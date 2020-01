Jos haluat menestyä, yksi luonteenpiirre on nyt erityisen kovaa kamaa – tarkista listalta, osuvatko merkit sinuun

Mukavuus kannattaa nyt niin työelämässä kuin kaikkialla muuallakin. Mutta oletko sinä ihan oikeasti mukava?

Tämän hetken toivotuin luonteenpiirre on mitä tervetullein, nimittäin mukavuus. Helsingin Sanomat kertoo, että mukavuus (engl. being nice) on vuoden 2020 trendi-ilmiö. Tämä näkyy niin työelämässä, kuluttamassamme viihteessä kuin lasten kasvatuksessa.

Etäisten ja kovien johtajien sijaan nyt arvostetaan myötätuntoista pomoa, joka luo turvallisen ilmapiirin, ja työpaikkoihin haetaan muutenkin ”hyviä tyyppejä”. Siihen on myös pätevä syy: raha. Mukavien työntekijöiden ajatellaan auttavan paremman taloudellisen tuloksen tekemisessä.

Myös vapaa-ajalla halutaan ympärille mieluusti hyvää mieltä tuottavia asioita. Televisiosta halutaan seurata kivoja tyyppejä ja iloita muiden onnistumisista sen sijaan, että naureskeltaisiin tosi-tv-osallistujien mokailuille kuten ennen vanhaan.

– Kaikki kiusaaminen on nyt todella tuomittua. On noloa, jos tv-tuotanto lähtee liikkeelle toisille nauramisesta. Nyt populaarikulttuurissa on nähtävissä kehopositiivisuutta, paluuta juurille, kaipuuta nostalgiaan ja vanhoihin hyviin aikoihin, provokatiivista mediaa tutkinut Tampereen yliopiston tutkijatohtori Pauliina Tuomi sanoo HS:n jutussa.

Enää kiltteyttä ja ystävällisyyttä ei siis pidetä heikkouksina, vaan arvostettavina ja tavoiteltavina ominaisuuksina. Mukavuus ei silti tarkoita, että heittäytyisi ovimatoksi ja eläisi vain toisten toiveiden mukaan. Mukava ihminen voi sanoa rehellisen mielipiteensä ja nostaa epäkohtia esiin. Kyse on siitä, miten sen tekee.

Mistä mukavan tyypin sitten tunnistaa?

Listasimme alle asioita, jotka voi tulkita merkeiksi mukavuudesta, oli kyse sitten työelämästä tai muista kohtaamisista tuttujen ja tuntemattomien kanssa.

Mukavinkaan ihminen ei tietenkään voi aina olla parhaimmillaan, ja meillä kaikilla on myös huonommat hetkemme. Arvelemme kuitenkin, että mitä useammasta kohdasta itsesi tunnistat, sitä mukavampi olet.

Mukava ihminen kysyy, mitä sinulle kuuluu, ja on aidosti kiinnostunut vastauksesta. Mukava ihminen tervehtii ja kiittää myös tuntemattomia, kuten bussikuskia ja kaupan kassaa. Mukava ihminen myöntää, kun huomaa olleensa väärässä. Mukava ihminen kehuu herkästi. Oli kyseessä sitten hyvin hoidettu työtehtävä tai hauska pusero, mukava tyyppi huomaa sen ja muistaa mainita asiasta sinulle. Mukava ihminen ei puhu muista pahaa selän takana eikä osallistu juoruiluun. Mukava ihminen kuuntelee, mitä sanottavaa sinulla on, ja jaksaa keskustella kanssasi. Mukava ihminen ymmärtää, että kaikki ovat erilaisia. Hän ei tuomitse ja yrittää aina ymmärtää myös vastapuolen näkökulmia, vaikka ei kaikkea hyväksyisikään. Mukava ihminen ei anna sinun mennä työhaastatteluun ruokaa hampaiden välissä, vaan kertoo siitä kohteliaasti, jotta voit korjata tilanteen. Mukava ihminen osaa lukea muita ja antaa tarvittaessa omaa tilaa. Mukava ihminen ottaa muiden mielipiteet huomioon, oli kyseessä sitten vaikkapa ravintolan valinta tai se, mitä musiikkia kuunnellaan. Mukava ihminen ymmärtää, että kaikilla on joskus huonoja päiviä. Hän ei ota henkilökohtaisesti, jos joku joskus äksyilee. Mukava ihminen ei arvostele toisen elintapoja, ulkonäköä tai muitakaan valintoja, jotka eivät ole haitaksi tälle itselleen tai muille. Haitallisetkin valinnat mukava tyyppi ottaa puheeksi asiallisesti ja ystävällisesti. Mukava ihminen ei vitsaile muiden kustannuksella – ainakaan muutoin kuin korkeintaan lämpimän hyväntahtoisesti. Mukava ihminen katsoo seurassa ihmisiä silmiin tasapuolisesti eikä jätä ketään huomiotta. Hän huomaa, jos joku uhkaa jäädä syrjään, ja huolehtii, että hiljaisemmatkin saavat äänensä kuuluviin. Mukava ihminen kertoo rehellisesti myös ikävämmät asiat, mutta ei koskaan möläyttele ajattelemattomasti. Hän antaa kritiikin niin, ettei se kuulosta syytökseltä.

