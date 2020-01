Näin pääset pysyvästi parempaan kuntoon – mukana myös 5 huonoa esimerkkiä, joihin ei kannata haksahtaa

Et tee voimaharjoittelua, koska et ”halua isoja lihaksia.” Totuus on se, että lihasten kasvattaminen ei tapahdu tuosta vain. Ajattele vaikka kehonrakentajia: he kerryttävät lihasta kroppaansa vuosia. Säännöllinen voimaharjoittelu kannattaa: se lisää lihaskuntoa, vähentää loukkaantumisriskiä ja parantaa luuston terveyttä.