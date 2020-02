Sauna ei olekaan ihmekonsti palautumiseen – kova saunominen saattaa olla jopa stressi keholle

Lyhyt saunominen tai saunan matala lämpötila saattaa vaikuttaa myönteisesti palautumiseen.

Jos sauna, viina tai terva ei auta… Kyllä, saunaa on perinteisesti tarjottu lääkkeeksi vaivaan jos toiseenkin ja sen on uskottu tehostavan palautumista rankasta treenistä tai fyysisestä työrupeamasta. Tuore tutkimus kuitenkin osoittaa, että erityisesti rankempi saunominen saattaa hidastaa palautumista ja haitata suorituskykyä jopa 24 tunnin ajan.

Miten 30 minuutin saunominen vaikuttaa 24 tunnin päästä?

Tutkijat selvittivät hiljattain, miten 30 minuutin saunominen vaikuttaa palautumiseen kestävyys- ja voimaharjoittelusta. 27 miestä teki sarjan voimatestejä eri tilanteissa. Joko pelkästään saunomalla 30 minuuttia, tai saunomalla yhteensä 30 minuuttia joko voimaharjoituksen, kestävyysharjoituksen tai yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoituksen päälle. Saunassa oli lämpöä 70 astetta, ja 10 minuutin saunomisen jälkeen pidettiin minuutin vilvoittelutauko.

Saunominen pelkän voimaharjoituksen jälkeen vaikutti palautumiseen kaikkein voimakkaammin ja oli selkeästi kovin kokonaisstressi keholle. Kova saunominen näyttää hidastavan palautumista ja olevan erillinen stressi keholle – ei palautumista edistävä asia. Voimaharjoituksen ja saunomisen jälkeen voimatasot olivat selkeästi lähtötasoa alempana vielä 24 tuntia harjoituksen ja saunan jälkeen. Vielä mielenkiintoisempaa oli, että pelkän 30 minuutin saunomisen jälkeen voimasuorituskyky oli heikentynyt vielä 24 tuntia saunomisen jälkeen.

Pidempi saunominen siis saattaa olla palauttavan nautinnon sijasta stressori eli stressiä aiheuttava tekijä keholle. Pelkkä saunominen vaikutti erityisesti jalkaprässin tulokseen. Se oli keskimäärin 4,1 prosenttia matalammalla tasolla 24 tuntia saunomisen jälkeen. Saunominen vaikutti vähemmän staattisen penkkipunnerruksen tulokseen. Penkkipunnerrustulos oli 1,4 prosenttia lähtötasoa matalampi 24 tuntia saunomisen jälkeen.

Rankempi saunominen on keholle stressin aiheuttaja, ja se saattaa pudottaa voimasuorituskykyä jopa vuorokaudeksi.

Entä hieman maltillisempi saunominen?

Tutkijat päättelivät, että maltillisempien, 5–20 minuutin saunatuokioiden vaikutusta palautumiseen pitää tutkia lisää. Voi olla, että pitkä saunominen ja runsas hikoilu vaikuttavat palautumiseen negatiivisesti, mutta lyhyemmällä tai matalamman lämpötilan saunomisella voi olla positiivisia vaikutuksia palautumiseen.

Näin hyödynnät tietoa:

Jos haluat palautua treenistäsi mahdollisimman nopeasti, vältä pitkää saunomista treenin jälkeen – erityisesti napakamman voimaharjoituksen jälkeen. Lyhyt saunatuokio saattaa edistää palautumista, mutta saunominen pitkän kaavan mukaan todennäköisesti hidastaa palautumistasi.

Jos sinulla on tiedossa todella tiukka ja tärkeä harjoitus tai osallistut vaikkapa johonkin puolimaratonin tai hiihtotapahtuman kaltaiseen koitokseen, vältä kovempaa ja pidempää saunomista vähintään 24 tuntia ennen treeniä tai tapahtumaa. Näin olet todennäköisesti parhaassa iskussa!

Lähde:

Rissanen ym. 2020. Acute Neuromuscular and Hormonal Responses to Different Exercise Loadings Followed by a Sauna. Journal of strength and conditioning research. February 2020 – Volume 34 – Issue 2 – p 313-322.