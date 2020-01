Mitä ihmettä ”kerro vähän itsestäsi” -kehotukseen pitäisi vastata työhaastattelussa? Rekrytointiguru kertoo

Haastattelijat rakastavat samaa, kulunutta aloitusta työpaikkahaastattelussa. Siksi siihen kannattaa varautua.

”Kerro vähän itsestäsi!” on työpaikkahaastattelun pelottavin kysymys heti ”missä näet itsesi viiden vuoden päästä”:n jälkeen.

Yleensä kysymys vieläpä esitetään heti kärkeen.

”Kerro vähän itsestäsi” on yksi niistä hetkistä, jolloin ihmisen elämä helposti lipuu filminauhana silmien edestä. Kertoisinko valloittavasta persoonastani, synkästä huumorintajustani, ansioluetteloni pääkohdista vai ilmoitanko ikäni ja syntymäpaikkakuntani?

Henkilöstöyritys Personalhusetin Suomen toimitusjohtaja Ilona Castrén on rekrytoinnin ammattilainen ja osaa ehkä neuvoa. Hän toteaa, että pahan kysymyksen yksi tarkoitus on rikkoa haastattelun alun jännitystä. Se on kätevä tutustumiskysymys ja kuitenkin suhteellisen helppo verrattuna vaikka omien kehityskohteiden pohtimiseen.

– ”Kerro vähän itsestäsi” on toisaalta äärimmäisen tärkeä kysymys. Se osuu juuri niihin seitsemään ensimmäiseen sekuntiin, joiden aikana luodaan ensivaikutelma, Castrén sanoo.

Castrénin mukaan tarkoituksena olisi tuottaa pieni hissipuhe, jossa oma persoona ja osaaminen kerrotaan pähkinänkuoressa. Kysymystä ei kannata lähestyä liian vaikeasti ja alkaa miettiä, kannattaako nyt kertoa kahdesta alle kouluikäisestä lapsestaan ja siviilisäädystään.

– Jos pohtii liikaa, mitä tässä odotetaan, lähtee helposti liikkeelle työhistoriasta: ”No, vuonna -89 aloitin koneistajana.” Kannattaa mieluummin avata omaa persoonaansa ja juuri sitä, mikä on nyt omassa elämäntilanteessa tärkeää.

Myyntihenkinen voi toki kertoa heti kättelyssä myös, miksi olisi paras tyyppi juuri tähän työhön.

Mitä Castrén itse vastaisi?

– ”Olen Ilona, 35-vuotias kahden lapsen äiti. Omaan 10 vuoden kokemuksen henkilöstöpalvelualalta, ja vahvuuksiani ovat esimies- ja asiakastyö. Olen parhaimmillani hektisessä työympäristössä.”

