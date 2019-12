Oletko introvertti, ekstrovertti vai siltä väliltä? 7 kysymystä voi paljastaa temperamenttityyppisi

Temperamenttien tunteminen auttaa ymmärtämään omaa ja toisten käyttäytymistä, kertoo uutuuskirja.

Ekstrovertit, introvertit ja ambivertit – jokaisella meistä on oma temperamentti.

Temperamenttien tunteminen auttaa ymmärtämään omaa ja toisten käyttäytymistä. Aivan ensimmäiseksi pitää kuitenkin ymmärtää oma temperamenttinsa, kertoo Minna Oulasmaan ja Mika Pesosen uutuusteos Tunnista tyyppisi – Löydä itsesi ja muiden parhaat puolet (Otava).

Minna Oulasmaa on parisuhdeterapeutti ja työnohjaaja, ja Mika Pesonen valmentaa myyjiä ja esimiehiä ymmärtämään temperamenttieroja. Uudessa tietokirjassaan he käyvät läpi perinteistä jakoa sisäänpäin kääntyneisiin introvertteihin ja ulospäin suuntautuneisiin ekstrovertteihin.

Kirjan mukaan pelkkä kahtiajako on liian jyrkkä, sillä se unohtaa täysin ambivertit.

Ambivertiksi kutsutaan ihmistä, jolla on selvästi sekä introvertin että ekstrovertin käyttäytymispiirteitä. Usein he eivät itsekään osaa sanoa, kumpaan leiriin kuuluvat.

Kirja myös muistuttaa, että harva meistä voi sanoa olevansa kaikissa tilanteissa selvästi sisäänpäin kääntynyt tai ulospäin suuntautunut.

– Introvertti voi ja saa käyttäytyä seurallisesti ja ekstrovertin sopii hyvin vetäytyä hiljaisuuteen.

Temperamentin kanssa on opeteltava elämään

Perustemperamentti on varsin pysyvä ominaisuus – joten sen kanssa on opeteltava elämään.

– Jokaisen kannattaa aluksi perehtyä omaan temperamenttiinsa ja sen ulottuvuuksiin eri rooleissa ja tilanteissa. Tämän jälkeen on hyvä pikkuhiljaa pohtia lähipiirin käyttäytymismalleja. Tuloksena saattaa olla huikeita oivalluksia, joiden myötä elämästä tulee helpompaa, kun tuomitsevuus itseä ja muita kohtaan vähenee, kirja kertoo.

Arkipuheessa ”temperamenttiseksi” kutsutaan usein ulospäin suuntautunutta ihmistä, joka näkyy ja kuuluu.

– Kuitenkin myös hänen hiljaisempi ja rauhallisempi, enemmän sisäänpäin kääntynyt ystävänsä on temperamentikas, mutta hyvin eri tavalla.

Kirja muistuttaa, että temperamenttipiirteitä ei voi tuomita hyödyllisiksi tai haitallisiksi, sillä niiden vaikutus riippuu tilanteesta.

– Sama piirre voi toisessa tilanteessa olla positiivinen ja toisessa jopa haitallinen.

Tunnista oma tyyppisi:

Ekstrovertit

Ekstrovertit eli ulospäin suuntautuneet henkilöt pitävät muiden ihmisten seurasta. He ovat vauhdikkaita sekä äänekkäitä ja saavat energiansa ihmisistä ja ympärillään tapahtuvista asioista.

Saatat olla ekstrovertti, jos:

Tarvitset ihmisten seuraa saadaksesi energiaa. Toimit mieluummin ryhmässä kuin itseksesi. Puhut ja toimit spontaanisti. Nautit kevyestä rupattelusta ja juttelet mielellään tuntemattomienkin kanssa. Kaipaat ulkopuolisia virikkeitä. Puhut mieluummin kuin kuuntelet. Pitkästyt heti, jos asiat tai ihmiset etenevät hitaasti.

Introvertit

Introvertit eli sisäänpäin kääntyneet ihmiset kuluvat toisten ihmisten seurasta ja kaipaavat vähemmän ulkoisia virikkeitä kuin ekstrovertit. Introvertitkin voivat pitää ihmisistä ja olla seurallisia, mutta he lataavat akkunsa mielellään yksin tai ehkä vain lähimpien seurassa.

Saatat olla introvertti, jos:

Tarvitset omaa rauhaa saadaksesi energiaa. Työskentelet mieluummin yksin kuin ryhmässä. Punnitset tarkoin sanojasi ja tekojasi. Nautit syvällisestä ja rauhallisesta keskustelusta yhden tai kahden ihmisen kanssa kerrallaan. Kaipaat vain vähän ulkopuolisia virikkeitä. Kuuntelet mieluummin kuin puhut. Väsyt nopeatempoisiin ihmisiin ja samanaikaisiin aistiärsykkeisiin.

Ambivertit

Ihmisiä ei voi jaotella vain kahteen pääryhmään, sillä tällöin suuri osa ihmisistä jää ymmälleen. He ovat ambivertteja, joilla on selvästi sekä introvertin että ekstrovertin ominaisuuksia. He toimivat sujuvasti eri tilanteissa ja tulevat toimeen hyvin erilaisten ihmisten kanssa.

Saatat olla ambivertti, jos:

Voit yhtä hyvin työskennellä yksin tai ryhmässä. Joidenkin mielestä olet hiljainen, toiset taas pitävät sinua puheliaana. Joskus olet spontaani, joskus pohdit tarkasti tekemisiäsi. Kaipaat välillä ihmisten seuraa, toisinaan omaa rauhaa. Kestät hyvin small talkia vaativia sosiaalisia tilanteita, kunhan ne eivät kestä liian kauan. Muut pitävät sinua vaikeasti tulkittavana. Et itsekään tiedä, oletko introvertti vai ekstrovertti.