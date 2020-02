Tee koko kroppaa muokkaava treeni muutamalla kuntosalilaitteella – eron entiseen voi huomata jo muutamassa viikossa

Kuntosalilaitteita on helppo käyttää, ne on usein suunniteltu isoille lihasryhmille ja liikeradat ovat turvallisia, sanoo fysioterapeutti Veli-Matti Talonen.

Onko liikunta kenties unohtunut kokonaan, mutta kuntosali kiinnostaisi? Saleilta löytyvillä laitteilla pääsee hyvin alkuun.

Vapaisiin painoihin tarttuminen heti kättelyssä ei ole mitenkään pakollista, vaikka se voi vaikuttaakin trendikkäältä.

– Mielestäni harjoittelu- ja ruokailutrendien perässä juoksemisen sijasta kannattaa hieroa säännöllistä liikuntarutiinia, hyvää aamupala- ja lounasrytmiä. Mieti asiaa niin, että Näsijärven aallokossakin pääsee perille, kun soutaa suoraan. Jos soutaa joka trendin perään niin sitä mutkittelee, väsyy ja uppoaa, ”Sporttimestari”, fysioterapeutti Veli-Matti Talonen sanoo.

Talonen työskentelee Pohjola Sairaalassa ja UKK-instituutin Terve Urheilija -ohjelmassa.

– Jo jalkaprässi ja talja saattaa sytyttää taas sen kipinän liikkumiseen.

Liikunta vapauttaa aivoissa mielihyvän välittäjäaineita. Siitä puolestaan saa hyvää oloa.

– En ole ikinä kuullut että joku sanoisi että tulipa huono mieli kun kävin treenaamassa.

Laitteita helppo käyttää

Laitteilla harjoittelussa on puolensa.

– Niitä on helppo käyttää, ne on usein suunniteltu isoille lihasryhmille ja liikeradat ovat turvallisia. Selän asennon hallinta ja sen tarkkaileminen on laitteissa helppoa. Äkkiseltään funtsittuna laitteissa treenaaminen on tosi turvallista.

Talonen on suunnitellut harjoitusohjelman, joka sopii joka tasoiselle kuntoilijalle.

– Voit turvallisesti lähteä kokeilemaan, vaikka olisi vähän taukoakin alla. Muista, että kun hengästyt, hengityslihaksistokin vahvistuu.

” Jo muutamassa viikossa huomaa, kuinka palautuminen sarjojen välissä alkaa tuntua nopeammalta.

Tehokas lihaskuntoharjoitus

Alkulämmittely: 15 minuutin kävely kuntosalille, kuntopyörä tai soutua soutulaitteessa.

Jalkaprässi 1: Istu selkä tukevasti selkänojassa, jalat hartioiden levyisessä haara-asennossa. Työnnä jalat suoriksi, vältä yliojennusta, palaa takaisin lähtöasentoon. Tee 15–30 toistoa.

Jalkaprässi 2: Jalkaprässi: Istu selkä tukevasti selkänojassa, jalat hartioiden levyisessä haara-asennossa. Laskeudu 90 asteen kulmaan. Pidä polvet ja jalkaterät samassa linjassa. Tee 15–30 toistoa.

Jalkaprässi 3: Linjaa polvikulma 90 asteeseen. Nosta kantapäät irti alustasta ja ojenna nilkat. Paino siirtyy päkiöille. Palaa lähtöasentoon. Tee 15–30 toistoa.

Jalkaprässillä jalkoja saa vahvistettua monipuolisesti.

Jalkojen suoristaminen on yksi helppo prässiliike.

Alatalja: Pidä lähtöasennossa käsivarret suorina edessä. Ota hartioiden levyinen ote taljasta. Vedä talja suoraan kohti rintaa. Yritä vetää lapaluut yhteen siten, että niiden välissä pysyisi kolikko. Tee 15–30 toistoa.

Vedä soutaessa lavat yhteen. Jos salilla ei ole penkkiä, voit istua vaikka lattialla.

Ylätalja: Pidä lähtöasennossa käsivarret suorina ylhäällä. Leveä myötäote taljasta. Kallista vartaloa hallitusti taakse, samalla kun vedät taljan rintaan. Palaa takaisin lähtöasentoon. Tee 15–30 toistoa.

Ylätaljan lähtöasennossa kädet ovat ylhäällä suorina.

Tuo ylätalja kohti rintaa.

Hauiskääntö seisten taljassa: Laita kyynärpäät kiinni kylkiin, ota vastaote tangosta. Vedä kyynärpäät koukkuun ja palaa aloitusasentoon rauhallisesti. Tee 15–30 toistoa.

Hauiskääntö onnistuu näppärästi taljassa.

Ojentajat taljassa: Lähtöasennossa kyynärpäät ovat kiinni kyljissä, kädet ylhäällä. Ota hartioiden levyinen myötäote tangosta tai naruista. Ojenna kädet alas suoriksi. Palaa rauhallisesti alkuasentoon. Tee 15–30 toistoa.

Ojentajalihaksia voi vahvistaa vetoliikkeellä.

Ojenna kädet taljassa suoriksi.

Lankkupito: Älä päästä selkää notkolle! Pysy lankussa 3 x 20 sekuntia.

Lankku on keskivartalolle superliike!

Tee liikepatteri kahdesti viikossa, esimerkiksi tiistaina ja torstaina.

Huomaa ero palautumisessa

Sarjojen toistomäärät ovat suuntaa antavia. Tee siis oman tasosi mukaan niin, että sarjojen viimeiset toistot ovat vaativia, mutta pystyt tekemään ne puhtaalla tekniikalla ilman riuhtomista. Palauttele sarjojen välissä niin, että syke tasaantuu.

– Valitse paino siten, että jaksat tehdä hyvällä tekniikalla kaikki toistot. Pienellä painolla paljon toistoja. Lihaskestävyysharjoituksen ideana on opettaa lihasta palautumaan nopeammin.

Lihasta rasitetaan, sitten palautellaan ja rasitetaan uudestaan.

– Jo muutamassa viikossa huomaa, kuinka palautuminen sarjojen välissä alkaa tuntua nopeammalta.

Kysy tarvittaessa lisää treenineuvoja ammattilaiselta.