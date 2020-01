Muunsukupuolinen Kuu, 25: ”Ihastuin sukupuoleen katsomatta jo ala-asteikäisenä”

Kuu toivoo ihmisten ymmärtävän, että sukupuoli-identiteetti on jokaisella erilainen, ja että ulkomuodosta sitä ei voi päätellä.

Muiden mielestä teini-ikäinen Kuu oli aika erikoinen tapaus. Ensinnäkin hän harrasti maskeeraamista – ja sellaiseen malliin, joka ei varsinaisesti osunut ajan trendeihin.

– Meikkigurut ja Instagramit olivat vielä aivan tuntematon juttu, eikä kukaan oikeastaan harrastanut meikkaamista somen välityksellä. Suomessa oli todella kireäpipoista porukkaa sen suhteen, paljonko meikkiä on ”liikaa”. Oma tyylini yliampuvilla räikeillä väreillä ja peruukeilla ei tosiaankaan vastannut tätä elovenaihannetta, Kuu, 25, sanoo.

Muiden kommentit olivat ilkeitäkin, mutta Kuu päätti jatkaa harrastustaan.

– Olen todellakin sitä mieltä, että meikkaaminen ja maskeeraaminen ei ole vain naisten juttu, vaan kaikkien sukupuolten edustajat saavat nauttia siitä ihan yhtä lailla. Myöskään hiukset, vaatteet tai muut ulkopuoliset tekijät eivät määrittele kenenkään sukupuolta.

Kuu on muunsukupuolinen ja panseksuaali.

– Lapsena en itse edes ymmärtänyt, mistä oikein on kyse, kun vaatteet, lelut ja jopa harrastukset oli luokiteltu pojille tai tytöille. Ihastuin myös sukupuoleen katsomatta jo ala-aste ikäisenä. Perheelleni en asiasta paljoa puhunut jännityksen takia, mutta uskon, että sen kyllä näki päällepäin.

Kuu kuitenkin tiesi sen, että hän ei ole hetero.

– Luulen, että ensimmäinen ihastuksenikin oli tyttö. Muunsukupuolisuudesta en osannut sanoa ennen myöhäistä teini-ikää. Olin aina kuvaillut itseäni ”androgyyniksi”, kun en osannut selittää sitä paremmin. Mutta nykyään aikuisena termi muunsukupuolinen tuntuu paremmalta ja osuvammalta.

Meteliä tyttöystävistä

Yläasteella sukupuoliin ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat alkoivat selkiytyä.

– Ymmärsin, että koen sukupuolidysforiaa, ja että minulla ei juurikaan ole sopivaa lokeroa niin sukupuolen kuin seksuaalisen suuntautumisenkaan puolesta. Tämä tietenkin aiheutti valtavaa hämmennystä, niin minussa itsessäni kuin ihmisissä ympärilläni.

Sukupuolidysforia tarkoittaa Seta ry:n sanaston mukaan ”sukupuoliristiriidan aiheuttamaa kokonaisvaltaista pahan olon tunnetta.”

– Myös teini-ikäisenä tapailemani tyttöystävät aiheuttivat aikamoisen metelin koulussa, jossa homous oli tabu, ja siitä pilkattiin, Kuu kertoo.

Jäävuoren huippu oli se kun Kuu ajeli päänsä kaljuksi.

– Silloin asiasta nousi hirveä meteli. Ihmiset järkyttyivät naurettavan paljon hiuksistani. Onneksi nykyään näky on jo miltei normaali, eikä siitä jakseta pitää samanlaista meteliä.

Kuun tyyli on sen sijaan ollut kommenttien kohde jo vuosia.

– Tuntuu arkipäiväiseltä, että joku tokaisee kuinka inhottavalta näytän tai kuinka paljon paremmalta näyttäisin ilman kaikkea ylimääräistä. Minulle maskeeraus on kuitenkin taiteen muoto, ja kaikenlaisen taiteen kritisointi on luonnollista. Ihmiset vain tuppaavat unohtamaan varsinkin netissä että ruudun takana on toinenkin oikea ihminen.

Tieto ja vertaistuki tarpeen

Muunsukupuolinen ei koe olevansa vain mies tai nainen vaan joko sekoitus molempia tai jotain aivan muuta. Panseksuaalisuus puolestaan tarkoittaa ihmistä, joka kokee vetoa toiseen ihmiseen hänen sukupuoltaan katsomatta.

– Muunsukupuolisuus ei siis ole sukupuolen vaihtamista mielen mukaan eikä muunsukupuolisuus tarkoita ehdottomasti jotakin yhtä samaa käsitettä. Todellisuudessa muunsukupuolisuus on vain termi ihmiselle, joka ei sovi tai tunne kuuluvansa vain toiseen binääriseen sukupuoleen kahdesta, (mies tai nainen). On myös paljon ihmisiä, jotka eivät edes tunne olevansa mitään sukupuolta, Kuu määrittelee.

Kuuta risoo se, että muunsukupuolisuutta on joissain keskusteluissa käsitelty ”mielenterveysongelmana” tai ”kuviteltuna juttuna”.

– Tosiasiassa monet muunsukupuoliset eivät koe minkäänlaisia tällaisia ongelmia elämänsä aikana identiteettinsä takia, ja osa muunsukupuolisista todella tarvitsee fyysistä hoitoa sukupuolidysforian poistamiseksi, Kuu uskoo.

Hoitokeinoja voivat olla esimerkiksi hormonaalinen hoito, rintakirurgia ja laserhoito.

– Näistä asioista en osannut edes etsiä tietoa lapsena, ja todellakaan mikään dysforian tuntemuksista ei ollut kuviteltu juttu, vaikka se pään sisällä tapahtuukin. Myöhemmin aikuisella iällä olen hakeutunut sukupuoli-identiteettiä koskeviin tutkimuksiin, mutta pelkästään hoitoon hakeutuminen ja pääseminen on jo todella vaikeaa. Toivon, että tulevaisuudessa myös nuoret osaisivat etsiä tietoa ja vertaistukea aiheesta, etteivät he jää yksin hämmentyneenä miettimään asiaa.

Hyväksytty sellaisena kuin on

Vaikka alussa myrskysi, Kuu on löytänyt paljon tukea internetistä. Hän on ylpeä siitä, että voi inspiroida ja auttaa ihmisiä hyväksymään itsensä. Kuun Rose Shock Instagram-tilillä on yli 190 000 seuraajaa.

– Seuraajani ovat jo vuosien ajan tukeneet minua matkallani, ja odottelevat ruudun takana aina uusia kuvia. Olen myös saanut paljon tukea heiltä sukupuolivähemmistöjen asioissa. On tuntunut hyvältä saada viestejä joltain, joka jakaa samoja tuntemuksia tai auttaa jotakuta, joka ei oikein ole uskaltautunut kertomaan omista tunteistaan kenellekään.

Myös ystäväpiirin ja kumppanin löytäminen on ollut äärimmäisen tärkeää.

– Kun ympärillä on ihmisiä, jotka hyväksyvät sinut sellaisena kuin olet, elämä helpottuu huomattavasti. Jos joku lähipiirissäsi ei osaa hyväksyä identiteettiäsi tai ulkonäköäsi, tulee suhteesta todella raskas ja joudut olemaan rooli päällä koko ajan. Lopulta tajuaa, ettei sellaisten ihmisten kanssa kannata, eikä tarvitsekaan viettää aikaa.