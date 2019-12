Jos tällaiset oireet iskevät, kannattaa soittaa heti 112

Esimerkiksi avomurtuma, kova rintakipu ja hengenahdistus ovat syitä hakeutua viipymättä hoitoon.

Joskus sen tietää heti: nyt on jotain pahasti pielessä, lääkäriin on syytä hakeutua välittömästi. Toisinaan taas erikoisenkin oireen kanssa sinnittelee turhan pitkään. Ajattelee, että ehkä se on jotain ohimenevää eikä mitään erityisen vakavaa.

Esimerkiksi nämä merkit antavat syyn hakeutua välittömästi hoitoon.

1. Rintakipu

Kova, puristava, painostava ja ahdistava tunne koko rintakehällä, joka alkaa fyysisen tai henkisen rasituksen seurauksena. 112:een on syytä soittaa, jos oireet ovat voimakkaat, eivätkä hellitä viidessä minuutissa. Kyse voi olla sydäninfarktista.

Sydänkohtauksen tunnistaminen ei ole aina helppoa. Ehkä jopa joka viides kohtaus on oireeton tai oireiltaan sellainen, jota on hankala liittää sydänvaivoihin.

2. Hengitysvaikeudet

Jos hengenahdistus alkaa äkillisesti uutena oireena, hoitoon on syytä hakeutua viipymättä. Terveyskirjaston mukaan syitä voivat olla muun muassa äkillinen astmakohtaus, allerginen reaktio, keuhkoveritulppa tai sydämen rytmihäiriö.

3. Äkilliset näköhäiriöt

Äkilliset näköhäiriöt on syytä selvittää heti. Jos samaan aikaan ilmaantuu muita aivoperäisiä oireita kuten puheen sammallusta tai halvausoireita, hoitoon pitää hakeutua välittömästi. Kyse voi olla aivoinfarktista tai sitä enteilevästä TIA-kohtauksesta.

4. Oksennuksessa on verta

Pahoinvointi ja oksentelu ovat useimmille tuttuja oireita, jotka voivat liittyä esimerkiksi tavanomaiseen vatsaflunssaan. Jos oksennuksessa on verta, hoitoon on kuitenkin syytä hakeutua viipymättä. Hälyttävää on myös se, jos äkisti alkaneeseen pahoinvointiin ja oksenteluun liittyy voimakas päänsärky, eikä kyseessä ole aiemmin todettu migreeni.

Veri voi liittyä esimerkiksi maksakirroosiin tai mahahaavaan.

Jos loukkaa päänsä esimerkiksi talven liukkailla kaduilla kaatuessaan, seuraukset voivat olla hyvinkin vakavia. Kaatumisista ja liukastumisista aiheutuu vuosittain yli 10 000 aivovammaa.

5. Pään vamma

Pään vammat juontavat usein juurensa päähän kohdistuneesta iskusta. Mikäli päänsä loukannut on menettänyt tajuntansa tai jos hän oksentaa, on soitettava numeroon 112.

Iskun saanut pitää toimittaa välittömästi hoitoon, jos iskun jälkeen ilmaantuu näitä oireita: tajuttomuus tai vaikeutta pysytellä tajuissaan, vaikeuksia ymmärtää puhetta tai kirjoitettua tekstiä, tunnon tai näön tai kuulon menetystä, verenvuotoa korvasta tai musta silmä ilman silmään kohdistunutta vammaa. Lievänkin vamman saaneen tilaa on syytä tarkkailla, sillä vointi voi huonontua yllättäen ja äkillisesti.

6. Voimakas, äkillinen vatsakipu

Hälytyskellojen pitäisi soida, jos kivut tulevat yllättäen, tuntuvat voimakkailta, eivätkä mene ohi.

Äkillisen ja uudenlaisen vatsakivun vuoksi on syytä hakeutua hoitoon vuorokaudenajasta riippumatta. Kyse voi olla esimerkiksi umpilisäkkeen tulehduksesta tai puhjenneesta mahahaavasta. Myös sydäninfarkti voi tuntua vatsan seudulla.

7. Vakava murtuma

Jos epäilee vakavaa murtumaa, kuten vuotavaa avomurtumaa, selkärankavammaa tai pään-kasvojen alueen vammaa, hätänumeroon 112 on syytä soittaa. Soitto on paikallaan myös silloin, jos kylkiluu on murtunut ja siihen liittyy hengenahdistusta.

Murtuman oireita ovat muun muassa paikallinen kipu, turvotus, raajassa näkyvä virheasento sekä avomurtumassa haava ja verenvuotoa. Murtumaan voi Terveyskirjaston mukaan liittyä myös verenvuotosokin oireita.

8. Toispuoleinen heikkous ja puhehäiriö

Jos tuntee äkillistä, toispuoleisen käden tai jalan heikkoutta tai puheentuotto vaikeutuu, on soitettava välittömästi yleiseen hätänumeroon.

Se on ainoa oikea puhelinnumero, kun epäilee aivoverenkiertohäiriötä eli aivoinfarktia tai aivoverenvuotoa. Ennuste on sitä parempi, mitä nopeammin potilas saa hoitoa.