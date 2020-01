”Olen ihan yksin keskellä tyhjyyttä” – suomalaiset kertovat avoimesti, miltä masennus tuntuu

Masennuksen kokeneet suunnittelivat itse laajan verkkokurssin.

– Yksi aamu en vaan päässyt ylös sängystä, kertoo Esko, 36.

– Pää on vain sumuinen ja kaoottinen. Kaikki on huonosti ja sattuu. Ei näe tulevaan eikä eteenpäin eikä oikein mihinkään, kuvailee Elias, 22.

– Olen ihan yksin keskellä tyhjyyttä, sanoo Lyyra, 23.

Tältä masennus voi tuntua, näin se voi vaikuttaa elämään.

Kuvailut löytyvät uudenlaisesta verkkokurssista, jonka Mielenterveyden keskusliitto avaa torstaina. Kurssi on suunnattu masennukseen sairastuneille, heidän läheisilleen ja ammattilaisille. Kurssin ovat suunnitelleet ja tuottaneet masennuksen itse kokeneet ihmiset.

”Masennus kuin ikisade?” -kurssi kertoo miltä masennus näyttää ja tuntuu siihen sairastuneen näkökulmasta. Ilmaisukanavia ovat muun muassa tekstit, kuvat, videot, podcastit ja musiikki. Kurssi sisältää myös testejä ja käytännön neuvoja masentuneille.

Kurssin nimi juontaa juurensa masennukseen sairastuneiden itse käyttämistä kielikuvista: ”Musta möykky mahassa. Ikisade. Kuin betonipaaden alla makaisi.”

Kaikille avoimen ja ilmaisen kurssiaineiston ovat tuottaneet 13–90-vuotiaat masennuksen sairastaneet ihmiset eri puolilta Suomea. Heitä on 150.

Miltä masennus näyttää? Lyyran piirros.

Masennus kuin ikisade.

Monta tapaa kokea

– Semmoinen harmaa pimeys laskeutui, luonnehtii Heli kurssivideolla tuntemuksiaan.

Yksi kuvaa masennusta lamaantumisena, toinen pimeytenä, kolmas piirtää sen happamaksi sitruunaksi.

Masennusoireiden kirjokin on moninainen. Tämä voi olla yksi syy siihen, miksi ulkopuolisten voi olla vaikea ymmärtää masentunutta. Nyky-yhteiskuntakin arvottaa jaksamisen ja pärjäämisen sekä oma-aloitteisuuden korkealle.

– Ei ymmärretä, että masentunut ei vain voi ottaa itseään niskasta kiinni, ryhdistäytyä ja lähteä lenkille, sanoo kokemuskehittäjä Päivi Rissanen Mielenterveyden keskusliitosta.

Rissanen on itsekin sairastanut masennuksen. Hän tietää, että masentunut saattaa itsekin syyllistää olosta itseään.

– Silloinkin kun jouduin jäämään sairauslomalle ajattelin, että olen vain laiska enkä viitsi.

Samankaltaisista kokemuksista on kertonut myös suosittu bloggajaa Jenni Rotonen.

– Vielä silloin, kun sain diagnoosin, en meinannut uskoa, että juuri minä voisin masentua. Väänsin vastaan jopa lääkärille. Tuntui vaikealta hyväksyä, että en yhtäkkiä en enää pärjääkään, Rotonen sanoi jutussamme.

Esko ei alkuun itsekään ymmärtänyt, miksi hän ei enää päässyt ylös sängystä. Elämän puitteet, koti, perhe ja työ olivat kunnossa.

”Hyvän hoidon piiriin vaikea päästä”

Masennuksesta toipuminen on yksilöllistä. Joku saa isoimman avun ammattilaiselta, joku vertaistuesta.

– Suomessa on hyvää masennuksen hoitoa, mutta keskeinen ongelma on, että hyvän hoidon piiriin on vaikea päästä. Perusongelmat ovat rakenteellisia, sanoo Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka.

Masennusta ei hänen mukaansa osata diagnosoida ajoissa.

– Terveyskeskuksissa lääkärien asiantuntemuksessa on puutteita ja aikaa per potilas usein liian vähän. Lisäksi nykyisen järjestelmän polku hoidon piiriin, kuten psykoterapiaan, on liian pitkä ja hankala.

Terapiatakuu-kansalaisaloite on Sydänmaanlakan mielestä askel oikeaan suuntaan. Aloitteen tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa mielenterveysapuun pääsyä.

– Asiakkaan avuntarpeeseen tulee tarttua välittömästi ja hänet tulee ohjata nopeasti tarvitsemansa hoidon piirin, esimerkiksi erilaisiin keskustelu- ja muihin psykososiaalisiin hoitoihin. Terapiatakuun toteuttamiseksi puolestaan tarvitaan rakenteellinen muutos. Käytännössä erikoissairaanhoidosta pitäisi siirtää resursseja perusterveydenhuollon vastaanotoille, jolloin akuuttiin avuntarpeeseen pystyttäisiin vastaamaan nopeasti ja tehokkaasti. Pitkällä tähtäyksellä tämä vähentäisi myös erikoissairaanhoidon tarvetta ja kustannuksia.

” Heti kun vähänkin epäilet, että kyse voisi olla masennuksesta, kannattaa hakea apua. – Olavi Sydänmaanlakka

Haastavat kaksoisdiagnoosit

Kurssilla puhutaan myös kaksoisdiagnooseista. Silloin masennukseen yhdistyy esimeriksi päihdeongelma tai syömishäiriö muita ongelmia kuten kroonista kipua tai oppimisvaikeuksia. Rissasen käsityksen mukaan kaksoisdiagnoosit eivät ole harvinaisia.

– Jos on kroonista kipua, vetäähän se mielen matalaksi.

Joku taas saattaa alkaa lievittää masennustaan päihteillä.

Kaksoisdiagnooseihin on erityisen vaikeaa saada kokonaisvaltaista hoitoa.

– Hoitojärjestelmä on vuosikymmenet rakennettu tarjoamaan erilliset hoitopaikat ja -ketjut esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmille. Tämä estää hoitamasta ihmistä kokonaisuutena, mikä taas on tehokkainta, Sydänmaanlakka sanoo.

Järjestelmän kehittämiseksi tähän suuntaan tarvittaisiin hänen mielestään palvelumuotoilua.

– Kokeiluja ja positiivisia tuloksia tästä jo on eri puolilta Suomea. Kyse on siis jälleen järjestelmän rakenteista. Toivottavasti soteuudistus niputtaa palveluja tavalla, joka palvelee ihmistä kokonaisuutena. Toki myös hoitohenkilöstöä tulee edelleen kouluttaa kaksoisdiagnooseista.

”Olen arvoton ja sitten se meni siihen, että ajattelin, että minun olisi vain parempi kuolla,” Lyyra sanoo.

Pienin askelin

Kurssilla mukana olevia yhdistää muun muassa se, että ensimmäiset toivon pilkahdukset ovat auttaneet jaksamaan matkaa eteenpäin.

– Esimerkiksi ensimmäinen kerta kun on huomannut nauttivansa taas jostain tai on tapahtunut jotain muuta pientä hyvää, josta on saanut taas voimia, Päivi Rissanen sanoo.

Rissasen yksi oma oivallus oli se, että itselle kannattaa asettaa sopivan pieniä välitavoitteita.

– Jos ei jaksa nousta sängystä, voi asettaa tavoitteeksi sen, että nousee ja kävelee vaikka ulko-ovelle.

Tai nousee sen verran, että pesee hampaat.

– Minun tavoitteeni oli yhdessä vaiheessa se, että käyn lähikaupassa.

Itselle kannattaa antaa myös aikaa.

– Mutta matkan ajankin voi elää mielekästä elämää, Rissanen muistuttaa.

Masennukseen liittyy vielä turhaa häpeää.

Tunnista masennus

Masentuneen voi itsekin olla vaikea tunnistaa masennustaan.

Paras ohje on Olavi Sydänmaanlakan mukaan tämä: heti kun vähänkin epäilet, että kyse voisi olla masennuksesta, kannattaa hakea apua.

– Turhia käyntejä ei tässä mielessä ole, ja mieluummin kannattaa olla liikkeellä liian aikaisin kuin liian myöhään. Kun hakee apua ajoissa, ongelman hoitamiseen saattaa riittää jopa vain se yksi käynti, Sydänmaanlakka sanoo.

Masennusta sairastaa Mielenterveyden keskusliiton mukaan noin 275 000–385 000 suomalaista. Jokaisen on mahdollista toipua.

– Silloinkin kun tuntuu, että tämä ei koskaan lopu vaan elää ikuista painajaista, toivoa on. Et ole yksin, Päivi Rissanen sanoo.