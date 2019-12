Piinaako poskiontelotulehdus jatkuvasti? Syyllinen saattaa löytyä suusta – 4 hälytysmerkkiä

Sinulta on poistettu yläpuolen poskihammas: poiston jäljiltä suu- ja poskiontelon väliin on voinut jäädä yhteys, jota kautta suun mikrobit pääsevät mellastamaan.

Yläleuan poskihampaassa on tai on ollut syvä reikä, tai se on juurihoidettu – ehkä jo aikaa sitten.