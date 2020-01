Syötkö kasvikset oikein? Vältä kasvisruokavalion yleisimmät sudenkuopat

Jokaisessa ateriassa on hyvä olla jokin proteiininlähde kuten palkokasveja, täysjyväviljoja sekä hyvää rasvaa.

Huolehdi ravintoaineiden saannistaan. Punainen liha on keskeinen raudanlähde, joten huomioi siitä luopuminen. Täysjyväviljat ja palkokasvit paikkaavat vajetta, mutta niitä pitää nauttia suhteessa reilummin. Ota tarvittaessa rautalisää.

Toinen kasvissyöjällä herkästi paitsioon jäävä aine on jodi. Sitä saa etenkin maitotuotteista, kananmunasta, kalasta ja jodioidusta pöytäsuolasta. Ratkaisu voi löytyä jodioiduista kaurajuomista ja -jogurteista sekä merilevästä. Levien kanssa on kuitenkin oltava tarkkana, sillä tietyissä levälaaduissa jodia voi olla jopa vaarallisen paljon. Sushissa yleisesti käytettävän norin sekä dulselevän käyttö on turvallista.