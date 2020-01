Asiantuntijat arvioivat parhaat ja huonoimmat ruokavaliot: Suosikkidieetti jäi listan hännille

Yhdysvalloissa listattiin parhaat ruokavaliot. Yksi hittidieeteistä jäi toiseksi viimeiseksi.

Maailman parhaat ruokavaliot vuonna 2020 on listattu Yhdysvalloissa. Asiantuntijoiden raati, johon kuului 25 terveyden ja lääketieteen asiantuntijaa tutki 35 tunnettua dieettiä.

Asiantuntijat valitsivat mukaan sellaiset dieetit, jotka ovat helposti noudatettavia, ravitsevia ja turvallisia. He arvioivat ja laittoivat ruokavaliot järjestykseen sen mukaan, miten tehokkaasti ruokavaliot laihduttivat ja miten hyvin ne auttoivat estämään diabetesta sekä sydän- ja verisuonitauteja.

Arvion toteutti US News. Vuosittainen ja odotettu arvio tunnetaan nimellä US News and World Report.

Raati arvioi ruokavaliot niiden terveellisyyden ja niiden painonpudotuskyvyn perusteella. Korkein mahdollinen luku molemmissa osissa oli 5/5. Näistä kahdesta osasta saatiin yhteispisteet.

Välimeren ruokavalio voittajaksi

Voittaja ei ollut yllätys, mutta julkkisten mainostamille ketodieeteille kävi huonosti.

Välimeren ruokavalio selvisi voittajaksi jo kolmatta kertaa peräkkäin. Sen yhteistulos kisassa oli 4.2/5, painonpudotustulos 3/5 ja terveellisyys 4.8/5.

Välimeren ruokavalio on raadin mukaan erityisen järkevä, koska se painottaa hedelmiä, vihanneksia, oliiviöljyä, kalaa ja muita terveellisiä ruokia.

Jaetulle toiselle sijalle tuli DASH eli korkeaa verenpainetta estävä ruokavalio. DASH tulee sanoista Dietary Approaches to Stop Hypertension eli ruokavalio joka estää korkeaa verenpainetta. Sen yhteistulos oli 4.1/5, painonpudotus 3.1/5 ja terveellisyys 4.8/5.

Toinen jaetulle toiselle sijalle tullut oli Fleksaus eli fleksitaarinen ruokavalio. Fleksaus viittaa joustavuuteen ja tässä tapauksessa joustavaan kasvissyöntiin tiukan kasvis- tai vegaanisen ruokavalion sijaan.

Raati kiitteli sitä, että dieetti painottaa kokojyväviljaa, hedelmiä ja vihanneksia ja on siksi järkevä ja terveellinen valinta. Fleksauksessa maltillinen lihansyönti on siis sallittua.

Fleksauksen yhteistulos oli 4.1/5, painonpudotus 3.4/5 ja terveellisyys 4.7/5.

Hyvä on Itämerenkin ruokavalio

Suomalainen asiantuntija arvioi Ilta-Sanomille Yhdysvalloissa laadittua listaa.

– Arvion perusteet tuntuvat luotettavilta. Välimeren ruokavalion ja DASH-dieetin hyvät sijoitukset eivät ole yllätyksiä, lääketieteen tohtori Timo Strandberg kertoo.

Hän toimii professorina ja ylilääkärinä Helsingin yliopistossa ja HUS:ssa eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Jonkin verran hän tekisi hienosäätöä listan kärkeen.

– Itse asettaisin noista DASH-dieetin ykköseksi, sillä Välimeren ruokavaliossa voi olla esimerkiksi valkoista leipää, toisin kuin DASH-dieetissä. Ja hyvä on Itämeren ruokavaliokin, kun siinä on kalaa, ruisleipää ja marjoja, hän kertoo.

Fetasalaatti on yksi värimerellinen ruoka.

Ravinteikasta ruokaa ja kasviksia

Yhdysvaltain listauksessa Itämeren ruokavalio näkyy listalla nimellä Pohjoismainen ruokavalio.

– Välimeren ruokavalio tunnetaan tasapainoisuudestaan ja terveellisyydestään, raatiin kuuluva Yalen yliopistossa työskentelevä lääketieteen tohtori David Katz kertoo CNN:llä. Hän on Yalen ylipiston sairauksien ennaltaehkäisevän tutkimuskeskuksen perustaja.

Yhdysvaltalaisten raadin ykkösen ja suomalaisasiantuntijan suosikin DASH-ruokavaliossa ei ole kovin paljon eroja.

Välimeren ruokavalioon kuuluu runsaasti kasviksia, oliiviöljyä, pähkinöitä, hedelmiä, kalaa ja täysjyväviljoja. Ruokavaliota noudattavat käyttävät kohtuullisesti alkoholia ja vain vähän punaista lihaa, makeisia ja teollisia viljoja.

DASH-ruokavaliossa suositaan mahdollisimman ravintorikasta ruokaa, vältetään tyhjiä kaloreita ja rajoitetaan suolan määrää. DASH sisältää runsaasti kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Lisäksi käytetään täysjyväviljaa, perunaa, palkokasveja, pähkinöitä ja siemeniä sekä vähärasvaisia tai rasvattomia maitotuotteita. Suositaan kalaa, myös kanaa, mutta vain vähän punaista lihaa.

Ketoosidieetissä suositaan rasvaa ja proteiinia. Hiilihydraatit sen sijaan loistavat poissaolollaan.

Ketoosi jäi kärjestä

Yhdelle suosikkidieeteistä sen sijaan kävi testissä kalpaten.

Ketodieetti oli koko vertailun toiseksi huonoin. Sen sijoitus oli 34. ja se sai yhteistulokseksi 2/5. Painonpudotuksessa sen tulos oli 3/5 ja terveellisyydessä 1.8/5.

Asiantuntijoiden tuomio oli tyly. Heidän mukaansa vähähiilihydraattinen ketodieetti onnistuu vain lyhytaikaisesti pudottamaan painoa, mutta se häviää terveellisyydessä lähes kaikille muille testissä mukana olleille.

Ketodieettiä huonompi oli vain Suomessa vähän tunnettu Dukan-ruokavalio. Ranskalainen lääkärin ja ravintofysiologin Pierre Dukanin kehittämä proteiinipitoinen ruokavalio sai yhteistulokseksi 1.9/5, painonpudotuksesta se sai 2.5/5 ja terveellisyydestä 2/5.