa tai sokeria kuin vastaavassa normituotteissa.

– Jokainen tehköön tavallaan. Jos kokee, että rasvan syöminen on itselle se juttu, niin kannattaa jatkaa. Toisaalta kun katsoo tutkimusta, runsas sokerin tai tyydyttyneen rasvan syöminen ei ole terveyden kannalta järkevää, joten miksi niitä ei voisi vähentää, sanoo laillistettu ravitsemusterapeutti Anette Palssa.

Mitähän se sisältää?

Joku saattaa pohtia, että onkohan kevyttuotteisiin lisätty jotakin ”haitallista”, kuten lisäaineita, rakenteeseen vaikuttavia sakeuttamisaineita tai vaikka väriä parantavia aineita.

– Harva on kuitenkaan perehtynyt paremmin siihen, mitä vaikka kevytjuusto sisältää.

Iso osa kevyttuotteista on yksinkertaisesti vain sellaisia, joissa on normituotetta vähemmän sokeria tai rasvaa. Se voi tosin vaikuttaa tuotteen muuhun ravintosisältöön.

– Kevytjuustoissa on itseasiassa enemmän proteiinia kun rasvaa on vähennetty.

Kevyttuotteita myös poistuu markkinoilta siksi, että niistä tulee ”normaaleja”.

– Esimerkiksi ennen jogurteissa näkyi ”30% vähemmän sokeria tai vähennetty sokeria” -merkintä, kunnes valmistaja vähensi kaikista jogurteista sokeria ja sitten siitä tuli uusi normaali, Palssa muistuttaa.

Kokonaisuus tärkein

Ruokavalio on aina kokonaisuus. Se ratkaisee.

– On kiinnostavaa, mitä muuta syödään kuin vaikka tässä tapauksessa kirnuvoita, ja toisaalta paljonko syödään. Rasvan laatuasioissa puhutaan usein suhteesta eli tyydyttyneen ja tyydyttymättömän rasvan suhteesta sekä riittävästä välttämättömien rasvahappojen saannista. Jos tykkää käyttää kirnuvoita, kannattaa käyttää myös kasvirasvoja kuten öljyjä ja pähkinöitä ja/tai kalaa.

Kasviöljyissä, pähkinöissä ja kalassa on hyvää, pehmeää eli tyydyttymätöntä rasvaa.

Suositusten mukaan rasvoista 2/3 tulisi olla pehmeää ja enintään 1/3 kovaa rasvaa. Tyydyttynyt eli kova rasva muun muassa suurentaa veren huonoa LDL-kolesterolia.

” Minusta hyvä ohjenuora on valita kevyttuote, jos maku ei kärsi ja kyseessä arkinen valinta. – Ravitsemusasiantuntija Patrik Borg

Laatu ja määrä

Suomalaiset saavat ruokavaliostaan edelleen varsin paljon kovaa rasvaa. Toisaalta rasvaa myös tarvitaan.

Terveellisempi pehmeä rasva sisältää ihmiselle välttämättömiä rasvahappoja. Siksi kovaa rasvaa kannattaa korvata pehmeällä.

Rasvankäyttöä pohtiessa laadun lisäksi myös määrä on hyvä huomioida.

– Rasvassa on reilusti energiaa, joten joskus sen vähentäminen on energiansaannin kannalta hyvä asia eli kohtuus kannattaa. Oma isoäitinikin käytti vain voita, ja se sama voipaketti säilyi pitkään, koska ei hän ollut koskaan tottunut käyttämään arvokasta ruoka-ainetta isoja määriä. On luonnollista, että pieni määrä voita on ruokavalion kokonaisuuden kannalta aika merkityksetön juttu.

Tutkimuksissa on havaittu, että voin itsenäiset vaikutukset kokonaisterveyteen saattavat olla joko neutraalit tai hiukan haitalliset.

”Jos maku ei kärsi ja valinta on arkinen”

Ravitsemusasiantuntija Patrik Borg on Palssan kanssa samoilla linjoilla. Kevyttuote voi olla hyvä valinta, mutta fiksu syöminen on monen tekijän summa.

– Ei kannata yleistää kevyttuotteita pahaksi ja toisinpäin. Ihmisiä ja makuja on moneen junaan. Minusta hyvä ohjenuora on valita kevyttuote, jos maku ei kärsi ja kyseessä arkinen valinta. Jos maku kärsii tai tuotetta käyttää vähän, niin eipä ole väliä onko kevyt tai ei.

Kevyttuotteissa on erojakin.

– Virvoitusjuomien suurkuluttajan kannattaa valita lightjuoma, jos ei aio vaihtaa veteen, joka on tietysti suositeltavin. Kevytsipsien valinta tavallisen sipsin sijaan taas lienee aivan merkityksetöntä ravitsemusnäkökulmasta. Heikko valinta pysyy heikkona.

Borg tunnistaa ilmiön, jossa ”luonnollisuutta” ja ”prosessoimattomuutta” ikään kuin romantisoidaan, kun taas kevyttuotteiden aineksia kauhistellaan.

– Voi koetaan terveelliseksi, sokeri makeutusaineita terveellisemmäksi. Näille ei kuitenkaan ole perusteita.