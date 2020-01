Vihdoin eroon ikävistä tavoista ja paremmat tilalle? Näin saat aikaan muutoksen, joka pysyy

Näin saat aikaan muutoksen, joka pysyy, lupaa uusi kirja.

Uusi vuosi on elämänmuutosten aloittamisen kulta-aikaa – on kyse sitten laihduttamisesta, tupakoinnin lopettamisesta tai liikunnan lisäämisestä.

Kesken matkan tielle tulee väistämättä koettelemuksia. Väsymystä, stressiä, repsahdus! Moni ei koskaan pääse perille saakka.

– Kaikkien elämässä tulee takaiskuja, mutta pitkällä aikavälillä elämämme laatu riippuu usein rutiiniemme laadusta, kirjoittaa James Clear juuri suomennetussa kirjassaan Pura rutiinit atomeiksi (Tuuma).

Rutiini tarkoittaa tapaa tai käytöstä, joka toistuu säännöllisesti ja usein automaattisesti.

Pysyvien rutiinien saavuttamiseksi Clear ehdottaa niiden purkamista pikkuriikkisiksi teoiksi ja tavoiksi. Pienistä puroista kasvaa tunnetusti iso virta, mutta siihen tarvitaan pitkäjänteisyyttä.

– Jos säästää vähän rahaa tässä hetkessä, ei vielä muutu miljonääriksi. Jos käy kuntosalilla kolmena peräkkäisenä päivänä, ei edelleenkään ole hyvässä kunnossa. Jos opettelee mandariinikiinaa tunnin tätä iltana, ei edelleenkään osaa kieltä. Teemme muutamia muutoksia, mutta koska tulokset eivät synny nopeasti, lipsumme takaisin aiempiin rutiineihimme.

Anna aikaa

Verkkainen tahti tekee huonoihinkin tapoihin sortumisen helpoksi. Jos syöt tänään munkin, se ei heti näy vyötäröllä. Mutta jos alat syödä munkin joka päivä, tilanne voi olla esimerkiksi vuoden päästä täysin toinen.

– Menestys on päivittäisten tapojen tuote, ei kerran elämässä tapahtuvan muodonmuutoksen seuraus, Clear tiivistää.

Kovimmat tulokset tulevat siis viiveellä.

Haluaisitko syödä terveellisemmin? Pilko hedelmät ja vihannekset jo viikonloppuna valmiiksi ja säilö ne rasioihin, jotta sinulla on terveellinen, nopeasti saatavilla oleva vaihtoehto arjessa.

Tee siitä helppoa

Motivaatio on uusien tapojen luonnissa yliarvostettua, ainakin jos Clearia on uskominen.

Esimerkiksi ympäristöllä sen sijaan on merkitystä – jos vaikka haluaisit mennä aikaisemmin nukkumaan, älylaitteita tai televisiota ei silloin kannata sijoittaa makuuhuoneeseen.

Yksi toimiva keino on niputtaa tapoja yhteen eli muodostaa esimerkiksi pari niistä toimista, jotka haluat ja jotka sinun täytyy tehdä. Jos mielesi tekee esimerkiksi käydä jalkahoidoissa, mutta sinun pitäisi siivota sähköpostisi, mene jalkahoitoon ainoastaan silloin, kun käyt samalla läpi rästipostejasi.

Tavoista kannattaa tehdä mahdollisimman helppoja.

– Jos saat muokattua hyvistä rutiineistasi mukavampia, pidät niistä myös todennäköisemmin kiinni, Clear toteaa.

Käyt varmasti todennäköisemmin esimerkiksi kuntosalilla, jos se on työmatkasi varrella, koska pysähtyminen ei lisää paljonkaan ylimääräistä kitkaa arkeesi.

” Yksi parhaista keinoista on tämä: valitse jokin päivittäinen tapasi ja lisää uusi sen päälle.

Tee siitä vaikeaa

Entäs sitten ne huonot tavat? Clear antaa niksejä myös niiden nujertamiseen.

Tee huonojen tapojen noudattamisesta tosi vaikeaa! Clear jättää itse kännykkänsä lounaaseen asti eri huoneeseen aina kun se on mahdollista.

– Kun se on aivan vieressäni, tarkistan sitä koko aamun ilman ainoatakaan hyvää syytä, mutta kun se on toisessa huoneessa, en juurikaan edes mieti sitä. Kitkakin on tarpeeksi suurta, joten en nouda kännykkääni ilman syytä. Näin saan jokaiseen aamupäivään kolmesta neljään tuntia keskeytyksetöntä aikaa, jonka voin käyttää työskentelyyn, hän kertoo.

Tai tee huonosta tavasta suorastaan mahdoton. Tätäkin Clear on onnistuneesti itse kokeillut.

– Joka maanantai assistenttini nollasi kaikkien sosiaalisen median tilieni salasanat, mikä kirjasi minut ulos tileiltäni jokaisessa laitteessani. Työskentelin koko viikon ilman häiriötekijöitä. Perjantaina assistenttini lähetti minulle uudet salasanat, jotta minulla oli koko viikonloppu aikaa nauttia sosiaalisen median tarjonnasta aina maanantaiaamuun saakka, jolloin assistenttini nollasi jälleen kaikki salasanani.

Mitäs jos ottaisit tavaksesi antaa suukon kumppanillesi joka ilta?

Kenties paras keino luoda uusi tapa: yhdistä!

”Aion syödä terveellisemmin.” ”Aion lukea enemmän.”

Sinänsä hyviä aikomuksia, mutta miten niistä saisi rutiinin?

Clearin mukaan yksi parhaista keinoista on tämä: valitse jokin päivittäinen tapasi ja lisää uusi sen päälle. Tätä hän kutsuu rutiinien pinoamiseksi.

Otetaan esimerkiksi vaikka liikunta. Päätä, että kun otat työkengät jalastasi, vaihdat välittömästi yllesi treenivaatteet. Tai aina kun näet portaat, nouset ne jalkaisin.

Entäs hyvän parisuhteen vaaliminen? Päätä, että kun menet illalla sänkyyn, annat välittömästi kumppanillesi suukon.

Sido siis haluamasi käytös johonkin sellaiseen asiaan, jonka teet jo valmiiksi päivittäin.

Näin luot toimivan sotasuunnitelman jokaista päivää ja hetkeä varten.