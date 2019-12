Eikö ystävän kanssa pysty sopimaan edes kahvittelusta? Harmillisille ilmiölle on nyt selitys: FOBO

FOBO on lyhenne sanoista fear of better options eli parempien vaihtoehtojen pelko. FOBOn tutumpi sukulainen lienee FOMO (fear of missing out) eli paitsi jäämisen pelko. Molemmat käsitteet ovat peräisin samalta tyypiltä, yhdysvaltaiselta pääomasijoittajalta Patrick McGinnisiltä.