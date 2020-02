Luuletko, ettet ole luova? Olet väärässä – 3 tapaa lisätä luovuuttasi

Luovuudessa ei ole kyse mistään mystisestä taiteen tekemisen taidosta, todetaan uudessa kirjassa.

Heti kättelyssä tulee helpottava tieto: ei kerta kaikkiaan ole mahdollista, että et ole luova. Jokainen on luova ja mikä tahansa työ voi olla luovaa työtä. Näin sanovat Paavo Järvilehto ja Lauri Järvilehto: Pim! Olet luova (Tuuma) -kirjassaan.

Et voi olla ”ei-luova”, koska juuri luovuus tekee sinusta elävän ihmisen.

Jos epäilit, että et olisi luova, olet kenties määritellyt luovuuden hieman liian kapeasti.

– Luovuutta ei ole pelkästään kyky piirtää tai soittaa kitaraa, kirjoittaa näytelmiä tai kirjoja. Nämä kaikki vaativat toki luovuutta, mutta niin vaatii sekin, että teet vaikkapa kaupassa käynnistä hauskaa. Luovuutta on tapa nähdä maailma monesta eri kulmasta samanaikaisesti – nähdä vaihtoehtoja. Keksiä esineille useita eri käyttötarkoituksia. Saada ideoita ja toteuttaa niitä. Mennä eri reittiä kuin eilen, määrittelevät kirjailijat.

He lupaavat antaa teoksellaan vinkkejä luovuuden lisäämiseksi ja luovan työprosessin käynnistämiseksi.

Luovuus on käytännönläheistä

Luovuus on kirjailijoiden mukaan vaihtoehtojen näkemistä ja niihin tarttumista, kokeilemista, erehtymistä ja oppimista. Kyse ei siis ole mistään mystisestä taiteen tekemisen taidosta.

Luovuutta kannattaa ylläpitää jo siksi, että se tekee elämästä elävämpää.

– Pitämällä yllä luovaa intoa me säilytämme osan siitä, minkälaista oli olla pieni lapsi. Siis hyvässä mielessä – ei siinä, että ei ylety esineisiin tai että kymmenen kertaa päivässä joku iso olio päättää, mitä saat tai et saa tehdä. Luovuus on kivaa, koska se tekee tavallisesta arjesta kivempaa ja kiehtovampaa.

Luovuus on tekemistä.

Miten voisi oppia luovemmaksi?

– Jos haluat toimia luovasti, sinun pitää löytää itsestäsi jotain, mikä innostaa juuri sinua. Sinun pitää olla pelkäämättä sitä, ettet tiedä oikeaa vastausta ja olet todennäköisesti väärässä ja muutenkin kaikin puolin hassu, kirjailijat muotoilevat.

Luovasti toimivia ihmisiä yhdistää usein se, että he rakastavat sitä, minkä parissa he ovat luovia. Musiikkia, ruokaa ja kirjoja voi tosin tehdä luovasti tai epäluovasti, vain työnä tai sitten intohimona. Tämä voi vaikuttaa isostikin.

” Jos kirjoitat ilman intoa, ilman innostusta, ilman rakkautta, ilman hauskanpitoa, olet vain puolikas kirjailija. – Tieteiskirjailija Ray Bradbury

Haluatko kartoittaa mahdollisia uusia luovuuden polkuja? Voit tehdä sen esimerkiksi kutsumuskartan muunnelman avulla.

Kirjoita paperille allekkain kaikki sellainen tekeminen, joka on mielestäsi itsessään palkitsevaa: kirjoittaminen, juokseminen, keskusteleminen, moottoreiden huoltaminen, lenkkeily koiran kanssa ja niin edelleen. Mieti, missä listaamistasi asioista voit toteuttaa luovuuttasi.

Jos haluat olla luova esimerkiksi ruoanlaitossa, opiskele ja harjoittele sitä. Testaa eri juttuja ja harjoittele lisää.

3 vinkkiä luovuuden lisäämiseksi

Tee asioita. Silloinkin kun tuntuu hankalalta, jatka tekemistä. Jos et tee mitään, mitään ei tapahdu. Sano kyllä! Kyllä-sana aukaisee oven, jonka taakse et muuten näkisi. Se aloittaa jotain uutta, auttaa heittäytymään tuntemattomaan ja antautumaan mielikuvituksen maailmaan. Varasta kuin taiteilija. Kaikki luova työ koostuu remixeistä. Kun erilaiset ideat pääsevät nauttimaan toistensa seurasta, lopputuloksena on kiinnostava kokonaisuus.