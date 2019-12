Älykellot testissä – kuuden uutuuden joukosta löytyi yksi selkeä voittaja

Älykellojen laatu on parantunut ja hinnat tippuneet.

Rannelaitteiden saralla maailma menee jättiharppauksin eteenpäin, todisti Me Naisten tämänvuotinen älykellotesti.

Vain reilu vuosi sitten Me Naisten kellotestiin mahtui monta jyhkeää, epämukavaa ja vähän sinne päin toimivaa mallia. Esimerkiksi niinkin itsestään selvältä tuntuva asia kuin kosketusnäyttö ei ollut silloin suinkaan vakiovaruste, ainakaan kohtuuhintaisissa kelloissa.

Toisin on nyt. Laatu on parantunut ja hinnat tippuneet: jo parilla sadalla eurolla voi saada varsin toimivan, kevyen ja kauniin minitietokoneen. Kaikissa testaamissamme kelloissa oli ominaisuuksia ja bittipoweria todennäköisesti enemmän kuin Apollo-ohjelman kuuraketeissa.

Tämä testikooste on lyhennelmä Me Naisten älykellotestistä. Pääset lukemaan kellojen täydet arviot tästä.

Miten ja mitä testattiin?

Testasimme kuusi äly- ja fitnesskellouutuutta, jotka ovat tulleet markkinoille vuoden 2019 aikana.

Testiin valikoituivat Apple Watch Series 5, Fitbit Versa 2, Garmin Vívomove 3S, Huawei Watch GT2, Polar Ignite ja Samsung Galaxy Watch Active 2. Näistä Apple, Samsung ja Fitbit olivat tiukimpien kriteerien mukaisia älykelloja. Muita voi pitää enemmän fitnesskelloina, vaikka joissakin on myös älyominaisuuksia.

Me Naisten toimituksen testaajat käyttivät kelloja arjessa parin viikon ajan ja antoivat sitten arvosanan asteikolla 1–5. HUOM: Arvosanassa huomioitiin myös hinta-laatusuhde.

Kaikkien testaajien puhelin oli uudehko iPhone, mutta kaikkien kellojen on luvattu toimivan myös Android-puhelimien kanssa, Apple Watchia lukuun ottamatta.

Kaikki testatut kellot ovat valmistajan mukaan vedenkestäviä tavallisessa uintikäytössä. Niissä on vähintään rannesykemittaus, askelmittari sekä jonkinlainen aktiivisuusseuranta.

Testaajat: Helmi Järvinen (HJ), Marjut Laukia (ML), Reetta Röynä (RR) ja Salla Stotesbury (SS). Hinnat tarkistettu 4.12.2019 (halvimman kotimaisen jälleenmyyjän mukaan).

1. Samsung Galaxy Watch Active 2 – hintaan nähden kankea

Arvosana: 3+.

Hinta alk: 359 €.

Kellotaulun koko: 40 mm tai 44 mm.

Mikäs vempele? Samsungin uudempi älykello, jossa on sisäänrakennettu eSIM-kortti ja wifi-yhteys. Kello on ulkomuodoltaan vähän simppelimpi kuin perus-Galaxy Watch, koska siitä on poistettu pyörivä valikkoreunus. Active toimii pyyhkäisynäytöllä ja kahdella reunanäppäimellä, ja perustoimintojen lisäksi siihen voi ladata sovelluksia.

Kiitämme:

+ Treenikellona varsin toimiva kapine, kun oppii sen käyttölogiikan. Runsaasti ominaisuuksia ja lajivalikoimaa.

+ Jos jaksaa hinkata ja mukauttaa erilaisia näyttöjä, kellotauluun saa varmasti omiin tarpeisiinsa sopivat infot ja ulkoasun.

+ Tunnistaa seitsemän erilaista treeniä ja aloittaa niiden tallennuksen automaattisesti esimerkiksi kymmenen minuutin kävelyn jälkeen. Hauska ominaisuus sinänsä, mutta kello tulkitsee treeniksi monenlaista, esimerkiksi pyykin viikkaamisen tai tiskikoneen tyhjennyksen. Makuasia, pitääkö tätä kätevänä vai ei.

+ Luotettavan oloinen askelmittaus verrattuna esimerkiksi älysormuksen tarjoamiin askelmääriin.

+ Ulkomuodoltaan kaunis ja hillitty.

Moitimme:

– Jos ei ole treenihifistelijä, erilaisten ominaisuuksien paljous saattaa uuvuttaa. Välillä käy mielessä, olisiko muutama valikko vähemmän parantanut käyttömukavuutta.

– Teoriassa kellolla voi myös lähettää viestejä, mutta niiden kirjoittaminen pikkuisella näytöllä on kohtuuttoman hankalaa.

– Näytön aktivoituminen on kankeaa. Välillä tuntuu, ettei kello värähdä millään, vaikka missä kulmassa kättä heiluttelisi.

– Kello ei koko testiaikana löytänyt Bluetooth-kuulokkeita, vaikka asiaa kokeiltiin useaan otteeseen ja useilla eri kuulokkeilla.

– Synkronointi puhelimeen on hyvin hidasta ja epävarmaa. Puhelut tai viestit eivät onnistu useista yrityksistä huolimatta, vaikka yhteyksien kellon ja puhelimen välillä pitäisi olla kunnossa. Nämäkin pulmat saattoivat johtua testaajan iPhonesta. SS

Lue Me Naisten tarkempi arvio Samsung Galaxy Watch Active 2 -kellosta tästä.

2. Fitbit Versa 2 – perushyvä karvalakkimalli

Arvosana: 3½.

Hinta alk: 199 €.

Kellotaulun koko: 43 mm.

Mikäs vempele? Vielä vähän älykellompi versio parin vuoden takaisesta ensimmäisestä Versasta. Mukana muun muassa ääniohjaus ja Fitbit Pay -maksutoiminto. Joulukuun järjestelmäpäivityksessä luvassa on ainakin edistyneempi sykkeenmittaus ja älykäs herätys, joka päättelee optimaalisimman herätysajan unitietojen perusteella.

Kiitämme:

+ Toimii myös laajempana terveyspäiväkirjana: kellon avulla voisi pitää kirjaa esimerkiksi kuukautiskierrostaan ja juomastaan vesimäärästä.

+ Unen seuranta antaa kivat kaaviot ja arvosanan kuluneesta yöstä. Kello ei onneksi ole niin möhkälemäinen, etteikö sitä voisi käyttää myös nukkuessa. Kiinnostavan yksityiskohtana Fitbitin mittaama leposyke on noin kymmenen lyöntiä korkeampi kuin Apple Watchin toisessa kädessä antama.

+ Erinomainen akun kesto.

+ Rutkasti eri rannekevaihtoehtoja, jos niitä jaksaisi näpertää paikalleen.

+ Spotify-käyttö onnistuu, joskin Spotify-tilille pitää kirjautua vielä erikseen puhelimen Fitbit-sovelluksen kautta.

Moitimme:

– Amazonin puhetta tunnistavan virtuaaliavustajan Alexan käyttö ei ole erityisen helppoa tai intuitiivista. Alexaa varten on myös oltava Amazon-tunnukset.

– Treenin päättämiseen tarvitsee peräti kolme painallusta (ja vielä neljännen tulosnäkymässä), mikä on aivan liikaa näpyttelyä niin yksinkertaiseen asiaan. Jos lopetusprosessi jää kesken, treeni ei tallennu. Talvella lenkkeillessä väliaikatiedot ehtivät myös kadota ruudulta ennen kuin ehti kaivaa kellon näkyviin hihan ja hanskan uumenista.

– Yöllä näyttö herää loistamaan vähän turhankin herkästi, jos kelloa ei laita unitilaan. Sen voi onneksi säätää menemään päälle automaattisesti. ML

Lue Me Naisten tarkempi arvio Fitbit Versa 2 -kellosta tästä.

3. Apple Watch Series 5 – saako rahalle enää vastinetta?

Arvosana: 4–.

Hinta alk: 459 € (ilman sim-korttia).

Kellotaulun koko: 40 mm ja 44 mm.

Mikäs vempele? Applen älykellon viides versio. Mitään järin mullistavaa siinä ei ole tapahtunut edellisiin versioihin nähden: näyttö on nyt aina päällä, ja mukana on muutama uusi toiminto, kuten kompassi. Tarjolla myös sim-kortillinen versio, jota voisi käyttää ilman lähietäisyydellä olevaa puhelinta tai wifi-verkkoa. Testissä oli nyt sim-kortiton versio.

Kiitämme:

+ Teknisesti toimiva, sujuvakäyttöinen ja hyvin intuitiivinen vempele, johon ei tarvitse käyttöohjeita.

+ Kaikki älykellon parhaat puolet: kellosta voi puhua, lähettää viestejä, lukea meilejä, ja siihen voi ladata vaikka millaisia sovelluksia. Kiinnostaisiko vaikka appi, jolla tunnistaa tähtikuvioita? Meditaatio-opas? Sovellus, joka etsii lähimmän vessan?

+ Uudessa mallissa näyttö on koko ajan päällä, joten rannetta ei tarvitse heilutella kellon aktivoimiseksi. Näytön saa myös pimeäksi esimerkiksi yöllä tai leffassa.

+ Kaunis, virtaviivainen ja tyylikäs. Kymmeniä valmiita kellotauluja, joiden lisäksi kelloon voi ladata omia taustakuvia.

+ Suloisen pehmeä ja eleetön tärinäherätys. Tämän mukavammaksi ei marraskuinen maanantaiaamu muutu.

Moitimme:

– Synkronointi puhelimeen yllättävän hidasta: esimerkiksi muutaman musiikkibiisin latautuminen kelloon saakka kestää tuntikaupalla.

– Spotify-sovellus toimii käytännössä vain kaukosäätimenä, sen kautta ei siis voi ladata kelloon biisejä tai soittolistoja. Sen sijaan kellossa on vähän vastaava mutta maksullinen Apple Music -suoratoistopalvelu. Spotifyta tulee silti kova ikävä: vuosia kestänyttä soittolistaurakkaa ei jaksaisi aloittaa alusta, varsinkin kun biisien tuominen kelloon sovelluksen avulla on hidasta ja hankalaa.

– Kellon itsensä kautta sen ominaisuuksia on hankala muokata, joten vaikkapa sovellusvalikoiman tuunaamiseen tarvitaan puhelinsovellus.

– Kellon omat treeniominaisuudet ovat korkeintaan keskiverrot, mutta Apple luottaakin näissä kolmannen osapuolen sovelluksiin. Sitä varten tarjolla ovat kaikki keskeisimmät apurit, esimerkiksi MyFitnessPal ja SportsTracker.

– Ei vieläkään sisäänrakennettua unenseurantaa. Ladattavia unisovelluksia toki löytyy kymmenittäin.

– Testin ainoa kello, joka sopii käytännössä vain uudemmanpuoleisen iPhonen käyttäjälle – ellet sitten ole rillithuurussa-osaston teknovelho, joka taitaa erilaiset purkkaviritykset. SS

Lue Me Naisten tarkempi arvio Apple Watch Series 5 -kellosta tästä.

4. Polar Ignite – hauska ja monipuolinen treenikaveri

Arvosana: 4.

Hinta alk: 199 €.

Kellotaulun koko: 43 mm.

Mikäs vempele? Polarin uusi kevyt fitnesskello, jossa on toistasataa erilaista lajiprofiilia sekä muutama erikoisohjelmisto, kuten Nightly Recharge palautumisen mittaus ja Sleep Plus Stages unenseuranta.

Kiitämme:

+ Polar Ignite on ennen kaikkea kiva treenikaveri. Lajivalikoima on laaja ja treenien tallentaminen helppoa. Sykkeen, matkan ja nopeuden mittaus vaikuttaa luotettavalta.

+ FitSpark-treeniopas on hauska ekstraominaisuus, joka opastaa käyttäjälle päivän vireystilaan sopivan treenin. Testaamissani treeneissä ohjeet olivat selkeitä, ja niitä oli helppo seurata kellon näytöltä.

+ Kelpo laite myös unen ja palautumisen seurantaan. Erilaisten mittarien ja aikajanojen avulla unen vaiheita voi tutkia monipuolisesti. Treenistä ja unesta kertyvän datan perusteella sovellus arvioi myös käyttäjän palautumisen tarvetta ja tarjoaa päiväkohtaisia vinkkejä liikuntaan ja lepoon.

+ Opastaa hyvinvointia tukeviin valintoihin järkevällä ja tsemppaavalla tavalla. Kello kehottaa aktiivisuuden lisäksi myös lepäämään ja palautumaan.

Moitimme:

– Toisinaan oma kokemukseni uneni laadusta eroaa kellon kertomasta datasta. Kello laskee unen alkaneen siitä kellonajasta, jolloin olin mennyt sänkyyn, ei todellisesta nukahtamisajasta, jolloin yöunet vaikuttavat todellisuutta pidemmiltä.

– Näyttö ei aktivoidu tarpeeksi herkästi. Kättä saa toisinaan heilutella turhautumiseen asti.

– Kosketusnäyttö on sinänsä helppokäyttöinen, mutta treenivalikon selaus tökkii aavistuksen.

– Kellon ja sovelluksen yhteiskäytössä on toisinaan hitautta. Laitteet pitää synkronoida usein uudelleen, jotta ajantasainen tieto olisi sovelluksessa tarkasteltavissa. HJ

Lue Me Naisten tarkempi arvio Polar Ignite -kellosta tästä.

5. Huawei Watch GT 2 – riisuttu mutta tyylikäs

Arvosana: 4.

Hinta alk: 229 €.

Kellotaulun koko: 42 ja 46 mm.

Mikäs vempele? Huawein helppokäyttöinen uutuuskello, hiukan päivitetty versio aiemmasta Watch GT:sta. Huawei markkinoi kelloaan älykellona, mutta varsinaisia älyominaisuuksia siinä on niukasti: kelloon ei voi esimerkiksi ladata ulkopuolisia sovelluksia. Teoriassa puheluihin vastaaminen ja musiikin lataaminen onnistuu, mutta kumpikaan ominaisuus ei Me Naisten testijaksolla toiminut.

Kiitämme:

+ Kosketusnäyttö toimii mainiosti, samoin näytön aktivointi vain kevyesti rannetta nostamalla.

+ Nappien toimintoja pystyy muokkaamaan itselleen sopivaksi.

+ Unenseuranta sekä askelten ja sykkeen mittaus tuntuvat luotettavilta.

+ Supertyylikäs visuaalinen ilme; myös treeneissä selkeät ja hauskat grafiikat.

Moitimme:

– Esimerkiksi Samsungin kellosta tuttua back-nappia jää kaipaamaan, vaikka periaatteessa vasemmalle pyyhkäisy ajaa saman asian. Näppäimien käyttö on vähän epäloogista: aika usein itsensä löytää alkunäytöltä miettimästä, mitä olikaan tekemässä.

– Musiikkiakin kelloon voisi ladata, mutta ilmeisesti siihen tarvitaan Android-puhelin. Toimintoa ei löydy iPhonella, ainakaan sovelluksen FAQ:n antamilla ohjeilla.

– Wifi-toiminnot puuttuvat. Monissa halvemmissakin malleissa niitä alkaa jo olla, joten älyominaisuuksien puuttuminen muuten hyvästä kellosta harmittaa. SS

Lue Me Naisten tarkempi arvio Huawei Watch GT 2 -kellosta tästä.

6. Garmin Vívomove 3S – huippukaunis tehopakkaus

Arvosana: 4½.

Hinta alk: 218 €.

Kellotaulun koko: 39 mm.

Mikäs vempele? Garminin ”hybridiälykello”, jossa on sekä oikeat analogiset viisarit että kosketusnäyttö. Käytännössä fitness-kello, jossa on joitakin älyominaisuuksia, kuten älykkäitä ilmoituksia, puheluun tai viestiin vastaaminen näytöltä sekä musiikkitoimintoja.

Kiitämme:

+ Tämä kello aidosti tsemppaa, olit sitten himourheilija tai sohvaperuna, eikä lannista tai tuomitse. Ranteessa suihkivat ilotulite-efektit naurattavat aina henkilökohtaisen askeltavoitteen täytyttyä.

+ Tietojen synkronointi on nopeaa.

+ Miellyttävä myös herätyskellona: kello antaa sopivan pehmeän täräyksen ranteeseen.

+ Pulssioksimetrin antama tieto hapensaannista unen aikana on todella kiinnostavaa.

Moitimme:

– Pienehkö kosketusnäyttö on toisinaan hankala kiireellisiin hipaisuihin.

– Välillä kello muistuttelee asioista, jotka on kytketty pois ilmoitusasetuksista. Laite laskee jopa ovulaatiopäiviä, vaikka niitä ei välittäisi tietää; tieto saattaa ilmaantua kellon näytölle esimerkiksi kesken työpalaverin.

– Aluksi kello ei hälyttänyt akun loppumisesta etukäteen, joten pari kertaa se pääsi tyhjenemään varkain. Myöhemmin hälytykset aktivoituivat. RR

Lue Me Naisten tarkempi arvio Garmin Vívomove 3S -kellosta tästä.

Lue myös:

Kaksi kolmekymppistä naista testasi Oura-sormusta 3 kk:n ajan – samalla selvisi, miten se voi vaikuttaa elämään hyvässä ja pahassa

Aivoilla on yksi kriittinen ikäraja, ja viimeistään silloin pitäisi alkaa harrastaa liikuntaa

Maria, 37, pudotti 20 kg puolessa vuodessa – yksi oivallus oli elämänmuutoksessa ratkaiseva

Helppo laskukaava kertoo, oletko aamuvirkku, yökukkuja vai ”kolmas lintu” – selvitimme, mitä tulos kertoo luonteestasi