Tämä kuva oli liikaa Instagramille – Ellan, 22, rehellinen otos vartalostaan sensuroitiin: ”Absurdia”

Ella Julia, 22, puhuu sen puolesta, että mediassa näkyisi mahdollisimman erilaisia ihmisiä.

Kuva, jossa näkyy vartalo vaaleissa alusvaatteissa. Vatsassa on raskausarpia, reisissä verisuonia. Kädessä on lappu, jossa lukee #kukatahansa.

Tämä oli liikaa Instagram-sovellukselle, joka päätti suojata kuvan ”arkaluonteisesta sisällöstä” (sensitive content) muistuttavalla, sumennetulla filtterillä. Kuva pitää napauttaa auki, jos sen haluaa katsoa. Tällainen sisältö voi Instagramin mukaan järkyttää tai häiritä katsojaa.

Kuva kuuluu aktivisti, opiskelija Ella Julialle. Ella uskoo, että kuvia poistetaan, piilotetaan sekä ilmiannetaan sosiaalisessa mediassa myös siksi, että niissä näkyy vallitsevista kauneuskäsityksistä poikkeavia kehoja.

– Aivan helvetin absurdia. Herää kysymys, että määritelläänkö selluliitti ja raskausarvet järkyttäväksi, Ella sanoo.

Ella ei ole ajatuksineen yksin. Kerroimme taannoin myös esimerkiksi bloggaaja Emilia Huttusesta, joka uskoo, että hänen bikinikuvansa poistettiin, koska hän ei ole yhtä laiha kuin mallit ja julkisuuden henkilöt.

Säännöt suitsivat sisältöä

Instagram on luonut ”yhteisösäännöt”, joiden mukaan alastomuutta – kuten nännejä tai paljaita pakaroita – ei juurikaan sallita kuvissa. Sääntörajojen ylittäminen voi johtaa esimerkiksi sisällön tai käyttäjätilin poistamiseen tai muihin rajoituksiin. Sovelluksen käyttäjät voivat ilmiantaa kuvia, jos he ovat sitä mieltä, että ne rikkovat sääntöjä.

Ongelmallista on Ellan mukaan se, että poistoon laitetaan myös sääntöjen mukaan otettuja kuvia, jos niissä näkyy erilaisuutta ja ne keräävät tarpeeksi ilmiantoja.

Instagramin omistavasta Facebookista kommentoidaan asiaa Ilta-Sanomille näin:

– Inspiroidumme joka päivä siitä, että miljoonat ihmiset käyttävät Instagramia ilmaisemaan itseään, määrittämään uudelleen kehostandardeja sekä välittämään positiivisuutta. Koska yhteisö on maailmanlaajuinen, olemme luoneet alastomuutta koskevat säännöt, jotta sisältö olisi turvallista kaikille, etenkin nuorille. Ryhdymme toimenpiteisiin, mikäli meille raportoidaan sääntöjä rikkovasta sisällöstä. Annamme ihmisille mahdollisuuden valittaa päätöksistämme, ja palautamme sisällön, jos olemme poistaneet sen vahingossa.

Meitä ei hiljennetä!

Ella – ja joukko muita aktivisteja – on ryhtynyt kamppailemaan sen puolesta, että mediassa näkyisi mahdollisimman erilaisia ihmisiä.

Hiljattain he pistivät pystyyn #meitäeihiljennetä otsikolla ja hashtagillä kulkevan somekampanjan, jonka myötä he haluavat ottaa enemmän tilaa. Tilaa, joka on ”varattu vallitsevien kauneuskäsitysten mukaisille ihmisille”. Muunlaisten kehojen esittämistä sen sijaan pyritään heidän näkemyksensä mukaan rajoittamaan.

– Kampanjan tavoitteena on herättää tietoisuutta siitä, miten media-alustat eriarvoistavat erilaisia kehoja ilman perusteita, Ella sanoo.

Kaikenlaiselle erilaisuudelle olisi Ellan mielestä syytä antaa reippaasti enemmän näkyvyyttä.

– Niin, että se esitettäisiin neutraalissa valossa eikä sensaationa.

Vähemmistöön kuuluvat ihmiset nähdään ja esitetään mediassa Ellan mukaan lähtökohtaisesti vähemmistönsä edustajana eikä yksilönä, mikä typistää kuvaa vähemmistöistä.

Painavampaa keskustelua

Ella on muunsukupuolinen ja luonnehtii itseään isokokoiseksi. Välillä kasvoilla on vahva meikki ja värikäs mekko, välillä kasvot ovat täysin paljaat ja jalassa ovat kumisaappaat. Tämä kaikki ei sovi vallitsevaan muottiin.

– Minua on kiusattu erilaisuudestani. Siitä on syntynyt ehdoton palo olla heikompien puolella, hän sanoo.

Negatiivisia kommentteja Ella saa yhä osakseen ja ne tuntuvat yhä pahoilta, mutta ne eivät estä häntä olemasta aito.

– On paljon helpompaa olla oma itsensä ja ottaa vastaan kaikenlaiset kommentit kuin yrittää olla jotain, jota ei ole. Enemmänkin minulle tulee paha mieli siitä, että ihmiset ovat niin ahdaskatseisia.

Monipuolisemman ihmiskuvaston lisäksi Ella kaipaakin kunnon keskustelua erilaisuudesta. Keskusteluilmapiiri on hänen mielestään laiskaa.

On helpompaa huudella sosiaalisessa mediassa tai mennä tietämättömyyden taakse kuin uskaltaa puhua asioista ja kyseenalaistaa omia näkemyksiään.

