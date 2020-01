Podetko huonoa omaatuntoa näistä 7 asiasta? Jos podet, olet hyvin todennäköisesti introvertti

Ostoskeskus, avokonttori ja ylipäätänsä avarat tilat voivat tuntua maanpäälliseltä helvetiltä, mikä saattaa johtaa siihen, että introvertti välttelee vaikkapa kauppareissua viimeiseen saakka. ”Mieluummin ylitän ison, upottavan suon kuin kuljen täpötäyden ostarin halki”, Minna kertoi hiljattain Me Naisten haastattelussa .

Muiden ehdotuksiin ei aina jaksa tarttua. ”Kun muut menevät yhdessä johonkin, mietin kotona, että heillä on takuulla hauskaa, olisi sittenkin pitänyt mennä mukaan”, 26-vuotias Laini on kuvaillut Me Naisten haastattelussa sitä, miten ristiriitaisia tunteita sosiaaliset tilanteet – ja ehdotukset niistä – voivat aiheuttaa.