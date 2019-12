Liki varma resepti joulutunnelman lopahtamiseen – älä tee tätä itsellesi tai läheisellesi! – ”Sanon suoraan, että inhoan joulua”

Joulu on rauhan, ilon ja rentoutumisen aikaa – vaan ei välttämättä kaikille.

Etenkin jos vuosi on ollut stressaava, tunteet voivat olla pyhinä herkässä.

– Arki haastaa ja moni sanoo, että jouluna pitäisi saada maailma valmiiksi. Voi olla, että silloin on vaikea rauhoittua, sanoi pääkaupunkisedun ja Uudenmaan alueen vastaava psykologi-psykoterapeutti Suvi Laru Terveystalosta jutussamme.

Eräs naislukija samaistuu tähän vahvasti.

– Sanon suoraan, että inhoan joulua, koska sen laittaminen on ollut lapsiperheessä niin raskasta. Työ on ollut hyvin vaativaa, ja sitten on muutama päivä aikaa raataa joulusiivoukset ja laittaa ne jouluruuat. Pari päivää menee yhtä juoksua ja hosumista ilman mitään armoa mistään. Lapset kiukuttelevat, jos pyytää apua, ja mies koittaa laistaa kaikesta vastuusta niin kuin muutenkin. Vähät rahat menevät lahjoihin, ja jos en itse ostaisi itselleni jotain, jäisin ilman pakettia. Kaikki odottavat että pääsevät ns. nauttimaan joulusta, itse olen aattona kuolemanväsynyt.

Hän kertoo pyytäneensä apua, joskus riidelleensäkin asiasta. Muutosta ei ole vain tapahtunut.

– Jos olisin rikas niin kustantaisin koko porukan Lappiin hiihtoreissulle jouluna, valmiiseen ruokapöytään. Silloin saisi itsekin levätä ja ulkoilla.

”Yksi ihminen ei ole vastuussa joulun valmisteluista”

Muilta lukijoilta sataa tsemppaavia kommentteja.

– Voi miten ikävä lukea sinun joulustasi. Olen sitä mieltä, että sinulla on täysi syy olla jouluinhoinen. Lapset, iästä riippuen, voivat hyvin auttaa joissakin asioissa, miehellä se on jopa velvoite. Mikäli et saa apua, teet vain sen, minkä jaksat ja toiset saavat siihen tyytyä. Älä tee kaikkea yksin, älä todellakaan. Yksi ihminen ei ole vastuussa joulun valmistelusta. Toivon, että saat joulun sydämeesi!

Yksi lukija kertoo, että heillä siivotaan vasta joulun jälkeen. Kun on ”oikeasti siivottavaa”: kuusenneulasia, paperisilppua, murusia.

– Tee sinnepäin joulu. Nosta tontut ja enkelit esiin. Kynttilät pöytään ja valmisruuat kaupasta. Laita mies hankkimaan kuusi ja lapset sen koristelemaan. Jos isä ei kuusta tuo, niin olkaa ilman. Osta ne lahjat mitä haluat, mutta älä yhtään enempää. Nosta jalat soffapöydälle ja lue kirjaa tai katso töllöä. Pakkoko on yksin vääntää jotain jos muitakaan ei kiinnosta?

Joulunakaan ei tarvitse jaksaa kaikkea yksin.

”Onneksi yhteiset joulut loppuivat”

Täydellisyyttä on monen mielestä turha tavoitella. Jokaisella on sitä paitsi oikeus tehdä joulunvietosta omannäköisensä.

– Puolison äiti halusi joulun olevan täydellinen, ja kun porukka kokoontui yhteen, hän oli pahalla päällä ja murjotti väsymyksestä. Autoimme sen minkä kerkesimme yli 600 kilometrin päästä, yleensä kaikki ”tuhannet” eri versiot kalaruoista oli tehty jo valmiiksi. Onneksi yhteiset joulut loppuivat kun muutimme ulkomaille. Niitä yritettiin ”lämmitellä” toisen ulkomailla asuvan sukulaisen luona, mutta siinäkin onnistumatta, avautuu yksi lukijoista.

Viime jouluna ei enää stressattu, sillä perhe päätti viettää aikaa vuokramökillä. Mukana oli vain appi.

– Sanoimme, ettei kannata odottaa muuta kuin valmisruokia, koska emme ehdi niitä valmistaa. Pienen kinkun paistoimme aattona, että saimme tuoksuntuntua. Joulukuusi oli valmiina koristeltuna mökissä. Oli lämmittävä joululahja sekin vuokraajalta, jonka tunnemme. Muistimme heitäkin lumen seasta. Myöhässä tulleet matkalaukut saapuivat nekin jouluksi, vaikka olimme jo menettäneet toivon niiden suhteen.

Taksikuski ajoi satoja kilometrejä – ”onneksi hän oli ottanut vaimon mukaan seuraksi”.

”Meille riittää, että olemme kotona, katsomme telkkaria ja käymme joskus laulamassa joululauluja. Emme tarvitse viritettyjä jouluvaloja ja pakollisia sukulaisreissuja. Vierailemme vain, jos siltä oikeasti tuntuu”, Ani Kellomäki sanoo.

”Älä mene juovien vanhempiesi luo”

Joku voi yrittää virittää täydellisen joulun, joka kuitenkin romuttuu, kun korkki napsahtaa auki.

Etenkin liikaa juovien vanhempien kanssa kasvaneet lapset ovat Ani Kellomäen, 41, mukaan usein kilttejä ja kokevat painavia velvollisuuden tunteita juhlapyhiä kohtaan.

– He käärivät lahjoja ja raahautuvat kerta toisensa jälkeen toiselle puolelle Suomea lastenlasten kanssa. Joku ajaa jouluna 700 kilometriä lapset takapenkillä ja sitten vastassa ovat känniset isovanhemmat. Tai joulu alkaa kivasti, on laitettu kystä kyllä, mutta pullo narahtaa auki ja katastrofi on valmis, Kellomäki sanoi jutussamme.

Aikuiset ovat jääneet kiinni lapsuudessa opittuun kiltteyteen. Moni ei yksinkertaisesti pysty sanomaan, että haluaisikin olla joulun rauhassa oman perheen kanssa.

Aikuisilla on Kellomäen mielestä velvollisuus suojella itse perustamaansa perhettä.

– Jos vanhemmillesi tulee paha mieli siitä, että et mene heidän luokseen, se on ihan ookoo. Maailma ei hajoa, jos uhmaat heitä. Vedät terveet rajat.

Millä mielin sinä olet joulunvietossa? Aiheuttaako joulu stressiä tai riitoja? Kerro kokemuksistasi kommenttikentässä.