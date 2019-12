Jos nenästä tihkuu niistäessä verta, saatat tehdä ison virheen – kirurgi kertoo oikean tavan niistää

Flunssakausi on ikävä kyllä taas pahimmillaan. Mutta onneksi sen häätämiseen on ainakin 50 kotikonstia .

Tosin silloin, kun flunssa on iskenyt pahemman kerran ja nenä valuttaa, ihmisparan ei auta kuin niistää. Töristys tai muutama – ja olo tuntuu taas pienen hetken siedettävämmältä.

Korva-, nenä- ja kurkkutautien kirurgi Carl Philpott kertoo The Guardian -lehdessä , millä tavoin niistämisessä voi töpätä.

Kerrottakoon heti kärkeen, ettei niistäminen sinänsä ole olennaista niinkään terveyden kannalta, vaan se lähinnä helpottaa oloa. Ilmeisesti me kaikki tuotamme joka ikinen päivä peräti 8,5 desilitraa limaa, mutta nielemme suurimman osan siitä ihan huomaamattamme.

Yksi sierain kerrallaan!

Kardinaalivirhe nenän tyhjennyksessä on niistää liian voimakkaasti. Jos olet joskus löytänyt nenäliinastasi veritahroja, olet töräytellyt niin kovalla paineella, että sinulta on revennyt verisuoni. Tästä ei yleensä tarvitse huolestua.

Osa saattaa myös tietämättään tehdä niistämisestä itselleen vaikeampaa kuin sen tarvitsisi olla. Philpott sanoo, että sieraimet voi puhaltaa tyhjiksi joko molemmat yhtä aikaa tai vuorotellen. Silti erityisesti osalle ihmisistä yhden sieraimen niistäminen kerrallaan on parempi tapa. Tämä johtuu siitä, että heillä on sierainten väliseinässä niistämistä hankaloittava poikkeama.

