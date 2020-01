Miksi tapaamisia on nykyään niin vaikea sopia? Suomalaiset kertovat nyt painavimmat syyt

Oletko sinäkin huomannut, että ystävien kanssa on nykyään vaikea sopia treffejä? Älä kuitenkaan katkaise välejä kaveriin ihan heti: syynä ei välttämättä olekaan välinpitämättömyys.

Monella meistä on vähintään joku tuttu, jonka kanssa tapaamisen sopiminen tuntuu enemmän tai vähemmän vaikealta. Joko treffien iskeminen kalenteriin on mahdotonta ehkäilyä, tai sitten kaveri peruu sovitut tapaamiset aina viime hetkellä. Mikä siinä on, että tapaamisen sopimisesta on tullut niin vaikeaa?

Samaa kysymystä pohti taannoin kolumnissaan Me Naisten toimittaja Anna Wilkman. Hänen mielestään vaikeus sopia ihan yksinkertaisia kahvitreffejä kertoo toiselle ihmiselle karun viestin: hän ei ole sinulle tärkeä.

– Facebook-tapahtumien halvattu ehkä-vaihtoehto on juurtunut ihmisten mieliin myös elävässä elämässä. Ihmiset roikkuvat ehkä-tilassa aivan viime hetkiin saakka. Kattellaan sitä lounasta sitten lähempänä! Palaillaan asiaan! Tällaisiin viesteihin kiteytyy kuitenkin vaatimus siitä, että toinen pitää kalenteriaan varattuna ilman mitään takuita tapaamisen toteutumisesta, Wilkman kirjoitti.

Moni Me Naisten jutun lukenut tunnisti ilmiön – niin muissa kuin itsessäänkin.

– Muistan vieläkin yhden tapauksen, josta on varmaan jo viisi vuotta. Entinen kaveri laittoi tylsistyneenä Facebookiin päivityksen, että haluaa lapsensa kanssa seuraa. Pyysin viestillä heitä kylään, vastaus oli: ”Voidaan tulla, jos ei ole parempaa tekemistä”. Ei olla tuon jälkeen oltu tekemisissä, eräs Me Naisten lukija kommentoi.

Syynä FOMO – vai ehkä kuitenkin jotain muuta?

Kolumnissaan Wilkman totesi, että monia sopimisten kanssa vatvovia tuntuu vaivaavan niin sanottu paitsi jäämisen pelko eli FOMO (fear of missing out).

– Moni venyttää sitoutumistaan illanviettoihin tai lenkkiseuraksi viime tinkaan siltä varalta, että ilmaantuisi jotain vielä kiinnostavampaa.

Osa Me Naisten seuraajista totesi, että Wilkmanin kirjoituksessa on vinha perä ja että se kuvaa hyvin nykyaikaa.

Osassa kolumni kuitenkin herätti voimakkaita tunteita ja vastareaktion: treffien sopimisen vaikeuteen saattaa olla aivan pätevä syy, jota pitäisi yhtä lailla ymmärtää. Heidän mukaansa taustalla voi olla paljon muutakin kuin pelkkää sitoutumisen pelkoa: uupumusta, kiirettä, väsymystä, ahdistusta tai jokin sairaus.

– Omalla kohdallani kyse on uupumuksesta. Nykyajan työelämä (hoitoala) on niin vaativaa, etten voi sopia enää mitään menoa. En voi tietää, onko voimia nähdä ystäviä. On toki surullista että karsin jopa mukavista asioista, kuten ystävien tapaamisesta tai teatteri-illasta, mutta kun vaan on niin totaalisen loppu, nimimerkki Maija1212 kommentoi.

Useampi kommentoija kertoi, ettei halua sopia tapaamisia edes ystävien kanssa, koska arki on niin hektistä ja väsyttävää.

– Kysymys ei ole sitoutumispelosta tai siitä, etteivät ystäväni olisi tärkeitä, vaan en koe, että saan hommia hoidettua ja siksi ahdistaa lisätä ”pakollinen” sovittu meno tulevaan, eräs vastaaja kertoo.

Aina ei ole helppoa sanoa suoraan

Ihmisellä voi siis olla monenlaisia syitä siihen, miksi tapaamisen sopiminen tuntuu hankalalta. Mutta jos syy ehkä-vastauksiin löytyy hankalasta elämäntilanteesta, miksi sitä ei voi sanoa suoraan?

Tätä pohtivat myös Me Naisten lukijat.

– Mikä siinä on niin vaikeaa nykyihmisille? Kaiken tämän teknologian keskellä tuntuu välillä mahdottomalta löytää perus huomaavaisuutta muita kohtaan. Ja minun mielestäni se kertoo siitä, että se toinen ei ole tarpeeksi tärkeä, että otettaisiin huomioon hänen tunteensa, nimimerkki Opiskelijaäippä totesi ja jatkoi:

– Ymmärrän, että väsyttää, minä todella ymmärrän, mutta mietittekö, miltä siitä toisesta ihmisestä tuntuu roikkua siellä epävarmana? Miten raskasta se on? Varsinkin, jos se osuu kohdalle toistuvasti.

Jotkut vastaajista totesivat, että oman tilanteen selittely kerta toisensa jälkeen ei houkuttele. Joskus epämääräinen ”ehkä” on yksinkertaisesti helpompi sanoa kuin alkaa puida omaa elämäntilannettaan toiselle.

Joskus kyse voi olla myös siitä, ettei tapaamisen kanssa vatuloija ymmärrä oman käytöksensä loukkaavan toista. Nimimerkki Erilaisuudesta muistutti, ettei toisen erikoisesta käytöksestä välttämättä kannata vetää kovinkaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

– Ihmisillä on todella lukemattomia hyviä syitä tällaiseen(kin) vastaukseen. Kyse voi tosiaan olla myös siitä välinpitämättömyydestä joissain tapauksissa, mutta silloinkin olisi hyvä keskustella asia halki ennen pikapäätelmiä. Jos ystävä viittaa vaikeaan elämäntilanteeseen, usko häntä, hän kirjoittaa.

Miksi ohareiden tekemisesta on tullut yhä helpompaa? Miten pitäisi toimia, jos kaverin jatkuvat oharit ärsyttävät? Asiantuntijat vastaavat kysymykseen Me Naisten alkuperäisessä jutussa.

