Vain vartti riittää! Annan pikatreenillä kunto kohoaa ja rasva palaa – helppo pikajumppa aloittelijalle

Pienemmälläkin ajalla ja vaivalla voi pysyä hyvässä kunnossa.

Jo vartti riittää, jotta nuutunut olo väistyy. Energinen ja hyvä olo astuu tilalle!

Näin kuuluu bloggaaja, tietokirjailija Anna Saivosalmen myyntipuhe lyhyille, vartin kestäville treeneille.

– Lyhytkin treeni virkistää kehoa ja mieltä ja tuo virtaa arkeen. Tämä on suurin syy, miksi itse suosin lyhyitä treenejä: saan lisätunteja ja energiaa päiviini. Jo lyhyenkin treenin myötä saan olon, että olen tehnyt jotain suurta oman hyvinvointini eteen, nelikymppinen Saivosalmi sanoo.

Edes kotoa ei tarvitse välttämättä lähteä.

– Kun lyhyistä treeneistä tulee säännöllinen osa elämää, kertyy liikettä pitkällä aikavälillä kuin huomaamatta, kuitenkin paljon.

”Olen vakuuttunut”

Tiukassa tuntuu yhä olevan uskomus siitä, että jokaisen liikuntahetken pitäisi kestää pitkään. Vähintään kolmea varttia ei esimerkiksi vaadita, jotta liikunnasta olisi hyötyä terveyden kannalta tai painoa pudottaessa.

– Itsekin ajattelin pitkään, että treenien parissa pitää viettää tunteja. Tärkeämpää on kuitenkin se, mitä tekee ja miten tekee. Lyhyessäkin ajassa on mahdollista tehdä treeni, josta on hyötyä ja joka tuo tuloksia.

Lyhyitä liikuntahetkiä on helpompi ripotella vaikka pitkin päivää, jos aika on tiukoilla eikä arki anna myöden pitkille harjoituksille. Sellaisessa tilanteessa Saivosalmi oli itsekin silloin, kun hän alkoi tehdä lyhyitä treenejä.

– Muuhun ei ollut aikaa. Ja vaikka aikaa on tällä hetkellä enemmän kun lapset ovat isompia, teen pikatreenejä edelleen. Olen vakuuttunut niiden myönteisistä vaikutuksista.

”On ihanaa olla tavallinen, normaalipainoinen ja keski-ikäinen nainen”, Anna Saivosalmi sanoo kirjassaan. Hän soisi kaikkien vapautuvan turhista ulkonäköpaineista.

Yhdistä ja suunnittele!

Nykyisin Saivosalmi tekee noin kolme pikatreeniä viikossa.

– Esimerkiksi yksi core/keskivartalotreeni, yksi lihaskuntoharjoitus ylä- ja/tai alavartalolle vaikkapa kahvakuulalla sekä yksi toiminnallinen, korkean intensiteetin treeni, joka nostaa sykkeitä ja kuluttaa energiaa vielä pitkään harjoituksen jälkeenkin. Suunnittelen aina treenin etukäteen, jotta se tulee myös tehtyä alusta loppuun, enkä ala puuhata jotain muuta kesken kaiken.

Suunnitelmaan kuuluvat esimerkiksi tietyt kierrosmäärät ja toistot sekä liikkeet. Saivosalmi suosii koko kroppaa kehittäviä liikkeitä, kuten kyykkyjä ja punnerruksia.

Saivosalmi uskoo, että kestävyystreenin, kuten juoksun yhdistäminen lihaskuntoharjoitteluun on tehokkainta. Silloin kroppa kiinteytyy, lihasmassa kasvaa ja kunto kohenee. Ja painokin pysyy paremmin hallinnassa.

Arkiaktiivisuuskin arvossaan

Arkiliikuntakin on tärkeää.

– Pienillä valinnoilla kuten vähentämällä auton käyttöä tai tauottamalla työpäivää voi lisätä liikettä huomattavasti.

Kokeilemalla, etsimällä ja välillä erehtymälläkin jokainen voi löytää itselleen mielekkään tavan liikkua. Lisävinkkejä löytyy Saivosalmen uudesta kirjasta Vartti riittää (Tammi).

Helppo kiertoharjoittelu aloittelijalle

Tee jokaista liikettä 30 sekuntia, lepää sitten 30 sekuntia. Kun olet käynyt liikkeet kerran läpi, pidä minuutin tauko.

1. Kyykky

Seiso haara-asennossa.

Tuo takapuolta taaksepäin kuin istuisit tuolille. Jousta reilusti polvista.

Voit tuoda polvet 90 asteen kulmaan.

Palaa alkuasentoon.

2. Punnerrus polvivedolla

Asetu lankkuasentoon. Koukista kyynärnivelestä niin, että kyynärpäät osoittavat viistosti taaksepäin. Pidä keskivartalo tiukkana.

Tuo rintaa alustaa kohti ja punnerra takaisin alkuasentoon.

Tee kaksi punnerrusta ja vedä sen jälkeen polvia kuusi kertaa kohti rintaa. Jatka taas punnerruksilla.

Voit helpottaa liikettä tuomalla polvet punnerruksissa maahan.

3. Askelkyykky

Aseta toinen jalka vartalon eteen ja toinen taakse.

Koukista polvesta ja kyykkää alas niin, että polvikulma on 90 astetta. Palaa ylös.

Tee yksi työosuus ensin toiselle puolelle ja vaihda sitten jalat.

4. Vatsat

Istu ja nosta jalkoja hieman ylöspäin. Laske yläkroppa takaviistoon.

Kierrä ylävartaloa puolelta toiselle.

Tee yhteensä kolme kierrosta!