Testaa, kuinka hyvin muistat suositut joululaulut – vain kaikkein kovimmat saavat vähintään 12 oikein

On aika laittaa joululaulutietämyksesi testiin!

Joululaulut jakavat ihmisiä: toiset kuuntelevat niitä aamusta iltaan jo alkusyksystä ja laulavat antaumuksella mukana, toiset eivät millään jaksaisi samoja renkutuksia vuodesta toiseen. Vaan kuinka hyvin kaikkien tuntemien laulujen sanat ovat painuneet mieleesi?

Me Naiset kokosi pätkät 15 suositusta suomalaisesta joululaulusta – sinun tehtäväsi on täydentää niihin puuttuvat sanat! Aukkotestimme kertoo, millä tasolla joululaulutuntemuksesi on ihan oikeasti.

Jos testi ei näy, pääset siihen myös tästä.

Artikkeli on julkaistu alun perin Me Naisissa. Löydät alkuperäisen jutun täältä.

